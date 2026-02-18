2026年「引越し難民」予測に歯止めを。 訪問4万件のプロが伝授する、引越し費用を最大80%削減する「逆転の資産整理術」とは？
全国に展開する出張買取サービス「買いクル」を運営する株式会社RC（本社：東京都大田区、代表取締役：大堀直樹）は、引越しシーズンである2026年3月・4月を前に、引越し費用を劇的に抑えるための「引越し前・出張買取活用メソッド」を公開いたします。
物流業界の「2024年問題」以降、輸送コストの高騰が続く中、特に2026年春はさらなる引越し料金の上昇が懸念されています。本メソッドは、業界歴8年、訪問数4万件を誇る現場責任者の知見を結集し、単なる節約術を超えた「実質ゼロ円引越し」を目指す内容となっています。
物流ドライバー不足の影響により、繁忙期の引越し料金は年々高騰。大学生や若手社会人にとって、数十万円にのぼる引越し費用は新生活の大きな障壁となっています。しかし、現場のプロの視点では、「本来売れるはずの資産（不用品）に高い運送費を払って運んでいる」**という、もったいないケースが散見されます。
■ 引越し費用を最大80％下げる「3つの鉄則」
1. 荷物を「運ぶもの」から「資産」に変える
引越し料金は「荷物量」に直結します。「買いクル」の出張買取を活用し、荷物を減らすことで、引越し見積もりそのものを数万円単位で引き下げることが可能です。
2. 「メルカリ × 買いクル」のハイブリッド活用
メルカリ： 時間をかけてでも高く売りたい「小型・高単価」なスマホやゲームに。買いクル： 引越し直前まで使用したい「大型家電・家具」や、梱包が面倒な「大量の衣類・趣味用品」に。 プロが自宅まで伺う「買いクル」なら、梱包・搬出の手間が一切かからず、その場で現金化できるため、引越し資金の即戦力になります。
3. 2週間前の「予約」が勝敗を分ける
引越し業者と同様、買取業者も3月は予約が埋まります。引越し予定日の2週間前に「買いクル」の査定を受けることで、余裕を持った荷物整理が可能になります。
■ 出張買取「買いクル」だからできること
「買いクル」は、全国ネットワークを活かしたスピーディーな対応と、多品目にわたる買取査定が強みです。
最短即日の出張査定： 忙しい引越し前でも隙間時間で対応。幅広い買取ジャンル： 家電、楽器、ブランド品から「これ売れるの？」という趣味の品まで網羅。適正価格の提示： 4万件（累計約26万件※過去8年間）の現場データに基づいた納得の査定。
■ FC本部 責任者 株式会社RC 島津大輔からのコメント
「8年間で26万件のお宅を訪問してきましたが、引越し代に悩む方の多くが、実は数万円分の『お宝』を捨てたり、高いお金を払って運んだりしています。2026年の引越しは、まず『売る』ことから始めてください。私たちの出張買取が、皆さんの新生活のスタートを経済的にバックアップします。」
