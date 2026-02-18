2026年「引越し難民」予測に歯止めを。 訪問4万件のプロが伝授する、引越し費用を最大80%削減する「逆転の資産整理術」とは？

株式会社RC







全国に展開する出張買取サービス「買いクル」を運営する株式会社RC（本社：東京都大田区、代表取締役：大堀直樹）は、引越しシーズンである2026年3月・4月を前に、引越し費用を劇的に抑えるための「引越し前・出張買取活用メソッド」を公開いたします。
物流業界の「2024年問題」以降、輸送コストの高騰が続く中、特に2026年春はさらなる引越し料金の上昇が懸念されています。本メソッドは、業界歴8年、訪問数4万件を誇る現場責任者の知見を結集し、単なる節約術を超えた「実質ゼロ円引越し」を目指す内容となっています。

■ 背景：2026年春、引越し料金は「過去最高水準」へ
物流ドライバー不足の影響により、繁忙期の引越し料金は年々高騰。大学生や若手社会人にとって、数十万円にのぼる引越し費用は新生活の大きな障壁となっています。しかし、現場のプロの視点では、「本来売れるはずの資産（不用品）に高い運送費を払って運んでいる」**という、もったいないケースが散見されます。
■ 引越し費用を最大80％下げる「3つの鉄則」
1. 荷物を「運ぶもの」から「資産」に変える
引越し料金は「荷物量」に直結します。「買いクル」の出張買取を活用し、荷物を減らすことで、引越し見積もりそのものを数万円単位で引き下げることが可能です。
2. 「メルカリ × 買いクル」のハイブリッド活用
メルカリ： 時間をかけてでも高く売りたい「小型・高単価」なスマホやゲームに。買いクル： 引越し直前まで使用したい「大型家電・家具」や、梱包が面倒な「大量の衣類・趣味用品」に。 プロが自宅まで伺う「買いクル」なら、梱包・搬出の手間が一切かからず、その場で現金化できるため、引越し資金の即戦力になります。


3. 2週間前の「予約」が勝敗を分ける
引越し業者と同様、買取業者も3月は予約が埋まります。引越し予定日の2週間前に「買いクル」の査定を受けることで、余裕を持った荷物整理が可能になります。
■ 出張買取「買いクル」だからできること
「買いクル」は、全国ネットワークを活かしたスピーディーな対応と、多品目にわたる買取査定が強みです。
最短即日の出張査定： 忙しい引越し前でも隙間時間で対応。幅広い買取ジャンル： 家電、楽器、ブランド品から「これ売れるの？」という趣味の品まで網羅。適正価格の提示： 4万件（累計約26万件※過去8年間）の現場データに基づいた納得の査定。

■ FC本部　責任者　株式会社RC 島津大輔からのコメント
「8年間で26万件のお宅を訪問してきましたが、引越し代に悩む方の多くが、実は数万円分の『お宝』を捨てたり、高いお金を払って運んだりしています。2026年の引越しは、まず『売る』ことから始めてください。私たちの出張買取が、皆さんの新生活のスタートを経済的にバックアップします。」



買いクル店舗一覧※2026年2月18日現在


店舗名/対応エリア/店舗問い合わせ先


洛北　　　　【対応エリア】京都市北区、左京区、山科区　☎️0120-227-275


逗子・鎌倉　【対応エリア】逗子市、鎌倉市、横浜市金沢区　☎️0120-994-902


蕨　　　　　【対応エリア】蕨市、川口市芝地区、戸田市下戸田地区☎️0120-684-429


吹田　　　　【対応エリア】吹田市と豊中市の一部☎️0120-994-094


福岡天神　　【対応エリア】福岡市中央区☎️0120-425-664


宇都宮　　　【対応エリア】宇都宮市☎️0120-574-349


札幌北　　　【対応エリア】札幌市北区☎️0120-165-473


北九州小倉　【対応エリア】北九州市小倉南区☎️0120-988-643


高松　　　　【対応エリア】高松市北部☎️0120-638-250


上野浅草　　【対応エリア】台東区、荒川区☎️0800-808-0821


八千代佐倉　【対応エリア】八千代市、佐倉市☎️0120-983-072


名駅　　　　【対応エリア】名古屋市西区、中村区☎️0120-962-583


新潟　　　　【対応エリア】新潟市東区、北区、江南区☎️0120-755-785


市川・船橋　【対応エリア】市川市、船橋市☎️0120-926-905


中津川・恵奈【対応エリア】中津川市、恵那市、東白川村、白川町、長野県飯田市☎️0120-64-8380


多治見　　　【対応エリア】多治見市、可児市、土岐市☎️0120-425-529


名東　　　　【対応エリア】名古屋市名東区、守山区☎️0120-925-089


三郷　　　　【対応エリア】三郷市、吉川市☎️0120-905-320


鹿児島　　　【対応エリア】鹿児島市☎️0120-507-670


津　　　　　【対応エリア】津市☎️0800-808-0281


尾張旭　　　【対応エリア】尾張旭市、長久手市、瀬戸市☎️052-726-8098


大阪茨木　　【対応エリア】茨木市☎️0120-108-632


丸亀・坂出　【対応エリア】丸亀市、坂出市、綾歌郡（宇多津町、綾川町）☎️0120-847-920


佐世保　　　【対応エリア】佐世保市☎️0120-401-377


高岡　　　　【対応エリア】高岡市、射水市、小矢部市、砺波市☎️0800-808-1016


松山　　　　【対応エリア】松山市☎️0120-847-532


つくば　　　【対応エリア】茨城県つくば市・つくばみらい市・守谷市☎️0120-401-972


前橋　　　　【対応エリア】群馬県前橋市☎️0120-53-7154


奈良生駒　　【対応エリア】奈良市、生駒市☎️0120-065-766


諏訪　　　　【対応エリア】諏訪市☎️0120-768-046


水戸　　　　【対応エリア】茨城県水戸市、ひたちなか市、笠間市☎️0120-102-099


姫路　　　　【対応エリア】姫路市☎️0800-8080-335


習志野　　　【対応エリア】習志野市、千葉市花見川区☎️0120-059-260


北九州八幡　【対応エリア】福岡県北九州市八幡西区、八幡東区、直方市☎️0120-905-543


河内長野　　【対応エリア】大阪府河内長野市、富田林市、大阪狭山市☎️0120-519-540


稲城　　　　【対応エリア】稲城市、府中市、多摩市、国立市、国分寺、小金井市、小平市、西東京市、日野市、三鷹市、武蔵野市☎️0120-065-793


北上　　　　【対応エリア】岩手県北上市、奥州市、一関市☎️0120-905-692


那須大田原　【対応エリア】栃木県大田原市・那須塩原市・矢板市・さくら市☎️0120-266-026


白井　　　　【対応エリア】千葉県白井市、印西市、我孫子市☎️0120-249-539


みなとみらい【対応エリア】横浜市中区、西区☎️0120-994-902


成田富里　　【対応エリア】千葉県成田市・富里市☎️0120-924-757


札幌南　　　【対応エリア】札幌市南区、☎️0120-695-766


糸島　　　　【対応エリア】糸島市・佐賀県唐津市☎️0120-540-516


福岡大橋　　【対応エリア】福岡市南区☎️0120-546-038


松戸　　　　【対応エリア】千葉県松戸市☎️0120-401-562


土浦　　　　【対応エリア】土浦市、取手市、牛久市☎️0120-401-972


小田原箱根　【対応エリア】小田原市、箱根町、平塚市☎️0120-059-939


みどり　　　【対応エリア】名古屋市南区、緑区、大府市☎️0120-401-613


木更津　　　【対応エリア】千葉県木更津市、袖ヶ浦市☎️0120-480-293


東広島　　　【対応エリア】東広島市、竹原市☎️0120-162-666


四日市　　　【対応エリア】四日市市、鈴鹿市☎️0800-808-0281


枚方　　　　【対応エリア】大阪府枚方市☎️0120-726-202


札幌東　　　【対応エリア】北海道札幌市白石区、厚別区、江別市☎️0120-734-820


札幌桑園　　【対応エリア】北海道札幌市中央区☎️0120-734-887


春日井・小牧【対応エリア】愛知県春日井市、小牧市☎️0120-734-955


下関　　　　【対応エリア】山口県下関市、長門市、美祢市、宇部市、山陽小野田市☎️0800-8080-054


柏　　　　　【対応エリア】千葉県柏市・野田市☎️0120-684-430


神戸三宮　　【対応エリア】神戸市中央区・北区・兵庫区☎️0800-808-0406


加古川　　　【対応エリア】兵庫県加古川市・三木市・高砂市☎️0120-643-243


城東鶴見　　【対応エリア】大阪市鶴見区、城東区☎️0120-402-645


阿倍野　　　【対応エリア】大阪市東住吉区・阿倍野区☎️0120-467-690


栄　　　　　【対応エリア】名古屋市東区、千種区、中区、熱田区☎️0120-962-583


神戸明石　　【対応エリア】兵庫県明石市、神戸市西区☎️0120-643-243


越谷草加　　【対応エリア】越谷市、草加市☎️0120-905-320


さいたま南　【対応エリア】さいたま市桜区、南区☎️0800-808-0821


町田　　　　【対応エリア】町田市☎️0120-276-432


灘　　　　　【対応エリア】神戸市灘区、東灘区☎️0120-897-366


札幌西　　　【対応エリア】札幌市西区・手稲区☎️0120-437-380


野田・流山　【対応エリア】流山市・野田市☎️0120-401-562


登戸　　　　【対応エリア】川崎市多摩区☎️0800-808-0398


栃木小山　　【対応エリア】栃木市、小山市☎️0120-699-620


川崎中原　　【対応エリア】川崎市中原区☎️0120-792-677


八潮　　　　【対応エリア】八潮市☎️0120-597-601


豊中　　　　【対応エリア】豊中市、淀川区☎️0800-805-1399


熊谷・東松山【対応エリア】埼玉県熊谷町、東松山市☎️0120-555-718


堺西　　　　【対応エリア】堺市　堺区　西区　北区☎️0120-586-578


岐阜各務原　【対応エリア】岐阜市　各務原市☎️0120-966-428


京都八幡　　【対応エリア】八幡市☎️0120-726-202


仙台東　　　【対応エリア】仙台市、宮城野区、若林区☎️0120-137-304


三好　　　　【対応エリア】徳島県三好市、三好群・愛媛県四国中央市、新居浜市・香川県善通寺市、三豊市、観音寺市☎️0120-788-289


春日部武里　【対応エリア】春日部市☎️0120-059-860


須磨・垂水　【対応エリア】須磨区、垂水区、長田区☎️0800-808-0406


横浜青葉　　【対応エリア】横浜市青葉区☎️0120-574-254


阿波さぬき　【対応エリア】香川県さぬき市、東かがわ市、徳島県、鳴門市、阿波市、吉野川市、美馬市☎️0120-779-135


新潟中央　　【対応エリア】新潟市中央区、西区☎️0120-402-078


梅田　　　　【対応エリア】大阪府大阪市北区、福島区☎️0120-266-254


那覇　　　　【対応エリア】沖縄県那覇市、豊見城市、糸満市☎️0120-000-899


横須賀　　　【対応エリア】横須賀市☎️0120-542-833


川越　　　　【対応エリア】川越市☎️0120-623-957


中川みなと　【対応エリア】名古屋市中川区、港区☎️0120-196-106


豊田　　　　【対応エリア】豊田市☎️0120-425-529


若戸　　　　【対応エリア】福岡県北九州市若松区・戸畑区☎️0120-597-388


川崎麻生　　【対応エリア】神奈川県川崎市麻生区、東京都多摩市☎️0120-276-432


稲沢清須　　【対応エリア】愛知県清須市、稲沢市、あま市、愛西市、津島市、北名古屋市☎️0120-747-185


大阪大正　　【対応エリア】大阪市西区・港区・大正区☎️0120-685-124


広島中・南　【対応エリア】広島市中区・南区☎️0120-695-725


平野　　　　【対応エリア】大阪市平野区☎️0120-130-518


福岡東　　　【対応エリア】福岡市東区☎️0120-138-566


横浜鶴見　　【対応エリア】横浜市鶴見区☎️0120-200-737


沖縄　　　　【対応エリア】沖縄市・うるま市・宜野湾市☎️0120-130-237


此花西淀川　【対応エリア】大阪市西淀川区・此花区☎️0120-695-742


福岡博多　　【対応エリア】福岡市博多区・春日市・大野城市☎️0120-266-285


都筑・緑　　【対応エリア】横浜市都筑区・緑区☎️0120-793-753


福岡早良　　【対応エリア】福岡市城南区・早良区・西区☎️0120-607-537


いわき　　　【対応エリア】いわき市☎️0120-855-835


徳島　　　　【対応エリア】徳島市☎️0120-798-902


東海・知多　【対応エリア】東海市・知多市・常滑市☎️0120-003-232


千葉中央　　【対応エリア】千葉市中央区・若葉区・八街市・山武市・東金市・大網白里市☎️0120-80-1562


伊勢松阪　　【対応エリア】松阪市・伊勢市・志摩市・鳥羽市☎️0120-52-4129


岡山中・南　【対応エリア】岡山市南区・中区☎️0120-41-3323


川崎高津　　【対応エリア】神奈川県川崎市高津区☎️0120-126-334


東浦　　　　【対応エリア】愛知県知多郡東浦町☎️0120-572-566


墨田　　　　【対応エリア】東京都墨田区☎️0120-972-789


鎌ケ谷・船橋【対応エリア】千葉県船橋市、鎌ヶ谷市☎️0120-857-718


浜松東　　　【対応エリア】浜松市中央区☎️0120-530-427


佐野・足利　【対応エリア】栃木県足利市・佐野市☎️0120-153-793


高田橿原　　【対応エリア】奈良県橿原市・大和高田市・香芝市・葛城市・御所市・五條市☎️0120-319-659


盛岡　　　　【対応エリア】岩手県盛岡市☎️0120-574-251


西宮　　　　【対応エリア】兵庫県西宮市☎️0120-697-051


石神井公園　【対応エリア】東京都練馬区☎️0120-59-8891


岐阜瑞穂　　【対応エリア】岐阜県瑞穂市☎️0120-169-390


美濃加茂犬山【対応エリア】愛知県江南市・犬山市、岐阜県関市・美濃加茂市☎️0120-726-257


宮崎駅前　　【対応エリア】宮崎県宮崎市☎️0120-169-399


北はりま　　【対応エリア】加西市、小野市、加東市、三田市、福崎町、太子町、たつの市、赤穂市☎️0120-002-829


北沢　　　　【対応エリア】世田谷区　☎️0120-897-191


桑名・いなべ【対応エリア】三重県桑名市・いなべ市☎️0120-54-6532


大垣・羽島　【対応エリア】岐阜県大垣市・羽島市・海津市☎️0120-319-679


鳥取　　　　【対応エリア】鳥取県鳥取市☎️0120-651-965


成城　　　　【対応エリア】世田谷区☎️0120-723-882


川崎宮前　　【対応エリア】川崎市宮前区☎️0120-126-334


太田桐生　　【対応エリア】群馬県太田市・桐生市☎️0120-826-710


保土ヶ谷　　【対応エリア】横浜市神奈川区・保土ヶ谷区☎️0120-587-568


郡山　　　　【対応エリア】福島県郡山市☎️0120-623-354


秋田　　　　【対応エリア】秋田県秋田市☎️0120-767-329


福津・宗像　【対応エリア】福岡県宗像市・福津市・古賀市・宮若市☎️0120-438-058


江戸川東　　【対応エリア】江戸川区　小岩方面　☎️0120-897-293


住吉住之江店【対応エリア】住吉区・住之江区・西成区☎️0120-467-690


一宮　　　　【対応エリア】一宮市☎️0120-962-583


【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社RC 広報担当：佐藤/山口/尾崎
電話：[0120-22-8196] / URL：https://kaikuru.com