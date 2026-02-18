人気の香水6種をミニサイズで試せる「フレグランスディスカバリーキット」が新登場。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンから、自由に重ねて自分だけの香りを楽しめる「ART OF SCENT」コレクションから人気の香り6種のミニサイズがセットになった、フレグランスディスカバリーキットがオンライン限定で登場します。

初めてのフレグランス選びにも、大切な方への贈りものにも、自分へのご褒美にもおすすめのセットです。

ロクシタン公式通販サイト： https://jp.loccitane.com/fleurs

自由に香りを重ねて、自分だけの香りの旋律を奏でる「ART OF SCENT」コレクション。

今年メゾン創設50 周年を迎えたロクシタン。その皮切りとして、昨年10月にフレグランスシリーズを一新させ登場したのが「ART OF SCENT」コレクションです。ロクシタンの故郷である南仏・オート・プロヴァンスの大地に咲く植物や花にインスピレーションを得た香りのラインナップ。最大の魅力は、自由に重ねて自分の好きな香りの組み合わせ（アッサンブラージュ）を見つけることができることです。植物の多様性に富んだオート・プロヴァンスでは多彩な花やハーブの香りが幾通りにも重なるのと同じように、「ART OF SCENT」コレクションもどれを重ねても、いくつ重ねても香りが調和し。自分だけの香りのハーモニーを楽しめます。

この度登場するディスカバリーキットは、「ART OF SCENT」コレクションの中でも特に人気の香りを6種の1.2mLのお試しサイズがセットに。 花々が咲き誇るような華やかさから、清らかでやさしい余韻まで、6種の香りを一度に楽しめて、アッサンブラージュも気軽に楽しめます。 色々な香りを試してみたい方や、いつもと違う香りにチャレンジしてみたい方、お気に入りの香りを持ち歩きたい方にも。「香りのプレゼントがしたいけれど好みが分からない」という時のギフトにもおすすめです。

【2026年2月25日（水）公式通販サイト限定発売】

フレグランスディスカバリーキット

6種×1.2mL 税込3,300円

＜キット内容＞

・フルールドスリジエサクラ オードトワレ 1.2mL

・ローズ オードトワレ 1.2mL

・オルティブランシュ オードパルファム 1.2mL

・ラヴァンドブランシュ オードトワレ 1.2mL

・ネロリオーキデ オードトワレ 1.2mL

・オスマンサスアブリコ オードトワレ 1.2mL

＊ご購入はおひとりにつき1回限りとさせていただきます。

＊次回のお買い物でご利用いただけるプレゼントコードが掲載された特典カードを製品と一緒にお届けします。

光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創設50周年を迎えます。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。