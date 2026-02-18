【国際女性デー】3/6(金）有楽町が1000束のミモザで染まる　「日本は女性が活躍できる国になった？」街行く人の本音を問う、リアル意識調査も

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、3月8日の「国際女性デー」に先立ち、3月6日（金）11:00より、東京国際フォーラム周辺（有楽町）にて、1,000束のミモザ配布と、ジェンダー平等に関する意識調査を実施いたします。感謝の象徴であるミモザの花を1,000名の方々へお配りすることで国際女性デーの認知を広めるとともに、街頭アンケートを通じて、働く人々のリアルな意識を可視化。多様な才能が認められ、公平な機会が提供される社会の構築に寄与することを目的に開催いたします。

■1,000束のミモザでつなぐ、公平な未来

「国際女性デー」は日本ではまだ認知度が高いとは言えませんが、国連が定めた記念日で、女性のエンパワーメントを祝うだけでなく、性別を問わず誰もがより良い働き方や生き方について考える大切な機会です。ミモザは「国際女性デー」のシンボルとして世界中で親しまれており、ランスタッドではこの日に職場でミモザを贈ったり飾ったりすることもあります。このたび、ビジネス、商業、エンターテイメントが融合した有楽町で一般の方々にもミモザを贈ることで、国際女性デーの意義をより広く伝えるとともに働く女性を応援します。

■4象限アンケートで『活躍』の看板に隠れた職場の『居心地』のリアルを可視化

会場にはアンケートボードを用意し、街行く人々を巻き込んだリアルな意識調査を実施します。縦軸で 日本は女性が活躍できる国になったと思うか？横軸で あなたは自身は、心地よく働けて（日々過ごせて）いるか？を質問し、社会に対する客観的な評価と、個人の主観的な実感を掛け合わせることで、現代日本の働く人々が抱える本音を可視化します 。

■ライフイベントの壁を乗り越え、キャリアを築くためのアドバイスを掲載したブログ

日本のジェンダーギャップ指数は世界で118位と遅れるなか、ライフイベントの壁や自分らしい働き方に悩む女性も多いのが実情です。そこで、今回はミモザの配布だけでなく、花束に添付したQRコードをかざすと、豊富な経験を誇る人材コンサルタントが、ライフイベントや年齢の壁を越えてどのようにキャリアを切り開いていけるか、アドバイスをするブログの記事をご覧いただけるようにいたします。記事内では、ライフイベントを通じた経験が実は市場で高く評価される「目に見えにくい強み」であることなど、専門家の視点からキャリアの「読み替え」を提言。自分らしい働き方と納得感のあるキャリアアップを両立させるには、どのような手立てがあるのか、今すぐ始められるステップなどをご紹介します。

■ 【国際女性デー】ランスタッド街頭イベント「1,000束のミモザでつなぐ、公平な未来」実施概要

【日時】 2026年3月6日（金）11:00 ～ 14:30 ※雨天決行（荒天の場合は中止の可能性あり）

【場所】 東京国際フォーラム 地上広場D （東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）

【内容】ミモザブーケの無料配布（先着1,000名様）

街頭アンケート「日本は女性が活躍できる国になった？【みんなの意識調査】」：

「日本は女性が活躍できる国になったと思う」×「あなた自身は、心地よく働けて（日々過ごせて）いますか？」

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算) （人材サービス業として世界最大*¹ ）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/workmonitor2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/