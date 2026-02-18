【伊東小涌園】ロビーラウンジでウエルカムサービスの提供開始

藤田観光株式会社

飲める温泉と金目鯛料理が自慢の「伊東小涌園」（所在地：静岡県伊東市広野2-2-5、総支配人： 笹子 真一）は、館内ロビーラウンジにおいて、ご到着時からお寛ぎいただける新たな「ウエルカム サービス」を2026年2月21日（土）より本格始動いたします。

開始日にあわせて、同ラウンジにてオープニングを飾る「ロビーコンサート ～春はじめ～」を開催し、客室での温泉滞在に加え、音楽とティータイムを楽しむ新たな滞在スタイルをご提案いたします。

伊東小涌園は、全国有数の湧出量を誇る伊東温泉に位置し、館内の大浴場かけ流し温泉「小涌の湯」 ではアルカリ性単純泉の「美肌の湯」をお楽しみいただけます。

さらに、伊豆でも珍しい「飲める温泉（飲泉処）」を備えており、湯浴みだけでなく、身体の内側から温泉の恵みを取り入れることができることも、多くの女性のお客さまからご好評をいただいています。

当館では、長年にわたり館内の改装や食事処の新設、季節ごとのご宿泊プランなど、新しいサービスの導入を重ねながら進化を続けてまいりました。

同一敷地内の別邸「伊東 緑涌」では、2026年2月に個室食事処「藤」を新設し、全室庭園露天風呂 付き客室とともに、よりプライベート性の高い滞在スタイルをご提供するなど、老舗でありながら常に 新しい体験を生み出しています。

今回ロビーラウンジで新たにスタートするウエルカムサービスでは、伊東小涌園ならではの「飲泉」 文化を取り入れ、温泉で蒸した「温泉饅頭」や地元の特産を活かしたオリジナルドリンクをご用意し、 到着直後から“温泉に浸かる前のひと息”をゆったりとお楽しみいただけます。

一足早く春の訪れを感じていただけるよう、本取り組み全体を「春はじめ」と名づけ、春の足音を 感じる伊豆の旅のプロローグとしてご提案いたします。

「ロビーラウンジ」ウエルカムサービス 概要

【ロビーラウンジ】

■14:00～18：00

・スパークリングワイン

・ぐり茶（冷）

・みかんほうじ茶（冷）

・温泉饅頭

■7：00～24：00

・紅茶（温）ダージリン/セイロン/アールグレイ/ピーチ＆マンゴー/ミックスベリー/緑茶

・コーヒー（温）

珍しい飲む温泉「飲泉」で蒸す「温泉饅頭」と共に各種お飲物をチェックイン～夕刻までお楽しみ いただけます。

※季節により提供内容が変更となる場合がございます。

オープン記念「ロビーコンサート」～春はじめ～ 概要

期間：2026年2月21日（土）

場所：伊東小涌園 1階ロビー

開催時間：16:20～/17：20～（計2回、各20分程度）

※演奏時間が変更になる場合がございます

≪演奏者≫

サックス奏者 岩渕みずき

長野県松本市出身。

中学校の吹奏楽部をきっかけにサクソフォンと出会う。

松本美須々ヶ丘高等学校を経て、国立音楽大学サクソフォン専攻を卒業。その後渡独し、ドイツ国立ケルン音楽大学大学院修士課程にて研鑽を積む。同大学院では室内楽の修了試験において最優秀の評価を獲得したが中退。その後、帰国。

第1回日本奏楽コンクール室内楽部門にて第一位を受賞。(サクソフォン四重奏)

サクソフォン四重奏のCD作品「VARIATIONS」はレコード芸術優秀録音盤に選出された。

期間限定宿泊プラン「ロビーラウンジオープン記念～春はじめ～」 概要

＜期間＞ 2026年2月19日（木）～

＜プラン名＞【春はじめ】ロビーラウンジオープン記念★お日にち限定★早い者勝ちでお得に泊まれる◆料理長おすすめ会席～金目鯛姿煮＆鮑（夕朝食付き）

＜料金＞ 17,600円～（入湯税別）

※1室2名利用時の1名料金

＜プラン予約URL＞

https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg029/plans/10048987

＜予約方法＞ 公式 HP限定プラン

※季節仕入れ状況によりお料理内容は変更となります（上記画像は一例）

伊東小涌園 概要

温泉とお料理が楽しめるお宿。伊東では珍しい「飲める温泉」を所有しており、大浴場では、「あつ湯」と「ぬる湯」があり、交互での入浴がおすすめです。夕食には、「金目鯛の姿煮」をはじめ、料理長が手間暇をかけておもてなしする料理の数々がお楽しみいただけます。

伊東小涌園 公式HP：https://www.ito-kowakien.com/

藤田観光株式会社 概要

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークな コンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の 実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie