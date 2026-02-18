「3Dフルーツアイス」を展開する株式会社Gold StarがSMTS2026に出展

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ(https://www.jelly-beans-group.co.jp/)（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮崎 明）の連結子会社である株式会社Gold Star(https://goldstarjapan.co.jp/)は、本日より3日間開催される「第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展いたします。

株式会社Gold Starは、代表商品である「3Dフルーツアイス」を中心に、本展示会を通じて自社商品の魅力や今後の事業展開を発信し、新たなパートナーシップの構築と販路拡大を目指します。市場環境が変化するなか、消費者ニーズの多様化に応える提案力と商品力を強みに、流通業界との連携を一層強化してまいります。

ジェリービーンズグループとしても、グループシナジーを活かした事業拡大を推進しており、子会社である株式会社Gold Starの展示会出展を通じて、さらなる企業価値向上を図ります。

■展示会概要

展示会名：第60回 スーパーマーケット・トレードショー2026

会期：2026年2月18日（水）～ 2月20日（金）

会場：幕張メッセ

公式サイト：https://www.smts.jp/jp/index.html

■株式会社ゴールドスター 出展情報

会場：幕張メッセ ホール4

ブース番号：4-305（コマ番号）

■3Dフルーツアイスについて

「3Dフルーツアイス」は、果実をそのまま再現した立体的なビジュアルと、果肉感あふれる濃厚な味わいが特長の新感覚アイスです。発売直後からSNSを中心に「本物みたい」「写真を撮りたくなる」といった声が広がり、想定を上回るペースで出荷が推移しています。

現在は、「イチゴ」「ブドウ」「マンゴー」「モモ」「レモン」の全5種類を展開しており、子どもから大人まで幅広い層のお客様にご支持をいただいています。

■今後の展開について

当社グループでは、この好調な販売状況を受け、今後も季節に合わせた企画や各種プロモーション施策を順次展開していく予定です。話題性と商品力を活かしながら、さらなる認知拡大とブランド価値の向上を図ってまいります。

ジェリービーンズグループは、今後も「驚き」や「楽しさ」を感じていただける商品開発を通じて、より多くのお客様の日常に彩りを提供してまいります。

株式会社Gold Star

https://goldstarjapan.co.jp/

X：https://x.com/goldstar_ice

Instagram：https://www.instagram.com/goldstar_icecream/

TikTok：https://www.tiktok.com/@goldstarice

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェリービーンズグループ

https://www.jelly-beans-group.co.jp/



IR・広報担当

https://www.jelly-beans-group.co.jp/contact/