【 3.7開幕 】e-Motorsport League UNIZONE 2026 Opening Rd. 実施レース内容決定のお知らせ～新たな交流戦としてエキシビションレースを実施～

一般社団法人日本eモータースポーツ機構

国内で唯一JAF（日本自動車連盟）の公認を受けたeモータースポーツ大会（レーシングゲームを使用したeスポーツ大会）「UNIZONE（ユニゾーン）」を運営する一般社団法人日本eモータースポーツ機構（東京都千代田区、代表理事：出井宏明、以下「JeMO」）は、2026年3月7日（土）に行われるe-Motorsport League UNIZONE 2026 Opening Roundの出場選手および実施レース内容等詳細情報をお知らせします。UNIZONE 2025に引き続き、今年も「HOME&HOME」形式で開催し、選手は全国の各チーム拠点よりオンラインで参戦します。

また、Opening RoundではUNIZONEリーグ開幕後初めて新たな交流戦としてのエキシビションレースを実施。各チームの参加選手だけでなく、UNIZONEライセンス保有者や、各チームが推薦するファンの代表者やインフルエンサー等も参戦する戦いに、乞うご期待ください。

UNIZONE Rd.4 大会概要

UNIZONE 2026 出場チーム・所属選手

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/30_1_6a2bd4725752952e8504032cafe362ac.jpg?v=202602180751 ]- 岩手馬コレーシング（岩手県）

齊藤 祐太

岡本 貴明

Coming Soon…

- 遠州ハママツモータース（静岡県）

小出 峻

百瀬 翔

武藤 雅奈

- 恒志堂レーシング北海道（北海道）

長 和樹

加藤 達彦

岡本 大地

- Saishunkan Sol 熊本（熊本県）

荒川 麟

黒沢 和真

新谷 昇馬

- 東京ヴェルディレーシング（東京都）

兒島 弘訓

木村 偉織

佐々木 光

佐々木 藍咲

※チーム契約選手

- 名古屋OJA（愛知県）

武藤 壮汰

小此木 裕貴

石野 弘貴

※チーム契約選手

梅垣 清

※チーム契約選手…現時点ではUNIZONEライセンスは未取得ながら、チーム活動にコミットすることで契約している選手

UNIZONE 2026 Opening Round 出演者

山中 智瑛

スオミアッキ

UNIZONE 2026 Opening Round 実施レース内容

今回は下記のタイムスケジュール・レースフォーマットにてレースを実施し、勝者を決定します。

13:28～13:38 スプリントレース１.

各チーム2名が出走し、12台による5周のスプリントレースを実施。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/30_2_53b50ae5df5d4a67f06555cdbdaef45b.jpg?v=202602180751 ]13:56～14:11 スプリントレース２.

各チーム2名が出走し、12台による8周のスプリントレースを実施。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/30_3_f2a7e91db9a6fd381eff70954c1a5697.jpg?v=202602180751 ]14:41～14:51 スプリントレース３.

各チーム2名が出走し、12台による5周のスプリントレースを実施。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/30_4_8a4fa50ac4692f67b15935ffb67802d9.jpg?v=202602180751 ]15:14～15:26 スプリントレース４.

各チーム2名が出走し、12台による5周のスプリントレースを実施。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/30_5_9c9038df7b56bf860286a5b095ebf40d.jpg?v=202602180751 ]15:49～16:05 スプリントレース５.

各チーム2名が出走し、12台による8周のスプリントレースを実施。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/30_6_5c2a1015c287955be19a9cbf1b893bf7.jpg?v=202602180751 ]16:15～16:45 エキシビションレース

今回、UNIZONE 2026リーグ開幕戦ではエキシビションレースの開催を予定しております。このエキシビションレースには、各チームの参加選手だけでなく、UNIZONEライセンス保有者や、各チームが推薦するファンの代表者やインフルエンサー等も参戦する、最大で合計20台でのこれまでにない新しい交流戦となります。

勝利を掴むのは誰か、UNIZONEドライバーを脅かす存在は現れるのか、UNIZONE本戦とは異なるもう一つのストーリーをお楽しみください。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/30_7_9adf877dd608572768955daf6d5c41f1.jpg?v=202602180751 ]

UNIZONE 2026 Opening Roundではどのようなドラマが生まれるのか、3月7日（土）は是非リアルタイムで応援してください。各チーム拠点のお近くにお住まいの方は、是非チーム拠点で選手たちの熱量をリアルに感じながら現地でしか味わえない緊張感も合わせてお楽しみください。

UNIZONEについて

UNIZONEは、国内のモータースポーツを統括する一般社団法人 日本自動車連盟「JAF」の公認を受け、JeMOが主催するeモータースポーツ大会です。

eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創るだけにとどまらず、これまでのモータースポーツファンやeスポーツファンはもちろん、そのどちらにも関心の薄かった層をも幅広く魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しています。

これらの活動を通じてクルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指しています。

UNIZONEオフィシャルサイト(https://unizone-emotorsport.com/)

UNIZONEオフィシャルX(https://twitter.com/UNIZONE_eMS)

UNIZONEオフィシャルInstagram(https://www.instagram.com/unizone_emotorsport/)

UNIZONEオフィシャルYouTube(https://www.youtube.com/@UNIZONE_eMotorsport)

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）法人概要

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/132621/table/30_8_206fc4a51d80396c8b7b5b85f9d51367.jpg?v=202602180751 ]