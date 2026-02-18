アロマディフューザー『AROMA FLOW -Minamo-』楽天市場カテゴリランキング1位を獲得、花粉シーズンが本格化する中で需要高まる木目調の超音波式モデル

Fun Standard株式会社超音波式アロマディフューザー『AROMA FLOW -Minamo-』

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、超音波式アロマディフューザー『AROMA FLOW -Minamo-』がに楽天市場カテゴリランキング1位（2026/01/30現在）を獲得したことをお知らせいたします。

本製品は、木目調を取り入れたナチュラルなデザインと機能性を両立した超音波式アロマディフューザーです。おしゃれなアロマディフューザーとしてインテリアになじむ外観が評価され、楽天市場内のアロマディフューザーカテゴリにおいて支持を集めています。

花粉シーズンが本格化する中で高まるアロマ需要

2月に入り、花粉シーズンが本格化する中、「アロマディフューザー おすすめ」といった検索が高まる傾向が見られます。室内で過ごす時間をより快適に整えたいというニーズが背景にあります。

別売りBELLEMONDエッセンシャルオイル「ペパーミント」

なかでも、花粉の時期に好まれる清涼感のある香り『ペパーミント』は、季節に合わせて選ばれることの多いアロマのひとつです。本製品はアロマオイルディフューザーとして、水溶性アロマオイルおよび天然抽出成分100％のエッセンシャルオイル（精油）に対応しており、季節や好みに合わせた香り選びを楽しむことができます。

超音波式アロマディフューザーとしての機能性

AROMA FLOW -Minamo- にアロマオイルを数滴入れる

『AROMA FLOW -Minamo-』は、超音波振動加湿方式を採用した超音波式アロマディフューザーです。アロマがしっかり香る適度なミスト量に調整しており、床や机が濡れにくい設計となっています。

ミストは真上ではなく斜めに噴出される仕様で、香りを広げたい方向へ調整しやすい点も特長です。さらに、36dBの静音設計により、寝室やリビングなどのリラックス空間にもなじみます。

60分・180分・360分のタイマー機能に加え、水がなくなると自動的に電源がOFFになる空焚き防止機能も搭載。日常使いしやすいアロマディフューザーとして設計されています。

※本製品はアロマディフューザーであり、部屋全体を加湿する加湿器ではありません。

玄関にもなじむ木目調デザインのおしゃれなアロマディフューザー

「AROMA FLOW -Minamo-」ベッドサイド使用例

本体はシンプルなホワイトを基調に、部分的に木目調を取り入れたナチュラルなデザイン。主張しすぎないロゴ印字で、玄関やワンルーム、寝室などさまざまな空間になじみます。

サイズは直径約110mm×高さ160mmのコンパクト設計で、玄関に置けるアロマディフューザーとしても使いやすい仕様です。

アロマオイルディフューザーとしての仕様

「AROMA FLOW -Minamo-」コンパクト設計で小さな空間でも邪魔になりにくい

水タンク容量は約300ml。満水時の連続稼働時間は約15時間（使用環境により異なります）です。

使用可能なアロマは、水溶性アロマオイルおよび天然抽出成分100％のエッセンシャルオイル（精油）。香水や不純物・固形物を含むオイルは使用できません。

なお、小鳥などの小動物を飼われている場合、アロマオイルの使用は影響を及ぼす可能性があるため、ご使用はお控えください。

USB電源対応で持ち運びも可能

USB A-DCプラグ（5V/2A）対応で、モバイルバッテリーからの給電も可能です。コンセント位置に左右されず、リビングや寝室などさまざまな場所で使用できます。

商品概要

「AROMA FLOW -Minamo-」モバイルバッテリーからでも給電可能

商品名：AROMA FLOW -Minamo-（アロマフロー ミナモ）

カテゴリ：超音波式アロマディフューザー

価格：2,180円（税込）～

販売場所：楽天市場/Amazon BELLEMOND公式ショップ

公式ストア商品ページURL：

【主な仕様】

・噴霧方式：超音波振動加湿方式

・水タンク容量：約300ml

・連続稼働時間：約15時間（満水時）

・タイマー：60分／180分／360分

・電源：USB A-DCプラグ（5V/2A）

・サイズ：約直径110mm × 高さ160mm

・重量（本体のみ）：約323g

【参考】エッセンシャルオイル（別売）

AROMA FLOW（アロマ フロー）とは

BELLEMONDが掲げるブランドコンセプト

「暮らしにプラスの心地よさを。」 を香りで表現したアロマシリーズ。

「香り × 癒し × デザイン」をテーマに、日常の中に自然と溶け込み、空間と気持ちを整えるアロマアイテムを展開しています。

精油からディフューザーまで、香りを楽しむ時間そのものを心地よくするプロダクトを今後も提案してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=k0mVfCJ4rH4 ]

天然由来100％のエッセンシャルオイル（精油）

植物の花・葉・果皮・樹皮などから抽出したピュアなアロマオイルで、合成香料不使用・安心の10mlサイズ。指定農園から直接届けられる天然素材のみを使用し、自然の香りが穏やかに広がり、消えていく心地よさを実現

BELLEMOND（ベルモンド）について

BELLEMOND（ベルモンド） は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するプロダクトブランドです。

「暮らしにプラスの心地よさを」をテーマに、スマートデバイスアクセサリーやアロマディフューザー、コーティング製品など、機能とデザインを融合させたアイテムを開発しています。

【BELLEMOND公式ショップ】

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/