メガスタ破産報道を受け、医学部特化オンライン塾「メディオン」が緊急支援-転塾者の授業料・入会金を2ヶ月間完全無料化

来年度の受験・進級を控えた「医学部志望者」の学びを止めない。入会金・授業料2ヶ月分を含む諸費用を完全無料化。

医学部・難関大に特化したオンライン個別指導塾「メディオン（MEDION）」（運営：株式会社アシリ、本社：東京都武蔵野市、代表取締役：鈴木 剛）は、オンライン家庭教師サービス「メガスタ」運営会社の破産手続き開始の報道に際し、学習環境の継続を希望する生徒（特に医学部・難関大志望者）を対象とした「緊急学習支援制度」を本日より開始いたします。

本制度では、転塾後の2ヶ月間、授業料及び入会金を完全無料化し、入試や進級を控えた重要な時期に、志望校合格に向けた学びを中断させないための環境を無償で提供します。

■ 緊急支援制度の背景

昨今の報道により、多くの受験生や保護者様が突然の学習機会の喪失に不安を抱かれています。特に、高い専門性と緻密な戦略が求められる「医学部受験」においては、わずかな空白期間が来年度以降の合否を左右しかねません。

医学部受験に特化し、これまで数多くの逆転合格を支援してきた「メディオン」は、教育に携わる企業としてこの事態を重く受け止め、受験生の未来を守るために今回の緊急支援を決定いたしました。

■ 支援制度の詳細

メディオンへ移籍される方を対象に、入会から2ヶ月間の諸費用をすべて無料といたします。

・入会金：無料

・授業料：無料（ 2か月分） ・2科目分まで

対象： ・「メガスタ」および「一橋セイシン会」に在籍し、メディオンへ転塾される生徒様（特に医学部、歯・薬・獣医学部、難関国立・私立大志望者）

・2027年度入試（2027年春）以降の医学部・歯・薬・獣医学部・難関国立私立大を目指す方

・「メガスタ」受講経験があることが分かる資料（契約関連の画面、メール、請求書等）の提示が可能な方

募集枠：若干名（指導品質確保のため）

受付期間： 2026年5月31日まで

Webサイト：https://medion.tokyo/ 内のお問い合わせフォーム内「事前のご質問」欄に「緊急支援制度希望」と記載

※授業は完全マンツーマンのオンライン個別指導です。

※本制度は予告なく内容変更・終了する場合があります。

■ 医学部特化の「メディオン」だからできる、安心のサポート体制

医学部・難関大合格から逆算した独自のメソッドで、移籍後の学習を加速させます。

医学部受験のプロ講師による1対1指導

医学部入試の傾向を知り尽くしたプロ講師が、画面越しでも対面以上の熱量で指導。

前塾での進捗をヒアリングし、スムーズに学習を移行させます。

最短ルートを示す「オーダーメイド・カリキュラム」現在の学力と志望校の配点を分析し、

残された期間で「どこを、どう伸ばすべきか」の戦略を再構築します。

■ 株式会社メディオン 代表取締役 鈴木 剛 からのメッセージ

「教育とは、子どもたちの未来への投資です。どのような社会的情勢や企業の事情があろうとも、志を持って机に向かう受験生の手が止まってしまうことは、あってはならないことだと考えます。特に医学部を目指す生徒様にとって、今この瞬間の学習習慣と基礎力の蓄積は、来年度の入試を左右する貴重な時間です。私たちはプロの教育集団として、突然の事態に戸惑う受験生と保護者様に寄り添い、2027年度以降の『夢』への道を再び切り拓くお手伝いを全力でさせていただきます。安心してお任せください。」

■ 医学部・難関大オンライン個別指導塾「メディオン」について

メディオンは、医学部受験・難関大受験に特化した完全1対1のオンライン個別指導塾です。全国の受験生へ場所を問わず最高品質の教育を提供しています。

公式サイト： https://medion.tokyo/

所在地： 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目4-3 劇団前進座ビル3F

代表者： 鈴木 剛

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社メディオン 事務局

電話： 0120-187-407 受付時間：9:00～22:00

メール：medion.staff@gmail.com