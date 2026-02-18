【GOKKO ACTING LABO 第11期 卒業制作】木村伊吹×鈴々木響 出演『封を切る。』公開

株式会社GOKKO『封を切る。』より

日本一の縦型ショートドラマクリエイター集団「ごっこ倶楽部」を運営する株式会社GOKKOは、俳優育成ワークショップ「GOKKO ACTING LABO」第11期の卒業制作として、縦型ショートドラマ『封を切る。』を公開しました。出演は木村伊吹、鈴々木響の2名。短尺の中で“心を動かす演技”を磨く実践型プログラムの集大成として制作された作品です。

▪️作品情報

『封を切る。』

縦型ショートドラマ（全2話）

公開日：2026年2月15、16日

公開先：ごっこ倶楽部

出演：木村伊吹／鈴々木響

脚本・監督：石橋寛仁

企画・制作：ごっこ倶楽部

作品あらすじ

犯罪者の父を持つことで、社会の偏見に晒され続けるイブキ。職場を解雇され、家の扉には貼り紙、ポストには嫌がらせの紙が詰め込まれていく。刑務所から届く父の手紙を前にしても、イブキはそれを“烙印”のように感じ、封を切れない。

寄り添うのは、軽口で距離を詰めながらも誰よりイブキを見捨てない友人・ヒビキ。しかしある日、未開封の封筒の中に「検閲印のない手紙」が混じっていることに気づく。筆跡も違う。

そして明かされる真実―

見どころ

『封を切る。』より 早坂架威、鈴々木響、木村伊吹、谷沢龍馬

■「返事はいらん」に隠れた、本当の気持ち

父が繰り返す「返事はいらん」という言葉。強がりにも、赦しにも聞こえるその一文が、物語の終盤で“痛み”に変わっていきます。

■ 2人芝居だからこそ立ち上がる、心の距離

登場人物の中心は2人。ぶつかって、黙って、それでも離れない。言葉よりも“間”が語る感情を、縦型の短い尺に濃縮しました。

■ 社会の視線と、日常の暴力

「本人は何もしていないのに壊れていく日常」を、貼り紙、ポスト、解雇通知といった生活のディテールで描写。現実の延長線にある物語として胸に刺さる設計です。

第11期生 卒業生紹介

木村伊吹木村 伊吹（きむら いぶき）

【ドラマ】

2025.7月期 ABC「グラぱらっ！」矢野正樹役

【ショートドラマ】

2025.2 KitKat×受験ショートドラマ作品「不安の種」

2025.2 毎日はにかむ僕たちは「私と友達になってくれない？」

【WEB】

2020 ABEMA「今日、好きになりました。紫陽花編」

2020 ABEMA「今日、好きになりました。青い春編」

https://www.tiktok.com/@ibuki.kimura/



https://www.instagram.com/ibuki.kimura/

鈴々木響鈴々木 響（すずき ひびき）

【モデル】

2022.10～ 集英社「MEN’S NON-NO」専属モデル

【イベント】

2022.9 TOKYO GIRLS COLLECTION 2022 AUTUMN/WINTER

2025.10 GirlsAward SPRING/SUMMER

【WEB】

2022.8 ABEMA「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」

2025.11 ABEMA『おしゃれに恋するわたしたち』

https://www.tiktok.com/@hibiki__0106/

https://www.instagram.com/hibiki__0106/

関連情報｜舞台『バズより、ハグを。』GOKKO THE STAGE

株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマで培った“物語を届ける力”を劇場空間へ拡張する舞台企画

GOKKO THE STAGE として、舞台 『バズより、ハグを。』 を上演いたします。

本公演は、今回卒業した木村伊吹・鈴々木響の2名をはじめ、『GOKKO ACTING LABO』参加生が主体となって挑む舞台です。『GOKKO ACTING LABO』で培った“短い時間でも心を動かす表現力”を、舞台ならではの生の熱量で立ち上げます。

『バズよりハグを。』

公演名：GOKKO THE STAGE『バズより、ハグを。』

作・演出：山本タク

日程：2026年3月4日（水）～3月8日（日）［全9公演］

会場：シアター・アルファ東京（恵比寿）

チケット：一般発売中

主題歌：「生きるのは苦しい」／神が残した夢を喰う。

※最新情報・チケット詳細は、舞台のPR TIMES記事および公式Xをご確認ください

