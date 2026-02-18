楽天市場におけるSEO対策最適化のための実戦施策内容のレポートを大公開

株式会社Proteinum

「検索順位が上がらない」「広告のクリック単価（CPC）が高騰している」--楽天市場を運営する中で、こうした壁にぶつかってはいませんか？

2026年現在、店舗数の増加により検索露出の競争はかつてないほど激化しています。 さらに楽天公式から「商品情報の品質」や「配送品質」の評価軸が明確に定義されたことで、従来の「キーワードを詰め込むだけ」の対策は通用しなくなりました。

本レポートでは、売上の根幹である「アクセス数」を最大化するための施策を、SEO・サムネイル・アイコン獲得の3点に絞り、実証データに基づいた理論としてまとめました。

実践施策ガイドのダウンロードはこちら！ :https://proteinum.co.jp/document/rakuten-seo-tactics/■ なぜ今、「アクセス対策」の再定義が必要なのか？

楽天市場のSEO（自然検索対策）は、今や単なるキーワードマッチングではありません。 以下の4つの要素を論理的に攻略する体制が求められています。

- 商品情報の品質：的確な商品名、属性情報の網羅、適切な画像解像度。- 商品・ショップの実績：売上件数や転換率、レビューの質。- カスタム指標：ユーザーのクリック率（CTR）やビジネス戦略。- 規約遵守：ガイドラインに抵触しない正攻法の運用。

もし、「検索ボリュームがある言葉を入れているのに順位が上がらない」「サムネイルは白背景のまま放置している」といった状況であれば、本レポートの理論を実践することで、広告に頼りすぎない集客構造を構築できるはずです。

■ サムネイル改善が「広告費」を安くする？

意外と知られていないのが、サムネイル改善が「検索順位向上」だけでなく「広告の効率化」に直結するという事実です。 弊社の支援事例では、サムネイルのクリエイティブを改修したことで、以下のような劇的な成果が出ています。

- RPP広告のクリック率（CTR）が約5倍に向上- ビッグワードの目安CPC（クリック単価）が約70%削減

「お店の入り口」であるサムネイルを科学的に改善することで、より安価に、より多くの流入を獲得する実戦的なノウハウを公開します。

■ このような方におすすめです- 自然検索での流入を増やし、広告依存から脱却したい方- 「最強配送」ラベルや「39ショップ」アイコンの獲得条件とメリットを正しく理解したい方- 競合に勝てるサムネイルの「要素分析」と「構成案」を知りたい方- 最新の楽天SEOロジックに基づいた、正しいキーワード選定手順を学びたい方実践施策ガイドのダウンロードはこちら！ :https://proteinum.co.jp/document/rakuten-seo-tactics/株式会社Proteinum（プロテーナム）概要

株式会社Proteinum（プロテーナム）は「ECのトータルカンパニーとしてECがより身近な世界を創造する」をミッションに掲げ、ECコンサルティング・運営代行事業とEC支援SaaSを軸に、EC事業者様の発展を支えるスタートアップです。EC事業者様に対する売上・利益アップのコンサルティングから代わりにEC運営を実施する運営代行といった人的支援や様々なEC事業者様のご支援を行った知見を活かしたEC事業運営をより楽に、より成果が出る状態を実現するSaaS（サービス名：ECPRO）の提供を行っております。

- 設立：2020年8月- 代表者：代表取締役 米沢 洋平- 所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F- コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/(https://proteinum.co.jp/)- ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/(https://ecpro.ai/)- お問い合わせ：https://ecpro.ai/trial/(https://ecpro.ai/trial/)