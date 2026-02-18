MVL、世界最大級のETHイベント「ETHDenver」にて、Baseネットワーク活用の次世代配車サービス『TADA mini』を特別運行

JMVL株式会社

JMVL株式会社（本社：東京都千代田区、CEO：Kay Woo、以下「当社」）は、当社が属するMVL Chain（以下「MVL」）が、米国コロラド州デンバーで開催される世界最大級のイーサリアムコミュニティイベント「ETHDenver」において、Web3ライドヘイリングサービス「TADA mini」(https://base.app/app/tada-mini.mvlchain.io)を期間限定で特別運行することをお知らせいたします。

本取り組みは、米大手暗号資産取引所Coinbaseが主導するレイヤー2ネットワーク「Base」との協業により実現しました。Web3資産と実社会の移動インフラをシームレスに接続する「実用的オンチェーン・モビリティ」の実証事例として、次世代の移動体験を提供します。

2024年にローンチされた「TADA mini」(https://base.app/app/tada-mini.mvlchain.io)は、東南アジアを中心に大きな成長を遂げているライドヘイリングサービス「TADA」の基盤と、ブロックチェーン技術を融合させた先駆的なプロジェクトです。

今回のETHDenverでの運行は、Coinbaseが開発したレイヤー2ネットワーク「Base」との協業により実現しました。デジタル資産と実世界の移動をシームレスにつなぐ「実用的なオンチェーン・モビリティ」の事例を、世界のWeb3リーダーが集まる現場で提示します。

■ ETHDenver開催概要

TADA mini ：https://base.app/app/tada-mini.mvlchain.io

ETHDenverは、世界中から数万人規模の開発者、投資家、起業家、Web3コミュニティが集結する、イーサリアムエコシステム最大級のカンファレンスであり、実際にプロダクトが実装・検証される「Web3の最前線」として知られています。

■ TADA mini × Baseが実現する次世代オンチェーン・モビリティ

- 開催地：米国コロラド州デンバー- 会期：2026年2月18日～2月21日- TADA mini 運行期間：2月17日～2月21日

ETHDenver期間中、来場されるグローバルなWeb3ユーザーを対象に、完全オンチェーンで完結する配車体験を提供します。

TADA miniはBaseアプリ内のミニアプリとして提供され、決済には「USDC」をご利用いただけます。予約から支払いまでの一連の操作はBase Payを通じて完結し、決済および返金についても、すべてブロックチェーン上で実行されます。

なお、運行は現地でライセンスを保有するTNC（輸送ネットワーク会社）であるCOOP（Colorado Drivers Cooperative）と協業し、安全かつ適法な体制で実施いたします。

■ Coinbaseについて

社名 ：Coinbase Global, Inc.

事業内容 ：暗号資産取引所の運営、Web3インフラの提供、ブロックチェーン関連サービス

設立 ：2012年

本社所在地：米国カリフォルニア州サンフランシスコ

代表者 ：Brian Armstrong（Co-Founder & CEO）

URL ： https://www.coinbase.com/

■ JMVL株式会社について

社名 ：JMVL株式会社

事業内容 ：電動三輪車の輸入販売、モビリティファイナンス事業

設立 ：2024年3月

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー9階

代表者 ：Kay Woo

URL ： https://musubi.fi

■ MVLグループについて

- MVL Chain(https://mvlchain.io/) (シンガポール）- TADA(https://tada.global/) (シンガポール）- ONiON Mobility(https://en.onionev.com/) (カンボジア）

