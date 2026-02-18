【2月21日（土）にオープン！】iPhone修理のEyeSmartシャポー本八幡店！スマホコーティングが通常2,980円 ⇒ 1,000円(税込) ！バッテリー交換が店頭価格より10％OFF！

EyeSmart株式会社

iPhone修理・パソコン修理のEyeSmart株式会社(本社：千葉県八千代市／代表取締役：小野 寛幸)は、2026年2月21日(土)から【iPhone修理・パソコン修理のEyeSmart シャポー本八幡店】をオープン致します。

それを記念し、3月31日まで開店記念のオープニングキャンペーンを実施する運びとなりました。

新店舗のURL:https://fix.eyesmart.jp/access/motoyawata/

■オープニングキャンペーン内容

スマートフォン・スマートウォッチ ガラスコーティング

通常 2,980円 ⇒ 3/31まで 税込1,000円

iPhone・Androidスマホ・任天堂Switch等

バッテリー交換 修理料金10％OFF

※一部機種対象外

■iPhone・パソコン修理のEyeSmart(アイスマート)についてiPad修理写真

当店が大切にしている言葉は「真摯で紳士」です。

スマートフォン修理は、単に部品を交換する作業ではなく、お客様の大切なデータや日常をお預かりする責任ある仕事だと考えています。だからこそ、技術だけでなく、その姿勢においても誠実であり続けることを何よりも重視しています。

当社はこれまで八千代市にて10年以上にわたり修理店を運営し、地域のお客様に支えられながら数多くの修理を手がけてまいりました。その中で培ってきたのは、確かな技術力だけではありません。一件一件のご相談に真摯に向き合い、症状や原因、修理内容、費用について丁寧にご説明する姿勢。そして、お客様の不安やお困りごとに対して、常に紳士的で落ち着いた対応を徹底する接客力です。

その経験と実績をもとに、このたび本八幡エリアへ出店いたしました。本八幡は学生やファミリー層も多く、日常生活においてスマートフォンが欠かせない地域です。だからこそ、「安心して相談できる存在」であることを第一に掲げています。画面割れやバッテリー劣化、水没などの急なトラブルにも迅速に対応しながらも、決して流れ作業にはせず、お客様一人ひとりに寄り添う修理を行ってまいります。

真摯であること。

紳士であること。

その当たり前を10年以上積み重ねてきた修理店として、本八幡エリアでも長く信頼される店舗を目指します。

■店舗の特徴

- 修理事業・iPhone修理(データ移行や初期設定等もご対応しております。)・iPad修理(iPadシリーズ、iPad miniシリーズ、iPad Airシリーズ、iPad Proシリーズ等)・Androidスマホ修理(Galaxy、Google Pixel、Xperia、AQUOS等)・ゲーム機修理(任天堂Switch、Switch Lite、Switch 有機ELモデル、ジョイコン等)・パソコン修理(本八幡店は若干パソコン修理関連弱いです。)- 中古スマホやパソコンの販売・買取・処分画面が割れている、起動しない等の症状でも、機種によってはお値段が付く可能性がございます。当店の場合、メインが修理店となっておりますので、純正パーツとして買取を行うことが可能でございます。また、スマホが修理することで販売が可能な場合は、修理後に販売をすることもございます。交換している場合は、交換したパーツの詳細を記載した状態で販売しております。iPhoneであれば、バッテリーが80％以下であれば当店の互換性バッテリーに交換して販売しておりますので、通常の中古スマホより持ちは良い物となっております。iPad修理iPhone修理修理後のバッテリー

■店舗概要

店舗名：iPhone修理パソコン修理のEyeSmartシャポー本八幡店

所在地：〒272-0021 千葉県市川市八幡2-17-1 シャポー本八幡2階

電話番号：047ｰ711-3313

営業時間：10:00～21:00(修理内容またはご依頼内容によっては、当日の修理完了（お引き渡し）ができないこともございます。)

URL ： https://fix.eyesmart.jp/access/motoyawata/

駐車場：あり(当日お買上げ合計2,000円以上で1時間まで無料)

詳しくはこちら：https://shapo.jrtk.jp/motoyawata/shop/access.jsp#car