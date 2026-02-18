『御宿 野乃シリーズ』福井県で初出店！『御宿 野乃福井』 2026年2月18日(水)プレオープン

株式会社 共立メンテナンス

全国にビジネスホテル 「ドーミーイン」やリゾートホテル「共立リゾート」を運営する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は、福井県福井市に『天然温泉 越前の湯 御宿 野乃福井』を2026年2月18日(水)にプレオープンいたしました。

『御宿 野乃福井』公式WEBサイト： https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/nono_fukui/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/nono_fukui/?utm_source=20260218_release_prtimes_fukui&utm_medium=20260218_release_prtimes_fukui&utm_campaign=20260218_release_prtimes_fukui)

外観(イメージ)客室(イメージ)大浴場(イメージ)

『天然温泉 越前の湯 御宿 野乃福井』の特長

・ドーミーインPREMIUM福井、ドーミーイン敦賀に続いて、福井県で3棟目の出店

・JRハピラインふくい・北陸新幹線「福井駅」より徒歩約7分の好立地

・最上階には男女ともに天然温泉大浴場、高温ドライサウナ（オートロウリュ）、水風呂を完備

・朝食は、旬の食材を使った小鉢や海鮮丼をはじめ、ご当地料理「越前おろしそば」や「水ようかん」など約50種類の和洋バイキングをご提供

・観光名所である「福井城址」や「名勝 養浩館庭園」などが近く、観光にも便利な好立地

ドーミーインPREMIUM福井、ドーミーイン敦賀に続いて、福井県で3棟目となる「御宿 野乃福井」がプレオープンいたしました。全館畳敷きの和風プレミアムホテル「御宿 野乃」ブランドとしては、県内初出店となります。JRハピラインふくい・北陸新幹線「福井駅」より徒歩約7分の好立地で、観光名所である「福井城址」や江戸時代につくられた「名勝 養浩館庭園」なども近くにあり、観光の拠点としても便利な場所に位置しています。

最上階には、男女ともに天然温泉大浴場を完備し、高温ドライサウナ（オートロウリュ）と水風呂、外気浴スペースもご用意しています。お風呂上がりには、おなじみのアイスや乳酸菌飲料を無料でご提供いたします。朝食は、旬の食材を使った小鉢や海鮮丼をはじめ、ご当地料理「越前おろしそば」や「水ようかん」など、約50種類の和洋バイキングをご用意しております。お夜食には、ドーミーイン名物のあっさり醤油ラーメン「夜鳴きそば」も無料でご用意しています。

御宿 野乃福井は「雅」をテーマに日本の伝統工芸が紡ぐ優美な空間を演出しており、館内随所に施された朗らかで楚々とした愛らしさと、暖かで雅やかな趣きを感じさせる意匠の数々を、ぜひお楽しみください。

【天然温泉 越前の湯 御宿 野乃福井 支配人コメント】

平素よりドーミーイン・御宿 野乃をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。このたび、福井県で3棟目となる「御宿 野乃福井」が2月18日（水）にプレオープンいたしました。福井駅より徒歩約7分の場所に位置し、全館畳敷きの純和風の館内は、靴を脱いでゆっくりとお寛ぎいただける癒しの空間です。最上階の天然温泉大浴場には露天風呂も完備し、高温サウナでは20分毎にオートロウリュも体験いただけます。海鮮丼はもちろん、越前おろしそばや季節のかき揚げ、水ようかんなど福井県ならではのご当地料理もぜひご堪能ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【施設概要】

＜ドーミーインとは＞

寮事業のノウハウから続く我が家の寛ぎと快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」などを展開。御宿 野乃福井を含み国内99ヵ所、海外2ヵ所、計101ヵ所展開。

https://dormy-hotels.com/dormyinn/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/?utm_source=20260218_release_prtimes_dormyinn&utm_medium=20260218_release_prtimes_dormyinn&utm_campaign=20260218_release_prtimes_dormyinn)

＜共立メンテナンスとは＞

共立メンテナンスは 1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。

https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=20260218_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260218_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260218_release_prtimes_kyoritsu)