寒い日に飲みたい！温かい飲み物について調査しました！【1000人アンケート】

今こそ飲みたい！温かい飲み物

株式会社ナビット

寒い冬に欠かせない温かい飲み物ですが、温かい飲み物を飲むとメリットがたくさんあることを知っていましたか？

例えば、体内が温まることで血行が促進され、冷えの改善が期待できます。また、冷えによって鈍りやすい腸の働きを整えるのにも役立つのだそうです。 さらに、温かい飲み物を飲むことで内臓の温度も上がり、基礎代謝が高まるため、ダイエットにも良い効果が期待できるとも言います。

寒い日こそ、メリットだらけの温かい飲み物を取り入れたいですね。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「温かい飲み物について」アンケートを実施しました。

・調査期間：2025年12月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

温かい飲み物が好きな人は、9割以上

【調査】

温かい飲み物は好きですか？（対象：1,000名）

「温かい飲み物は好きですか？」という質問については、「好き」が75.9%、「どちらかと言えば好き」が21.1%と、合わせると97.0％の人が温かい飲み物が好きだと回答していました。

よく飲む温かい飲み物は、「コーヒー」「カフェオレ・カフェラテ」が人気

【調査】

よく飲む温かい飲み物は何ですか？（対象：1,000名）※回答数4,173人

「よく飲む温かい飲み物は何ですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「コーヒー」が702人、「カフェオレ・カフェラテ」が469人、「緑茶」が456人という順になりました。

温かい飲み物を飲む理由は、「体を温めたいから」

【調査】

温かい飲み物を飲む理由は何ですか？（対象：1,000名）※回答数2,777人

温かい飲み物を飲む理由について複数選択可で質問したところ、「体を温めたいから」が809人、「リラックスしたいから」が663人、「味が好きだから」が426人という順になりました。

温かい飲み物を選ぶときに重視するのは、「味」が最多

【調査】

温かい飲み物を選ぶときに重視するポイントは何ですか？（対象：1,000名）※回答数2,931人

温かい飲み物を選ぶときに重視するポイントについて複数選択可で質問したところ、「味」が841人、「香り」が459人、「気分がリラックスするか」が365人と続きました。

温かい飲み物に関してのこだわりを教えてください

今回は、「温かい飲み物に関してこだわりがあれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップしてみます。

「冷えを防ぐために冬だけでなく夏でもできるだけ温かい飲み物を作ります」

「熱すぎると口の中が荒れるので、少し温度を下げて飲んでいます。スプーンで少しずつ飲むとかコーヒーのミルクには豆乳を入れるとか」

「体調不良のときは、なるべくカフェインの少ないものを。体調が良いときは、体が温まり、なるべく糖質を控えたものを選んでいます。かなりの猫舌ですが、よほどではない限り、年間を通して温かい飲み物を選ぶようにしています」

皆さん様々なこだわりについて回答してくださっていました。特に多かったのが、「健康・体を冷やさないための回答」「無糖」「カフェイン調整に関する回答」です。嗜好というよりも健康のために温かい飲み物を選んでいるという方が一定数いらっしゃいました。また、無糖の飲み物を選ぶ、甘さ控えめにするという回答も目立ちました。さらに、寝る前はカフェインを控えたり、カフェインレスの飲み物を選んだりしているという方も多かったです。

風邪には、温かい白湯がおすすめ！

寒い時期には風邪を引きやすくなりますが、風邪気味のときにも体を温めてくれる温かい飲み物が効果的です。白湯や温かいお茶、生姜湯などを飲むのが良いでしょう。反対に、冷たい飲み物は体を冷やし、免疫機能を妨げる可能性があるため、体調が悪い時は避けた方がよさそうです。メリットだらけの温かい飲み物を、ぜひ取り入れてみてくださいね。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/



★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up



