【銀座かねまつ】2026 Spring Collection カタログ公開のお知らせ

写真拡大 (全13枚)

株式会社かねまつ


◆2026年春夏コレクションのテーマは「“Rafraichir”（ラフレシール）」

心地よいフィッティングに、クリーンさと抜け感を表現した、
等身大でありながら毎日を新鮮な気持ちで過ごせるラインナップです。


カタログを見る :
https://mobile.shoesconcierge.jp/contents/special/2026ss/0218collection1/

●LOOK




SHOES：NB-260171 \24,200（税込）　ヒール高：1.7cm


BAG：RM-26016　\39,600（税込）　サイズ：W30×H12×D9cm





SHOES：LS-FB2608　\26,400（税込）　ヒール高：3cm






SHOES：LS-DT2611　\26,400（税込）　ヒール高：4.4cm







SHOES：LS-FF2610　\26,400（税込）　ヒール高：7cm





SHOES：LS-FD2609　\24,200（税込）






SHOES：TN-260164　\24,200（税込）　ヒール高：4.2cm


BAG：AS-26011　\44,000（税込）　サイズ：W30×H23×D13cm





BAG：MH-26004　\41,800（税込）　サイズ：W30×H37×D11cm





左から


BAG：MT-26013　\44,000（税込）　サイズ：W28×H29×D10cm


BAG：MT-26012　\39,600（税込）　サイズ：W20×H24×D9cm




◆販売場所
全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト



◆公式通販サイトで手軽にコレクションをチェック


銀座かねまつの公式通販サイト「シューズコンシェルジュ」にて、最新コレクションを公開中です。


スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスでき、外出先でも気軽にチェックしていただけます。


カタログには、各アイテムの詳細情報やスタイリングのアイデアが盛りだくさん。


忙しい毎日の中で、ファッションのインスピレーションを手軽に得られる内容です。


https://www.shoesconcierge.jp/



◆会社概要


会社名：株式会社かねまつ


所在地：東京都中央区銀座4-6-10


代表者：兼松 真也


設立：1947年9月


URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp


事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ、レザーアイテム等のファッション専門店