2026年2月19日（木）スタート｜TOMORROWLAND（トゥモローランド）PERSONAL ORDER 2026 SPRING & SUMMER 開催

株式会社 トゥモローランド

TOMORROWLAND（トゥモローランド）PERSONAL ORDER 2026 SPRING & SUMMER

TOMORROWLAND（トゥモローランド）は、2026年2月19日（木）から3月29日（日）まで、全国のメンズ取扱店舗にて「PERSONAL ORDER FAIR」を開催いたします。


世界各国から厳選したファブリックと、トゥモローランドが長年培ってきた拘りのモデルをベースに、裏地やボタンなど細部に至るまで自由にセレクト。既製品では叶わない、自分だけのスタイルを仕立てる贅沢な体験をご提案します。




https://store.tomorrowland.co.jp/topics/detail/?article_id=915593


世界の上質ファブリック×拘りのモデル設計


厳選されたインポート生地


イタリアや英国をはじめとする世界各国の上質素材を豊富にラインアップ。春夏シーズンに適した軽やかなウール、リネンブレンド、モヘア混など、多彩な表情からお選びいただけます。




TOMORROWLAND（トゥモローランド）PERSONAL ORDER 2026 SPRING & SUMMER

シルエットへの徹底した追求



肩まわりの構築、ウエストラインの絞り、パンツのテーパードバランスまで計算されたオリジナルモデル。現代的で洗練されたフォルムを実現します。




TOMORROWLAND（トゥモローランド）PERSONAL ORDER 2026 SPRING & SUMMER

ディテールを選ぶ楽しさ


裏地カラーや柄、ボタン、ポケット仕様などを自由にカスタマイズ。ビジネスからフォーマル、ドレスカジュアルまで、着用シーンに合わせた一着をお仕立ていただけます。




TOMORROWLAND（トゥモローランド）PERSONAL ORDER 2026 SPRING & SUMMER

Dress and Order｜オーダープライス（税込）



2P SUIT：126,500円～


3P SUIT：148,500円～


JACKET：99,000円～


PANTS：49,500円～


VEST：49,500円～


COAT：121,000円～



※価格は生地により異なります。



開催期間


2026年2月19日（木）～3月29日（日）



開催店舗


トゥモローランド メンズ取扱店舗(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/search/?keyword=TOMORROWLAND&groupId=tomorrowland_men&pattern=1)



※詳細なオーダー内容は各店舗スタッフまでお問い合わせください。


