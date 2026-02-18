【日本でココだけ！？】愛犬と撮れるプリ体験！撮ってすぐシール完成の新体験をWHATAWONで【大阪・岸和田】

株式会社antiqua

「うちの子、かわいすぎた…」が止まらない。

愛犬と一緒にブースへ入り、その場でシール完成。

600円から体験できる、新しい“家族写真のかたち”が始まりました。

■ 犬と一緒に撮れる！オリジナルプリントシール機が登場

大阪府岸和田市の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」内「WBOX」に、愛犬・ペットと一緒に撮影できるプリントシール機が誕生しました。

これまで「わんこは外で待機」が当たり前だった写真体験。

しかし今回のプリントシール機は、愛犬と一緒にブースへ入り、同じ空間で撮影が可能です。

・わんこと家族全員で

・お子さまと愛犬のツーショットで

・お友達＋わんこでの思い出づくりに

撮影後は、その場でオリジナルプリントシールが完成。

スマホのデータとは違う、“形に残る”かわいい一枚を持ち帰ることができます。

思わず「うちの子、主役すぎる…！」と笑ってしまう、そんな体験です。

■ 今しかない“うちの子との今”をシールに残そう

スマホの写真とは違う、“形に残る”特別な一枚。

その日の楽しい時間を、かわいいシールにして持ち帰れます。

・愛犬と家族の記念写真に

・お子さまとわんこのツーショットに

・友達同士＋わんこでの思い出づくりに

特別な準備はいりません。

いつものお出かけの延長で、家族みんなでブースへ入るだけ。

撮影時間そのものが、もうひとつの思い出になります。

●【設置場所】

WHATAWON内 WBOX

●【料金】

・通常印刷：1コイン（600円）

・大判印刷：2コイン（1,000円）

※専用コインを畳カフェカウンターにてご購入ください。

愛犬との新しい思い出づくりを、ぜひ体験してください。

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/