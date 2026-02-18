【第14回空撮の会】開催決定！空撮技術を向上させたい方必見です！

株式会社スペースワン

■空撮の会とは・・？

福島県内の撮影スポットで福島ドローンスクール講師と「一緒に空撮を楽しむ」という企画です。

普段ドローンを使用されていらっしゃる皆様は、運用に関する疑問やお悩みなどが有ると思います。

ぜひこの機会に、福島ドローンスクール講師へご相談、空撮練習、仲間同士の情報交換などにご利用ください。

■第14回空撮の会 概要

日 程：2026年4月21日（火）※雨天延期 予備日4月28日（火）

時 間：10:00～14:30

会 場：四季の里 緑水苑

費 用：スクール修了生 4,000円（税別）※昼食付き

一 般 8,000円（税別）※昼食付き

見学・付き添い 2,000円（税別）※昼食付き

申 込：https://forms.gle/woiWcJpqLUFEABmP9

■勉強会テーマは「桜×人物表現」

経験豊富な講師が解説・実演を行い、

さまざまな撮影技法を実践的に学べる「撮影勉強会」を実施しています。

今回の撮影勉強会テーマは「桜×人物表現」

その桜、ただ撮影するだけで満足していませんか？

美しい桜は、そこに人が入ることで、ひとつの物語が新たに生まれます。

今回は「魅せる空撮」を一段引き上げる実践型の勉強会を実施します！ぜひご参加ください。

■福島ドローンスクールについて

福島ドローンスクール（運営：株式会社スペースワン 本社：福島県郡山市）は、2016年10月より開校し、国家資格制度における登録講習機関 および 県内唯一の監査実施団体です。空中・水中ドローン、インドアドローンショーなどお客様のニーズに合わせたご提案を行っており、開校からのべ5000名以上の指導実績と現場経験豊富な講師が在籍しています。