ME-Qの全面フルカラー対応オリジナルパズルが新登場！1個から作成できる日本製ジグソーパズル（2026/02/18）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、1個から作成可能な全面フルカラー印刷対応のオリジナルジグソーパズルの提供を開始しました。

ME-Qのオリジナルパズルは、写真やイラスト、ロゴデザインを高品質に再現できる全面フルカラー印刷仕様。卒業・卒園の記念品や送別・退職の寄せ書き、結婚式や誕生日のプレゼントなど、大切な思い出をカタチにするアイテムとして最適です。

自社製造による日本製パズルを採用し、品質にも徹底的にこだわりました。A4・A5・A6のサイズ展開で難易度も選択可能。さらに、ピース跡付きの台紙が付属しているため、初めての方でも安心して組み立てられます。

また、1個から注文できるため在庫リスクを抑えた販売が可能。副業アイテムやオリジナルグッズ制作としてもおすすめです。スマホから簡単にデザイン作成・注文ができるシミュレーターを用意しており、どなたでも手軽にオリジナルパズルを制作できます。

▽オリジナルパズル

https://www.me-q.jp/topic/jigsaw-puzzle

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【商品の特徴】

◆ 1個から作成可能！小ロット対応で在庫リスクなし

ME-Qのオリジナルパズルは1個から注文可能。個人利用はもちろん、副業販売やテスト販売にも最適です。在庫を抱える心配がありません。

◆ 写真・イラストを全面フルカラーで高品質印刷

UVインクジェット印刷（CMYK出力）により、写真や細かなイラスト、ロゴも美しく再現。大切な思い出を鮮やかにプリントできます。

◆ 日本製パズルで安心のクオリティ

自社製造による日本製ジグソーパズルを採用。上質紙素材を使用し、品質・安全性ともにこだわった仕上がりです。

◆ 書き込める仕様で寄せ書きにも最適

色鉛筆・マーカー・ボールペンなどで直接書き込みが可能。卒業・送別・結婚式などの寄せ書きアイテムとしても人気です。

◆ 組み立てやすいピース跡付き台紙

台紙にはあらかじめピースの跡が付いており、組み立ての目安になります。初めてパズルを作る方でも安心です。

◆ A4・A5・A6の選べるサイズ展開

用途に合わせて選べるサイズバリエーション。プレゼント用から販売用まで幅広く対応可能です。

▽オリジナルパズル

https://www.me-q.jp/topic/jigsaw-puzzle

この新サービスを利用して、ぜひ世界にひとつだけのオリジナルパズルを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225