始める人も、極める人も簿記のイメージが変わる！ 簿記フェス 開催

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社は「人の可能性を広げ人生を豊かにする応援をする」というミッションを掲げ、会計ファイナンス人材の生涯支援を行っており、簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」を運営しています。この度当社は、参加型イベント「簿記フェス」を3月22日(日)に開催します。

過日お知らせした「簿記の日(2月10日)」に向けた調査では、簿記の学習者の約9割が「簿記は楽しい」と回答し、特に「パズルを解くようなゲーム感覚」や「左右が一致した瞬間の気持ちよさ」が魅力として挙げられました。本イベントは、そうした簿記の「知的エンタメ」としての側面を最大限に体感し、キャリア形成のヒントを得られる場として企画されました。簿記は難しそう、とっつきにくいというイメージを持つ方も多いと思います。でもやってみると、面白い。ニュースや、企業の見方もすこし変わる。そんな体験をしていただきたいと思っています。簿記検定がいわゆる「試験」であるのに対し、このイベントは、試験、講演、クイズ大会など、「学び、出会い、気づき」の場です。

年齢制限はありませんので、みなさまのご参加をお待ちしております。

簿記フェス イベント概要

日 程：2026年3月22日(日)

時 間：10:00スタート、15:00ごろ終了予定

会 場：CPA新宿校 東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル6F

申込期間：2026年2月18日(水)～3月20日(金)

参加対象：完全無料、年齢制限なし

-ビギナー（簿記3級レベル）40名

-アドバンス（簿記2級レベル）40名

-エキスパート（簿記1級レベル）20名

※定員を超える応募があった場合は、抽選になります。

実施内容：各クラスで日商簿記試験相当のテストを60分程度受験

テストの解説会

スペシャルゲストによる特別講演

簿記を極めた人たちによるエクストリーム級クイズ大会

来場特典：参加者全員に「日清焼そばU.F.O.」すすれ! うまさ直撃!

ぶっ濃い濃厚ソースプレゼント！

公 式 HP：https://www.cpa-learning.com/boki-fes-2026trial

主催・運営・後援・協賛

主 催：CPAエクセレントパートナーズ株式会社

運 営：CPAラーニング

後 援：日本商工会議所

協 賛：日清食品株式会社

参考情報

簿記学習者の約９割が楽しさを実感

学びそのものの楽しさを感じられるのが、「簿記」の学習

簿記の学習において「楽しいと感じる点」を調査したところ、「お金の流れがわかる（39.5%）」に次いで、「左右が一致した瞬間の気持ちよさ（36.3%）」が上位にランクイン。「努力の分だけできるようになっていく（24.2%）」、「パズルを解くようなゲーム感覚（23.6%）」という回答も多く、学びそのものを楽しいと感じている簿記学習者が多いことがわかりました。

調査結果詳細

調査期間：2026年1月23日（金）～1月25日（日）

調査方法：インターネット調査

有効回答：1,004件（設問によって変動）

調査対象：国内在住の男女10～69歳

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)

簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)

会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)

会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)

会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)