たし算ひき算を学べる！人気算数絵本『たすひくねこ』が抽選で当たるSNSプレゼントキャンペーンを開催！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、こどものほん編集部公式SNSアカウントにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。
フォロー＆リポスト（Instagramではいいね）をされた方から、抽選で2名様に絵本『たすひくねこ』をプレゼント！
詳細は下記および、こどものほん編集部 公式SNSアカウントをご覧ください。
【プレゼント内容】
絵本『たすひくねこ』（マイクロマガジン社）を抽選で2名様にプレゼント。
【応募方法】
【応募期間】
2026年3月10日まで
書籍情報
『たすひくねこ』
https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=61395
作：にわ／監修：大迫ちあき
ISBN：9784867161395
B5判 、40ページ
価格：1,320円（本体1,200円＋税10％）
発売日：2021年5月18日
【あらすじ】
宝の地図をひろった猫たちは冒険の旅に出かけます。
「おたから どこだ
どんどん すすめ」
ところが、いろいろなトラブルに巻き込まれて、次々に猫たちは脱落。
果たしてお宝にたどり着けるのでしょうか？
たし算ひき算をイメージしながら、おはなしを楽しむさんすう絵本第１弾。
宝の地図をひろった猫たち
不思議な世界でお宝を探します
けれど、どんどん脱落する猫たち
果たしてお宝のゆくえは？
著者情報
にわ
長野県生まれ。女子美術短期大学卒。
広告会社にてグラフィックデザイナー・アートディレクターを経て日常で使えるモノづくりと創作活動を展開。
気がついたら人生の大半を猫とともに暮らす。
最近は猫そのものだけでなく字面すら可愛いと思う始末。
著書に『ももちゃんと じゃまじゃまねこと クリスマス』『たすひくねこ』『たすひくねことひよこ団』(マイクロマガジン社)など。
座右の銘『No cat, No life.』
大迫ちあき
大阪府生まれ。上智大学卒。
(公財)日本数学検定協会認定数学コーチャー&幼児さんすうエグゼクティブインストラクター。
大手個別指導塾にて中学受験算数指導を経て、３歳～小学生対象の幼児さんすうスクールSPICA(R)を開校。
現在は指導者育成にも力を入れている。
主な著書に『算数ができる子の親がしていること』(PHP文庫)
『小１から小３で算数ぎらいにならない本』（内外出版社）、監修作品に『おりがみ百科. ３・４・５才/５・６・７才』（世界文化社）、『さんすうができる子になる遊びワーク : 幼児期のさんすう体験×親子で楽しい！』（朝日新聞出版）『たすひくねこ』『たすひくねことひよこ団』(マイクロマガジン社)など。
こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。
こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/
