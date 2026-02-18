【湯元 啄木亭】プライベート温泉を満喫【2回貸切風呂付】

野口観光マネジメント株式会社ご家族でも広々の貸切風呂

野口観光マネジメント株式会社 湯元 啄木亭（北海道函館市湯川町1-18-15/執行役員 総支配人 池田 恭太）は全198室のお部屋で皆様をお出迎え致しております。

チェックイン後、チェックアウト前の朝風呂の2回のご利用

ご家族水入らずでプライベート温泉を楽しむなら、貸切風呂がおすすめ！

今回は、朝風呂も満喫出来る特別プランをご用意しました。

さらにお部屋は昨年誕生した、和洋室タイプの「プレミアツイン」へご案内♪

贅沢な寛ぎステイをご満喫ください。

プレミアムツイン広々したお部屋でのんびりと

【特典】貸切風呂2回利用

１.1回目（50分：15時～22時※チェックイン前の13時～も利用可能）

２.2回目（50分：朝7時30～9時）

※ご利用時間を第二希望までお知らせください。

※連泊の場合でも、ご利用回数は1回までとさせていただきます

2/21(土)・22(日)はキッチンカーが集合

湯ったりとっホテルステイをたのしんで貸切風呂にはベビーソープもご用意

2026年2月21日(土)、2月22日(日)の2日間(11：00～17：00)、キッチンカーイベントが開催されます。ご宿泊者様はもちろん、立ち寄りでもご利用できます。是非お越しくださいませ。