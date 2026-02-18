アランマーレ3競技、HATTRICKで初のアップサイクルプロジェクトを実施！
本オークションは、株式会社プレステージ・インターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：玉上進一）が運営する女子スポーツチーム、アランマーレ秋田（バスケットボールチーム）・アランマーレ山形（バレーボールチーム）・アランマーレ富山（ハンドボールチーム）の3チームが、バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction」にて開催するアップサイクルプロジェクト「UPCYCLE AUCTION」です。
アランマーレ3チーム初開催となる「UPCYCLE AUCTION」は、各チームが実際に使用した練習着を素材とし、ショルダーバッグへアップサイクルしたものを、ファンの皆さまへお届けします。
■アランマーレ「UPCYCLE AUCTION」開催概要
◆開催期間：2026 年 2 月 18 日（水）18：00 ～ 2026 年 2 月 22 日（日）22：00
◆出品商品：アップサイクルショルダーバッグ
◆オークションサイト
アランマーレ秋田 UPCYCLE AUCTION
https://auction.hattrick.world/top/3332
アランマーレ山形 UPCYCLE AUCTION
https://auction.hattrick.world/top/3330
アランマーレ富山 UPCYCLE AUCTION
https://auction.hattrick.world/top/3331
■プレステージ・インターナショナル アランマーレについて
「Aranmare（アランマーレ）」は、株式会社プレステージ・インターナショナルが運営する女子スポーツチームです。「地域のみなさまに愛され、共に成長する」「女性が活躍できる場を増やし、女性応援のシンボルとなる」ことをコンセプトに掲げ、バスケットボールチーム（所在地：秋田県秋田市）、バレーボールチーム（所在地：山形県酒田市）、ハンドボールチーム（所在地：富山県射水市）の3チームが活動を行っています。
各地域に根差した活動を行い、地域にとって必要な存在となること、また、3チームを統括する東京を含む4つの拠点をつないでいくことで、新たなスポーツシーンの１ページを創造していくことを目指しています。プレステージ・インターナショナルグループではソーシャル事業として、こうしたスポーツチーム運営をはじめとして、女性活躍の推進や地域連携・活性化を目的とした各種施策を展開しています。
・アランマーレ公式WEBサイト：https://www.aranmare.jp/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/aranmare_official/
■HATTRICK について
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐ D2C プラットフォームである「HATTRICK Members」の 2 つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧 Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）