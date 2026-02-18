【新発売】ジムニー/ジムニーシエラ/ノマド専用 タッチで切り替え らくらく調光LEDルームランプ販売開始。気分に合わせて3色5段階の明るさ・色味をワンタッチで簡単切り替え!!
ジムニー/ジムニーシエラ/ノマド専用 タッチ式 LEDルームランプ
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、 ジムニー/ジムニーシエラ/ノマド専用 タッチ式 LEDルームランプを2026年2月より発売開始しました。 本製品は、純正ルームランプ位置に合わせた専用設計で、純正のように美しくフィットし、後付け感を感じさせません。工具不要、かんたん装着、触れるだけのタッチ操作で快適に。
【製品情報】
参考販売価格：3,580円～
※ECモールや時期により変動することがあります。
販売場所：
Amazon公式ストア：
https://www.amazon.co.jp/stores/page/86F72FC3-065F-4B1D-8D56-F52763205DBB?channel=PRT-A1585JNT
Yahoo!ショッピング公式ストア：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1539jmtrp-a1585jntrp.html
気分に合わせて簡単切り替え
・ロングタッチ：色味切り替え
ホワイト／アンバー／電球色
・タップ：調光切り替え
明るさレベル1~5
こんな理想を叶えたい方にオススメ- 純正の明るさは物足りない
- 夜の車内で探し物に困る
- パネルを外して調光するのは面倒くさい
POINT1 専用設計でシンデレラフィット
専用設計だから純正位置にピッタリフィット。
違和感ゼロです。
POINT2 タッチで快適操作
ワンタッチで簡単に操作可能です。
切り替え時にカバーを取り外す必要もありません。
POINT3 らくらく装着
かんたん取り付けなので女性でもかんたんに装着できます。
取り付け手順- 内張り剥がしでレンズを外します。
- LEDの端子を取り付けます。
- ランプをはめこんで点灯チェックを行います。
- カバーを取り付けます。
明るさ/色味切り替えイメージ
明るさ切り替えイメージ
色味切り替えイメージ
POINT4 明るさ/色味自由自在
いつでも「タッチ」で変更可能
・ロングタッチ：色味切り替え
ホワイト／アンバー／電球色
・タップ：5段調光切り替え
明るさレベル1~5
POINT5 選び抜かれたLED搭載
鮮やかな発色を実現するLEDチップを厳選使用しています。
車内空間をいつでも自分の気分で変更可能！- 実用的な白で視認性UP
- 雰囲気の暖色で車内快適
適合車種/型式/グレード/年式
適合車種
[適合車種]
SUZUKI/スズキ
JIMNY/ジムニー
JIMNYSIERRA/シムニーシエラ
JIMNYNOMADE/ジムニーノマド
[適合型式]
JB64W JB74W JC74W（5ドア）
[適合グレード]
XG XL XC JL JC
[適合年式]
2018年7月(平成30年7月)～
※型式は車検証をご確認ください。
※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。
製品詳細（ジムニー/ジムニーシエラ専用）
製品詳細（ジムニー/ジムニーシエラ専用）
[製品詳細]
セット内容：フロントランプ、セカンドマップランプ、
内張り剥がし、ステッカー
製品詳細（ジムニーノマド専用）
製品詳細（ジムニーノマド専用）
[製品詳細]
セット内容：フロントランプ、セカンドマップランプ、
ラゲッジランプ（ノマド用のみ）、
内張り剥がし、ステッカー
ジムニー/ジムニーシエラ 商品画像
ジムニーノマド商品画像
イメージ１.
イメージ２.
他車種の展開
CRAFT WORKS（クラフトワークス）について
クラフトワークスロゴ
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/