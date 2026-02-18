【新発売】ジムニー/ジムニーシエラ/ノマド専用 タッチで切り替え らくらく調光LEDルームランプ販売開始。気分に合わせて3色5段階の明るさ・色味をワンタッチで簡単切り替え!!

写真拡大 (全20枚)

Fun Standard株式会社

ジムニー/ジムニーシエラ/ノマド専用 タッチ式 LEDルームランプ

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、 ジムニー/ジムニーシエラ/ノマド専用 タッチ式 LEDルームランプを2026年2月より発売開始しました。 本製品は、純正ルームランプ位置に合わせた専用設計で、純正のように美しくフィットし、後付け感を感じさせません。工具不要、かんたん装着、触れるだけのタッチ操作で快適に。




【製品情報】

参考販売価格：3,580円～


※ECモールや時期により変動することがあります。



販売場所：


Amazon公式ストア：


https://www.amazon.co.jp/stores/page/86F72FC3-065F-4B1D-8D56-F52763205DBB?channel=PRT-A1585JNT



Yahoo!ショッピング公式ストア：


https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1539jmtrp-a1585jntrp.html



気分に合わせて簡単切り替え

・ロングタッチ：色味切り替え


　ホワイト／アンバー／電球色



・タップ：調光切り替え


　明るさレベル1~5



こんな理想を叶えたい方にオススメ

- 純正の明るさは物足りない
- 夜の車内で探し物に困る
- パネルを外して調光するのは面倒くさい


POINT1　専用設計でシンデレラフィット

専用設計だから純正位置にピッタリフィット。


違和感ゼロです。




POINT2　タッチで快適操作

ワンタッチで簡単に操作可能です。


切り替え時にカバーを取り外す必要もありません。




POINT3　らくらく装着

かんたん取り付けなので女性でもかんたんに装着できます。



取り付け手順

- 内張り剥がしでレンズを外します。
- LEDの端子を取り付けます。
- ランプをはめこんで点灯チェックを行います。
- カバーを取り付けます。


明るさ/色味切り替えイメージ


明るさ切り替えイメージ

色味切り替えイメージ


POINT4　明るさ/色味自由自在

いつでも「タッチ」で変更可能



POINT5　選び抜かれたLED搭載

鮮やかな発色を実現するLEDチップを厳選使用しています。



車内空間をいつでも自分の気分で変更可能！

- 実用的な白で視認性UP
- 雰囲気の暖色で車内快適


適合車種/型式/グレード/年式


適合車種


[適合車種]
SUZUKI/スズキ
JIMNY/ジムニー
JIMNYSIERRA/シムニーシエラ
JIMNYNOMADE/ジムニーノマド

[適合型式]
JB64W JB74W JC74W（5ドア）
[適合グレード]
XG XL XC JL JC

[適合年式]
2018年7月(平成30年7月)～



※型式は車検証をご確認ください。


※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。



製品詳細（ジムニー/ジムニーシエラ専用）


[製品詳細]
セット内容：フロントランプ、セカンドマップランプ、
内張り剥がし、ステッカー



製品詳細（ジムニーノマド専用）


[製品詳細]
セット内容：フロントランプ、セカンドマップランプ、
ラゲッジランプ（ノマド用のみ）、
内張り剥がし、ステッカー






ジムニー/ジムニーシエラ　商品画像

ジムニーノマド商品画像

イメージ１.

イメージ２.


CRAFT WORKS（クラフトワークス）について


クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。



【CRAFTWORKS公式ショップ】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/



【CRAFTWORKS公式メディア】


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/