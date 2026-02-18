【新発売】ジムニー/ジムニーシエラ/ノマド専用 タッチで切り替え らくらく調光LEDルームランプ販売開始。気分に合わせて3色5段階の明るさ・色味をワンタッチで簡単切り替え!!

Fun Standard株式会社ジムニー/ジムニーシエラ/ノマド専用 タッチ式 LEDルームランプ

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、 ジムニー/ジムニーシエラ/ノマド専用 タッチ式 LEDルームランプを2026年2月より発売開始しました。 本製品は、純正ルームランプ位置に合わせた専用設計で、純正のように美しくフィットし、後付け感を感じさせません。工具不要、かんたん装着、触れるだけのタッチ操作で快適に。

【製品情報】

参考販売価格：3,580円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：

Amazon公式ストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/86F72FC3-065F-4B1D-8D56-F52763205DBB?channel=PRT-A1585JNT

Yahoo!ショッピング公式ストア：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1539jmtrp-a1585jntrp.html

気分に合わせて簡単切り替え

・ロングタッチ：色味切り替え

ホワイト／アンバー／電球色

・タップ：調光切り替え

明るさレベル1~5

こんな理想を叶えたい方にオススメ

こんな理想を叶えたい方にオススメ

- 純正の明るさは物足りない- 夜の車内で探し物に困る- パネルを外して調光するのは面倒くさい

POINT1 専用設計でシンデレラフィット

専用設計だから純正位置にピッタリフィット。

違和感ゼロです。

POINT2 タッチで快適操作

ワンタッチで簡単に操作可能です。

切り替え時にカバーを取り外す必要もありません。

POINT3 らくらく装着

かんたん取り付けなので女性でもかんたんに装着できます。

取り付け手順

- 内張り剥がしでレンズを外します。- LEDの端子を取り付けます。- ランプをはめこんで点灯チェックを行います。- カバーを取り付けます。取り付け手順

明るさ/色味切り替えイメージ

POINT4 明るさ/色味自由自在

いつでも「タッチ」で変更可能

・ロングタッチ：色味切り替え

ホワイト／アンバー／電球色

・タップ：5段調光切り替え

明るさレベル1~5

POINT5 選び抜かれたLED搭載

鮮やかな発色を実現するLEDチップを厳選使用しています。

車内空間をいつでも自分の気分で変更可能！

車内空間をいつでも自分の気分で変更可能！

- 実用的な白で視認性UP- 雰囲気の暖色で車内快適

適合車種/型式/グレード/年式

適合車種



[適合車種]

SUZUKI/スズキ

JIMNY/ジムニー

JIMNYSIERRA/シムニーシエラ

JIMNYNOMADE/ジムニーノマド



[適合型式]

JB64W JB74W JC74W（5ドア）

[適合グレード]

XG XL XC JL JC



[適合年式]

2018年7月(平成30年7月)～

※型式は車検証をご確認ください。

※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。

製品詳細（ジムニー/ジムニーシエラ専用）

製品詳細（ジムニー/ジムニーシエラ専用）



[製品詳細]

セット内容：フロントランプ、セカンドマップランプ、

内張り剥がし、ステッカー

製品詳細（ジムニーノマド専用）

製品詳細（ジムニーノマド専用）



[製品詳細]

セット内容：フロントランプ、セカンドマップランプ、

ラゲッジランプ（ノマド用のみ）、

内張り剥がし、ステッカー

ジムニー/ジムニーシエラ 商品画像ジムニーノマド商品画像イメージ１.イメージ２.

他車種の展開

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/