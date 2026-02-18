スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜LOGRES SPRING EVENT 2026 はラストスパート！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/2/18(水)に「シャンティのプリティコレクション」のクエスト追加、および「サポートジョブ別 バレンタインビッグ3ガチャ」の販売を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■ガチャチケット100枚プレゼントは2/25(水)まで！

バレンタインの特別なプレゼントとして、バレンタインガチャチケット100枚を期間中の初回ログイン時にお贈りします。

ギフトから受け取ったら、期間限定武器「アモール」や、「英霊」の古代機/覇剣/霊刀/滅剣などがラインナップしたチケットガチャへGO！

[期間] 2026/2/25(水)メンテナンスまで

■「シャンティのプリティコレクション」開催中！

現在開催中の「シャンティのプリティコレクション」に、クエストを追加しました。

また、EVP交換所には魔晶石や武器スキル素材などの報酬を追加！

EVP、プリティP集めにラストスパートをかけて、和風ゴシックなコーデでオシャレしちゃおう★

[期間] 2026/2/24(火)23:59まで

■「サポートジョブ別 バレンタインビッグ3ガチャ」販売中！

「パナケイア」「ゾディアック」「魔法学園の魔神器」の期間限定武器3本が、ガーディアン/ヴァルキリーのジョブ別で確率アップ！

強力な期間限定武器を手に入れて、仲間をサポートしよう！

[期間] 2026/2/25(水)10:59まで

■「精晶の導き-氷河の滝-」開催中！

火属性エネミーを倒し、光・闇属性オーブや強化に必要な素材「明影の結晶」などをゲットしよう！

水・風属性の「六花の装具(防具上/下)」も手に入るチャンスです★

[期間] 2026/2/24(火)23:59まで

■「アストレア生態調査」開催中！

アストレア大陸に生息する魔物を討伐し、生態を調査しよう！

今回はナジルから調査依頼が届いています。

依頼をこなすことで、「六花の装具(頭/上/下)」や「ゴールドキノポ像」、魔晶石などが手に入るぞ！

[期間] 2026/3/3(火)23:59まで

■【修練場開放】「ログレス大戦 スプリングスペシャルカップ2026」

2026/2/25(水)より、「ログレス大戦 スプリングスペシャルカップ2026」の開催が決定しました。

事前に開放している「ログレス修練場」で感触を確かめて、好スタートを切ろう！

VS装備を整える際は、現在販売中の「VS装備ガチャ」がオススメ！

[ログレス修練場 期間] 2026/3/3(火)23:59まで

[VS装備ガチャ 期間] 2026/3/4(水)10:59まで

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.