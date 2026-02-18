ウォーターポンプ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月16に「ウォーターポンプ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ウォーターポンプに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ウォーターポンプ市場の概要
ウォーターポンプ市場に関する当社の調査レポートによると、ウォーターポンプ市場規模は 2035 年に約 1,156.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ウォーターポンプ市場規模は約 707.4億米ドルとなっています。ウォーターポンプに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.40% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ウォーターポンプ市場シェアの拡大は、農業セクターの急速な拡大によるものです。自然水へのアクセスが限られている地域や降雨量が不均一な地域では、農場は水を抽出、輸送、分配するための信頼性の高いシステムを必要としており、農業は世界中のウォーターポンプ需要の大部分を占めています。さらに、いくつかの政府は灌漑インフラを支援するために灌漑プログラムを提供しています。これにより、予測期間中にポンプの設置数が増加すると予想されます。
ウォーターポンプに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/water-pump-market/115498
ウォーターポンプの市場調査では、世界各地で水不足が深刻化していることから、市場シェアが拡大する見通しも明らかになっています。水不足の問題は、先進的で持続可能な水管理ソリューションの必要性を高めています。これに加え、政府による支援プログラムや、先進的なウォーターポンプの開発に向けた急速な投資が市場の成長を後押ししています。
しかし、電力供給とインフラの制約が今後数年間の市場成長を制約すると予想されています。インフラが限られている地域では、電力供給の不安定さが電動ウォーターポンプの需要を減少させる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342148/images/bodyimage1】
ウォーターポンプ市場セグメンテーションの傾向分析
ウォーターポンプ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ウォーターポンプの市場調査は、ポンプタイプ別、動力源別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
ウォーターポンプ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-115498
ポンプタイプ別に基づいて、ウォーターポンプ市場は遠心ポンプと容積式ポンプに分割されています。このうち、遠心ポンプは、その幅広い適用性、技術の進歩、そしてコスト効率に支えられ、予測期間中に72%のシェアを占めると予想されています。遠心ポンプは、公共事業、農業、住宅、産業など、複数の分野で急速に普及が進んでいます。メーカーは、高まる需要に対応するため、研究開発活動に投資しています。例えば、2022年1月、Sulzerは、水処理、商業、灌漑、自治体アプリケーションにおいて、効率性、費用対効果、信頼性に優れたSESおよびSKSエンドサクション遠心ポンプの発売を発表しました。
