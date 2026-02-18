「甲鉄城のカバネリ ぺたん娘アクリルキーホルダー」予約受付中！
2026年2月17日 アニメ＆ゲームのグッズ販売を手がける株式会社ペンギンパレード（本社：東京都）は、「甲鉄城のカバネリ」の『ぺたん娘アクリルキーホルダー』を発表し、全国での予約受付を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342158/images/bodyimage1】
【ラインナップ】
・生駒 ・鰍
・無名 ・侑那
・菖蒲 ・巣刈
・来栖 ・吉備土
・逞生 ・美馬
ペンギンパレード描きおこしの「ぺたん」と座った
かわいいデフォルメデザインの「ぺたん娘アクリルキーホルダー」が登場です。
アクリルキーホルダーは、コンパクトで軽量ながらも、
鮮やかで美しいデザインが魅力のアイテムです。
透明度の高いアクリル素材を使用し、高品質な印刷で
「甲鉄城のカバネリ」のキャラクターたちがかわいく描かれています。
さらに、長期間使用しても劣化しにくいのもポイント！
本体サイズは全長約90mmと存在感のある大きめサイズ。
鞄やキーリングに付けて、持ち運びにも便利です♪
種類は全部で１０種類！
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日をもっと楽しく過ごしませんか？
------------------------------------------------------------------------------------
【商品概要】
商品名 ：甲鉄城のカバネリ ぺたん娘アクリルキーホルダー
絵柄 ：10種
本体素材 ：アクリル
製品サイズ ：約90mm
価格 ：\990（税込）
発売予定日 ：2026年4月下旬
------------------------------------------------------------------------------------
【ご予約につきまして】
ペンパレオンラインショップ購入ページはこちら
https://www.penguinparade.jp/shopdetail/000000001720/
他店舗でのご予約をご希望のお客様は
Amazon、あみあみ等の通販ショップや
アニメイト、ゲーマーズ等のショップ店頭にて御確認ください。
お取扱状況は店舗により異なります。
【権利者表記】
(C)カバネリ製作委員会
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ペンギンパレード
http://www.penguin.bz/
info-penguin@penguin.bz
配信元企業：株式会社ペンギンパレード
