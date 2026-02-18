「より豊かにより楽しくそして便利にするためのツールを提供し世の中に持続可能な資金循環の仕組みを創出する」をモットーにコンテナモジュール・トレーラハウス総合ブランド『BIBox』を展開する、R＆Iカンパニーリミテッド株式会社(本社：〒064-0920 札幌市中央区南20条西8丁目2-24 代表取締役：斎藤 浩三)は、合同会社カネコ企画(本社：〒733-0003 広島県広島市西区三篠町3-25-5-601 代表：金子 賢之)とこの度フランチャイズ契約を締結し、広島県東広島市西条町助実1189-1ゆめモール西条店駐車場内に、「たこ焼とえび焼 なかよし屋」東広島店(以下なかよし屋)をオープンします。









札幌本店はオープン直後から連日大行列を生み出し、今北海道で勢いのあるブランドのひとつです。

また大人気有名店「ミルクドドレイク」、「マルヤマベーグルLOOP」「発酵ミルクバター本舗」「SiOKUMA BAKERY」「牛羊亭」「牛もワルツを踊ってる」などを手掛けた「hanninmae」が商品、デザインなどをトータルプロデュース。北海道の先鋭の職人たちが力を合わせ、北海道羅臼のタコをメインに使い、ブランドを通じ、笑顔をお届けします。

なかよし屋のたこ焼のたこは、北海道羅臼町の漁師が「とにかく大きくて太い、だけどとても柔らかい」が自慢の浜茹でした大だこを使用。









シンプルにたこの味を噛み締めたい方には、羅臼の海洋深層水で作った塩「ラウシップ」がかかった、「名物塩たこ焼き」がオススメ。口当たりも良く、サラサラとした味わいです。

常に熱々で食べたい方には、自家製どっぷりソースがたっぷりかかった「ソースたこ焼き」を。他にもチーズやてりたま、羅臼産たらこマヨなど全5種類。

さらにたこの代わりにえびが入ったえび焼きも提供しております。コチラも全5種類。「たこ？えび？どちらにしよう…」と迷った方のために「創業 たこ&えび なかよし盛」もございます。地元の家族層から学生を始め老若男女、幅広いお客様に楽しんでいただけるお店を目指します。









【たこ焼とえび焼 なかよし屋とは】

お子様からご年配の方まで幅広い世代の方に愛される新しい商品をお届けしようと、日本の国民食でもあるたこ焼きと好きな人が多いエビに着目し、2025年2月末に札幌本店でオープンするやいなやSNS上でバズり、人気になっているのが、たこ焼き＆えび焼き専門店『なかよし屋』です。

北海道羅臼町たこ漁師が、代々伝わる方法で浜茹でした大だこを使用することで、大きくて太いのに柔らかい食感を楽しめます。タネは北海道小麦粉「さらさ」を独自に配合し、鰹出汁と合わせることで、しっとりした口どけのあっさりしたたこ焼きに仕上がります。

一番人気の「名物塩たこ焼き」は口当たりも良く、サラサラとした味わいが特徴の羅臼の海洋深層水で作った塩「ラウシップ」を使っており、本来のたこの素材の良さを味わえます。他にたっぷらぁ(たっぷりの最上級)チーズがかかった「人気たっぷらぁチーズたこ焼」は、女性に人気のメニュー。









【羅臼町の漁師で卸し会社knot collectionの中出 翔さんのコメント】

「羅臼のたこの盛漁期は12月～1月です。羅臼の寒い環境で育ったたこは他で獲れるたこより大きいのが特徴です。

たこを獲るにあたって気をつけているところはたこを獲る針です。針が悪いとたこは獲れません。なのでスタッフと一緒に針一本一本見ながら手作業で縄を作っています。浜茹では火加減と時間を間違えるとすぐ固くなってしまうので、絶妙なバランスが必要で気をつけております。たこの食べ方はあまり少ないですが、茹でたたこも美味しいですし生のたこも美味しいですよ。頭、足、口と色々ある食感を楽しんでいただけるといいですね。みなさんに美味しいたこを食べてもらうために私たちも一生懸命頑張ります！1人でも多くのお客さんに、なかよし屋のたこ焼きを食べてもらえることを願っております！」





自家製どっぷりソースたこ焼き(8個)





名物塩たこ焼き(8個)





人気たっぷらぁチーズたこ焼き(8個)





羅臼産たらこマヨたこ焼き(8個)





羅臼町漁師 中出 翔さん





たこ漁の様子





羅臼産大たこ





浜茹でされたたこ





本店オープンの行列





ロゴ





店舗LINEともだちはコチラから





【「たこ焼とえび焼 なかよし屋」東広島店 商品ラインナップ】

【たこ焼きメニュー】

・名物塩たこ焼き(羅臼産塩「ラウシップ」)6個 540円 ／ 8個 590円

・自家製どっぷりソースたこ焼き6個 630円 ／ 8個 680円

・人気たっぷらぁチーズたこ焼き6個 780円 ／ 8個 830円

・てりたまたこ焼き6個 750円 ／ 8個 800円

・羅臼産たらこマヨたこ焼き6個 750円 ／ 8個 800円





【えび焼きメニュー】

・名物塩えび焼き(羅臼産塩「ラウシップ」)6個 650円 ／ 8個 700円

・自家製どっぷりソースえび焼き6個 730円 ／ 8個 790円

・たっぷらぁチーズえび焼き6個 890円 ／ 8個 950円

・王道てりたま えび焼き6個 850円 ／ 8個 910円

・羅臼産たらこマヨえび焼き6個 850円 ／ 8個 910円





【ミックス】

・たこ4個＆えび4個 なかよし盛(塩)8個 810円

・たこ4個＆えび4個 なかよし盛(ソース)8個 900円

サイドメニュー・月替りメニュー他も提供予定









【食のプロデュース集団「hanninmae」について】

北海道札幌を拠点とし、現在17業態71店舗を日本全国で手掛ける食のプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。





ミルクドドレイク





マルヤマベーグルLOOP





発酵ミルクバター本舗





牛羊亭





海老仙人





全国で17業態71店舗プロデュース





URL： https://www.instagram.com/hanninmae.official/









【店舗概要】

店舗名 ： 「たこ焼とえび焼 なかよし屋」東広島店

所在地 ： 広島県東広島市西条町助実1189-1 ゆめモール西条店駐車場内

定休日 ： なし ※年末年始は休み

営業時間 ： 11～20時 ※売り切れ次第終了

取扱い商品： たこ焼き、えび焼き 他

※価格は変更の可能性あり ※価格は全て税込です

価格帯 ： 540円～950円

TEL ： 050-8887-1280

URL ： https://www.instagram.com/takotoebiyaki_nakayoshiya?igsh=djY3MXJocGZzaWN3&utm_source=qr













【会社概要】

商号 ：R＆Iカンパニーリミテッド株式会社

代表取締役：斎藤 浩三

本社所在地：〒064-0920 札幌市中央区南20条西8丁目2-24

TEL ：011-206-4560

FAX ：011-206-4562

事業内容 ：・BIBoxセールス

コンテナモジュール建築、トレーラーハウス販売・設置・施工、

BIBoxパートナーFC

・BIBoxオペレーション

トレーラーハウス活用型FC、トレーラーハウス賃貸、

トレーラーハウスレンタル他

・VMプロジェクト、不動産管理他









【店舗・取扱商品・に関するお客様からのお問い合わせ先】

「たこ焼とえび焼 なかよし屋」東広島店

Tel：050-8889-0734