株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は村岡 清樹 編 東京シティ税理士事務所 著『〈改訂3版〉らくらく株式会社設立&経営のすべてがわかる本』https://www.asa21.com/book/b627559.html を2026年2月24日（火）に刊行いたします。

最新制度に対応！

ロングセラーの最新制度対応版(最新税制、インボイス制度や「電帳法」への対応ポイントも)。「事業に専念できる」と好評の効率的な実務が満載。定款作成、登記申請などの各種手続きから、設立後の経理、税金、節税策まで、必要なことだけをすっきりマスター。すべて記入例付。

書籍情報

タイトル：〈改訂3版〉らくらく株式会社 設立&経営のすべてがわかる本編者：村岡 清樹 / 著者：東京シティ税理士事務所ページ数 : 296ページ 価格 ： 1,980円(10%税込） 発行日 ： 2026年2月24日 ISBN ： 978486667-817-7 書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b627559.htmlamazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678178/asapublcoltd-22/楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18482181/?l-id=search-c-item-text-01

目次

第1章 株式会社はカンタンにつくれます第2章 株式会社をつくりましょう 資本金１円・取締役１人の株式会社を３日で設立しましょう第3章 設立後に必要な届出・手続を行いましょう第4章 さあ、業務開始です 手間をかけずに帳簿づけをしましょう第5章 株式会社の節税の秘策、教えます第6章 事業に専念するための「手抜き」の方法、教えます第7章 １年間の事業のまとめです 決算を行いましょう第8章 税金の申告を行いましょう

プロフィール

編者：村岡 清樹（むらおか・せいき）

税理士法人東京シティ税理士事務所代表社員明治大学政経学部卒。2003年税理士登録。個人事業の開業指導と法人成り、法人の経営指導と、事業成長後の相続対策、相続税対策を主課題とする事業承継を得意とする。とりわけ経営者向け相続税対策のセミナーではわかりやすい解説で定評がある。著書は『【改訂２版】アパート・マンション経営は株式会社ではじめなさい』（共著・あさ出版）他多数。

著者：東京シティ税理士事務所（新宿／横浜）

税理士法人。1981年山端康幸設立の税理士事務所より、東京シティ法律税務事務所を経て、2002年に現税理士法人へ組織変更された。設立当初より不動産税務・相続税務を手掛け、資産税専門税理士事務所の先駆けとなった。寄せられる税務相談は1年間に60,000件以上。受任する不動産関連の税務申告書作成件数は1年間に2,000件以上。所属税理士はすべて不動産税務・相続税務を専門とするプロフェッショナル集団である。

