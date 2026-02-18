株式会社青山メインランド（代表取締役：西原良三）ミュージカル『ピーター・パン』に特別協賛

株式会社青山メインランド

株式会社青山メインランド（所在地：東京都千代田区、代表取締役 西原良三）は、ホリプロ主催・企画制作「青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』」に特別協賛することをお知らせいたします。東京公演は2026年7月27日(月)～8月7日(金)、東京国際フォーラム ホールCにて上演されます。

ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』は1981年の日本初演以来、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれてきた、夏休みの劇場体験としても長年愛されてきたファミリーミュージカルです。株式会社青山メインランドは本公演への特別協賛を通じ、家族で楽しめる舞台体験の機会創出を応援します。

株式会社青山メインランド（代表取締役 西原良三）は、住まい・都市生活に関わる企業として、日常の安心や暮らしの価値に加え、心を動かす文化・芸術に触れる機会が、次世代の学びや想像力、そして家族の時間を豊かにすると考えています。その考え方のもと、株式会社青山メインランドは「ピーター・パン」への特別協賛を継続的な支援の一つとして位置づけています。

本公演では、ピーター・パン役に第11代目となる山崎玲奈、フック船長役に内海啓貴、ウェンディ役に山口乃々華、タイガー・リリー役に七瀬恋彩、ダーリング夫人役に皆本麻帆の出演が決定しています。

ピーター・パン役の山崎玲奈は、2023年より第11代目ピーター・パンとして3年連続で同役を演じ、今年が最後の出演となります。次世代を担うミュージカルスターとして圧巻の歌唱力で観客を魅了してきた山崎の"ラストフライング"を、お見逃しなく。

世代を超えて楽しめる物語性と舞台ならではの臨場感が、夏の思い出を“体験”として残す作品として支持されています。

また、東京公演は2026年7月27日(月)～8月7日(金)に東京国際フォーラム ホールCで上演され、その後大阪・愛知・山梨公演も予定されています。夏休みシーズンの都心で、家族で楽しめる舞台作品として来場しやすい日程です。



演出・振付を手掛ける長谷川寧は、2023年より本作を担当し、パルクールやパペットを用いた演出で好評を得てきました。長谷川寧演出版『ピーター・パン』は2026年が最終年となります。最終年となる今年は、これまで培われてきた表現がどのように結実するのかにも注目が集まります



株式会社青山メインランド（代表取締役 西原良三）は、特別協賛というかたちでミュージカル『ピーター・パン』を支援することにより、子どもたちが夢や冒険心、想像力に触れる機会を増やし、家族が同じ体験を共有できる時間づくりに貢献したいと考えています。文化・芸術の体験は、その場限りの娯楽にとどまらず、心に残る“学び”や“記憶”として積み重なり、日々の暮らしの質を高めるものです。

公演概要

公演名：青山メインランドファンタジースペシャル ブロードウェイミュージカル『ピーター・パン』

公演期間：2026年7月27日（月）～8月7日（金）

会場：東京国際フォーラム ホールC

主催・企画制作：ホリプロ

特別協賛：青山メインランド（本社 東京都千代田区、代表 西原良三）



公式HP＝https://horipro-stage.jp/stage/peterpan/

公式X＝https://x.com/peterpanjapan



＜キャスト＞

ピーター・パン：山崎玲奈

フック船長：内海啓貴

ウェンディ：山口乃々華

タイガー・リリー：七瀬恋彩

ダーリング夫人：皆本麻帆



ロストボーイズ*：梶みなみ、栗原沙也加、角田萌夏、西田杏奈、松尾音音

パイレーツ*：池田遼、鈴木真之介、高木裕和、武井雷俊、松本涼真、横山祥子

モリビト*：ASUKA、小原睦希、庄田あかる、杉本栞太郎、住玲衣奈、高中梨生、堤 絆兎、中川友里江

スウィング：三井夕萌、木村光

ほか

*五十音順

【鑑賞サポートについて】

■手話付き公演

手話演者が舞台に向かって右手の客席前方に立ち、台詞や歌など音の情報を手話でお届けします。手話付き公演では、きこえない・きこえにくい方も舞台をお楽しみいただけるよう、字幕タブレット貸出の鑑賞サポートをあわせて実施いたします。

■字幕タブレットお貸出し

手話付き公演では、きこえない・きこえにくい方を対象に、日本語字幕タブレットの貸し出しを行います。ご利用をご希望の方は、チケットをご購入いただいた後にお申し込みフォームに必要事項をご記入の上、お申込みください。日本語字幕タブレットは、手話対象座席以外のお席をご購入いただいたお客様もお申し込みいただけます。

株式会社青山メインランド 代表取締役 西原良三 の想い青山メインランド（西原良三）広告画像

暮らしのそばに、心が動く体験を

株式会社青山メインランドは、不動産の企画開発・売買・販売・仲介および不動産資産の運用・管理に取り組む企業として、暮らしの基盤づくりに携わってきました。だからこそ、暮らしの中に“心が動く体験”があることの大切さを、大事にしたいと考えています。

株式会社青山メインランド（代表取締役 西原良三）は、今回の特別協賛を通じて、子どもたちの想像力や挑戦心が育まれる瞬間、そして家族が同じ時間を共有する価値を、これからも後押ししてまいります。

● プレスリリースに掲載している画像は本件の内容以外での使用および2次的使用はご遠慮ください。

株式会社 青山メインランド

代表取締役 西原良三

事業内容 不動産の企画開発、売買、販売、仲介及び不動産資産の運用、管理

設立日 昭和63年4月1日

https://www.aml.co.jp

問合せ先 pr＠aml.co.jp

(C)2025青山メインランド 西原良三

青山メインランドは、1988年に設立された西原良三が社長を務めるマンションデベロッパーで、マンションの開発・分譲・賃貸管理を主な事業としています。資産運用型マンション「メインステージ」シリーズと居住用マンション「ランドステージ」シリーズを中心に、東京23区・川崎・横浜エリアで、400棟を超える物件を分譲しています。主な事業内容は、資産運用型マンション事業、居住用マンション事業、賃貸管理事業、開発事業・流通事業の4つです。マンション投資やマンション経営を通して、お客様のゆとりある人生設計のお手伝いをしており、2024年現在、36年間黒字経営を達成しています。企業理念はあなたの大切なもの大切にしたい。