【FPVドローンレース】高校生レーサー・山本悠貴選手、イギリス開催の欧州最大級タイニードローンレース「BIRD 2026」で初優勝！

株式会社ドローンショー・ジャパン（本社：石川県金沢市、代表取締役：山本雄貴）がスポンサーを務める高校生FPVドローンレーサー・山本悠貴選手（15歳）が、2026年1月31日から2月1日にかけてイギリス・ヘイルソウェンで開催された、国際タイニードローンレース大会「BIRD 2026（Birmingham International Race Days 2026）」において初優勝を飾りました。

BIRD 2026（Birmingham International Race Days 2026）Elite部門で優勝した山本悠貴選手

2025年の国内大会2連覇(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000080729.html)に続き、2026年の幕開けを国際大会での優勝という快挙で飾り、日本を代表するFPVパイロットとしてその実力を世界に知らしめました。

BIRD（Birmingham International Race Days）について

BIRDは、英国を拠点とするFPV団体「iFPV」が主催する国際的なTiny Whoopレースイベントです。冬季に開催される屋内レースとしては世界的な注目度も高く、高速性・精密操作・戦略性が問われるコース設計により、国際的な評価を確立しています。

・公式サイト：https://ifpv.co.uk/

大会概要

- 大会名BIRD 2026（Birmingham International Race Days 2026）- 開催日2026年1月31日（土）～2月1日（日）- 開催地Leasowes High School（イギリス・ヘイルソウェン）- 競技形式手のひらサイズの小型ドローン「Tiny Whoop（タイニーフープ）」を用いた屋内FPVレース- 大会規模世界各国のトップパイロット約50名以上が参戦- クラス分けHobbyist／Advanced／Elite の3部門構成- 大会公式サイトhttps://ifpv.co.uk/events/671

大会の特徴

BIRD 2026は、手のひらサイズの小型ドローン「Tiny Whoop（タイニーフープ）」を用いた、欧州最大級の国際レースイベントです。

山本悠貴（やまもとゆうき）選手コメント

- テクニカルなコース設計屋内特有の障害物や高速セクションが組み合わさったコース設計- 国際的な競技レベルヨーロッパを中心に世界中からトップレベルの選手が集結- 多様な参加層複数クラス制（Hobbyist / Advanced / Elite）により、初心者からプロフェッショナルまでが参加可能山本悠貴選手自作のタイニードローン（Tiny Whoop）

海外の大会で優勝するのは今回が初で、優勝することができ、心から嬉しいです！

日本から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました！

今年もこの調子で突き進んでいけるよう頑張ります！

プロフィール

杉並区生まれ杉並区育ち。現在15歳の高校生ドローンレーサーとして、国内外で目覚ましい活躍を見せています。2024年に中国の杭州市で開催されたドローンレースの世界大会「FAI World Drone Racing Championship」では日本代表として出場し、日本代表チームとして世界3位を達成。WTW全国大会では優勝を果たしました。

現在は世界最高峰のFAI World Drone Racing Championshipにおいて日本代表として活躍し、次世代のドローンレース界を牽引する存在として国際的にも注目されています。

また、ドローンを使った空撮にも取り組んでおり、独自の視点で風景や瞬間を映像に収める活動も行っています。

FPVドローンレーサー・山本悠貴選手

生年月日：2010年3月23日（15歳）

所属：Racing Team BRIDE

WEB：https://yukifpv-droneracer.com/

SNS：Instagram：@yukifpv_droneracer(https://www.instagram.com/yukifpv_droneracer/)

X：@FpvYuki13222473(https://x.com/Fpvyuki13222473)

FACEBOOK：Yuki Yamamoto(https://www.facebook.com/profile.php?id=100093659162058)

YouTube：@yukifpv9587(https://www.youtube.com/@yukifpv9587)

FPVドローンレースについて

FPVドローンレース（First Person View Drone Racing）は、操縦者がドローンに搭載されたカメラからの映像をゴーグルで見ながら、あたかも自分がドローンに乗っているかのような感覚で機体を操縦する最先端のモータースポーツです。「空のF1」とも呼ばれ、テクノロジーとスポーツが融合した次世代のエンターテイメントとして世界的に注目を集めています。

競技の特徴

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

- 最高速度最高速度150km/hの超高速飛行※屋内レースの「BIRD 2026」は最高速度60km/hにて実施- 操縦方法FPVゴーグルによる一人称視点での操縦- コース3次元の複雑なコースを最短時間で駆け抜ける- 技術要素卓越した操縦技術、瞬時の判断力、機体セッティング能力が必要- 国際的な競技世界選手権は国際航空連盟（FAI）が主催し、世界30ヶ国以上から100名を超えるトップパイロットが参加する正式な航空スポーツとして認定されています。日本でもジャパンドローンリーグ（JDL）を中心に競技が発展しており、10代から70代まで幅広い年齢層の選手が活躍しています。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QPwd8aFBUvo ]

株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。ジャパンアニメ＆キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」や、大阪・関西万博開幕前のPRドローンショー、サッカー、野球、バスケなどのプロスポーツが主催するイベントとのコラボレーションなど、400回を超える実績を持ちます。

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X(https://droneshow.co.jp/dsj-model-x/)』※も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

※ 2026年2月ドローンショー・ジャパン調べ

- 会社名株式会社ドローンショー・ジャパン- 代表代表取締役 山本 雄貴- 設立2020年4月1日- 事業内容ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造／ドローンショー事業／ドローンライト広告事業- 所在地＜石川本社＞石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル＜東京本社＞東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F- Webhttps://droneshow.co.jp/

