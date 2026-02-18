東急百貨店 SHIBUYA NEWS ～ホワイトデーギフトや、各店の新ショップ・POP UPイベントを紹介～

■ホワイトデー

株式会社 東急百貨店

東急百貨店が渋谷駅周辺に展開するフードエリア「SHIBUYA FOOD ISLANDS」では、大切な方へのホワイトデーの贈り物におすすめのスイーツが続々と登場しています。受け取った瞬間に笑顔になる可愛らしいパッケージに詰め込まれたスイーツや、フルーツや紅茶の香りを楽しめる華やかなスイーツがラインアップ。ドバイチョコレートやカヌレなど、注目のトレンドスイーツも期間限定で取り揃えます。

可愛らしいパッケージ

＜ピエール・エルメ・パリ＞マカロン 10個詰合わせ

＜ピエール・エルメ・パリ＞マカロン 10個詰合わせ 1箱10個入 4,644円 [EC]

オレンジフラワーとピスタチオの「アーリア」やレモン尽くしの「アンフィニマン シトロン」、ハート形の「クール ジャルダン スクレ」など、カラフルで華やかなマカロンを詰め合わせました。フラワーアーティスト東信さんによるアレンジメントを施した限定BOXでお届けします。

期間：3月1日（日）～31日（火） ※なくなり次第終了

場所：渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街 ［地下2階］

＜メロウウィッチ＞パウンドケーキ4個入

＜メロウウィッチ＞パウンドケーキ4個入 1箱（4個入） 1,707円 [EC]

可愛いキューブ型パウンドケーキを、ホワイトデー限定BOXに詰め合わせました。おいしさ長持ちの個包装で、特別ギフトや自分へのご褒美にぴったりな一品です。

期間：3月15日（日）まで

場所：東急フードショーエッジ 渋谷スクランブルスクエア店 ［1階］

＜フフナーゲル＞The Origin (オリジン)

＜フフナーゲル＞The Origin (オリジン) 1箱（6個入） 2,941円

フレーバーが異なるバターサンド6個入りの華やかで贅沢なギフトボックス。ブランドのデビューとともに誕生し、試行錯誤を重ねながら磨き上げてきた、特別な思いを宿す代表フレーバーを詰め合わせました。芳醇で上品なバタークリームと、香ばしく塩味を効かせたオーツクッキーが織りなす、唯一無二の味わいをお楽しみいただけます。

場所：渋谷 東急フードショー ［渋谷マークシティ 1階］

＜リビエール＞苺のラングドシャ

POP UP＜リビエール＞

苺のラングドシャ 130ｇ 2,376円

創業1982年、兵庫県尼崎市で愛され続けている洋菓子店。手作りで一枚一枚丁寧に焼き上げた薄焼きのクッキー「ラングドシャ」を、手作業でぎっしりと詰めました。無香料・無着色の自然ないちご味で、やさしい香りと味わいをお楽しみいただけます。

期間：3月1日（日）～14日（土）

場所：東急フードショーエッジ 渋谷スクランブルスクエア店 Event Stage 1 ［1階］

フルーツの風味を楽しむスイーツ

＜くら吉＞KURAKICHIあきたフルーツクッキー缶（秋田犬アソート）

＜くら吉＞KURAKICHIあきたフルーツクッキー缶（秋田犬アソート） 1缶 3,456円

秋田県産のブルーベリー、桃、りんご、フランボワーズ、奄美大島産のたんかんを使用したクッキー缶です。5種全て、＜くら吉＞のブランドアイコンである秋田犬の形をした可愛らしいジャムサンドクッキーを詰め合わせました。

場所：渋谷 東急フードショー ［渋谷マークシティ 1階］

＜ブルー・ザ・ベリー＞ブルーベリーマフィン ホワイトデーセット

＜ブルー・ザ・ベリー＞ブルーベリーマフィン ホワイトデーセット 1缶（4個入） 1,998円

しっとり焼き上げたブルーベリーマフィンに、ホワイトデーにぴったりなチョコレートをコーティングしました。中には国産ブルーベリーの風味を閉じ込めた自家製ジャムを忍ばせ、ふんわり生地となめらかな甘さ、甘酸っぱい余韻が重なります。この時期限定の特別な味わいは、大切な人への感謝やお返しの贈り物におすすめです。

期間：3月15日（日）まで

場所：渋谷 東急フードショー ［渋谷マークシティ 1階］

＜ル・ショコラ・アラン・デュカス＞エグザ・サクラ ベリー＆キャラメル・パッション

＜ル・ショコラ・アラン・デュカス＞エグザ・サクラ ベリー＆キャラメル・パッション 1箱（計7個入〈2種〉） 3,888円

毎年人気の芸術的な幾何学デザインが印象的なサクラをモチーフにしたショコラ。今年は、ブルーベリー&カシスのジューシーなパートドフリュイとアーモンドのプラリネが2層になった「ショコラ ノワール」と、パッションフルーツ風味のキャラメルとヘーゼルナッツのプラリネが2層になった「ショコラ オ・レ」のフルーティーな２つのフレーバーを詰め合わせました。

期間：2月17日から ※なくなり次第終了

場所：東急フードショーエッジ 渋谷スクランブルスクエア店 ［1階］

＜アン ヴデット＞リーヴルクーヘンプティ プランタン

＜アン ヴデット＞リーヴルクーヘンプティ プランタン 季節限定 1箱（6個入） 2,636円 [EC]

いちごの香りがふんわりと広がるバウムクーヘンに、甘酸っぱいチェリーのパートドフリュイをサンドしました。本棚から取り出せる本の中には、素材に趣向を凝らしそれぞれの個性を引き立てたリーヴルクーヘンが1つずつ詰められています。

期間：3月1日（日）～4月末頃

場所：東急フードショーエッジ 渋谷スクランブルスクエア店 ［1階］

香り高い紅茶の香りを楽しむスイーツ＆フレーバーティー

＜マーサー ビス＞アールグレー・ショコラミルクシフォンケーキ

＜マーサー ビス＞アールグレー・ショコラミルクシフォンケーキ 1個 2,500円

ほろ苦い生キャラメルソースにまろやかなミルクチョコレートを重ねた、ホワイトデー限定の特別なソースを合わせました。やさしく広がる紅茶の香りと、甘さとビターさが溶け合うチョコレートの余韻が、口の中でゆっくりと広がります。ベリーの爽やかなアクセントが全体を引き締め、食後でも軽やかに楽しんでいただけます。

期間：3月1日（日）～15日（日）

場所：渋谷 東急フードショー ［渋谷マークシティ 1階］

＜マリアージュ フレール＞パリ ホワイト デイ 紅茶

＜マリアージュ フレール＞パリ ホワイト デイ 紅茶 50ｇ 4,212円 [EC]

日本の「ホワイトデイ」に着想を得て誕生した「パリ ホワイト デイ」の紅茶はフルーティーでフラワリーな至福の味わいです。上品で目を引くティーポシェットはギフトとしてもぴったりな特別なデザイン。大切な人へ感謝を伝えたい時の贈り物におすすめです。

※なくなり次第終了

場所：渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街 ［地下2階］

注目のトレンドスイーツが期間限定出店

＜divan＞ピスタチオドバイチョコレートプラリネアソート

POP UP＜divan＞

ピスタチオドバイチョコレートプラリネアソート 6個入 3,240円

ドバイチョコレートが一口サイズで登場。ミルク、ホワイトチョコレートに加え、新作のベリーチョコで、濃厚でなめらかなトルコ産ピスタチオペーストと、サクサク食感の極細麺「カダユフ」をフィリングしました。

期間：3月5日（木）～14日（土）

場所：渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街 フードステージB2 ［地下2階］

＜コムパリ＞Petit Premiere（プチプルミエール）

POP UP＜コムパリ＞

Petit Premiere（プチプルミエール） 1箱（プレーン×4、ショコラ・イチゴ・抹茶・アールグレイ×2） 3,651円

プレーンや人気のショコラ、いちごカヌレなどを味わえる1番人気の詰め合わせ。5種類全てのカヌレを詰め合わせた宝石箱のようなセットです。。

期間：3月1日（木）～14日（土）

場所：渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 1階 Space1

[EC]：東急百貨店オンラインストア取り扱い商品

・承り期間：3月10日（火）15:00まで

・お届け日：3月11日（水）～14日（土）

※お届け日によって承り終了日が異なります

・URL：https://online.tokyu-dept.co.jp/cp/?fkey=whiteday

■フード

NEW SHOP

＜玉川精肉店＞

＜玉川精肉店＞ [2月19日（木） OPEN]

東京・世田谷で“ちょうどいい贅沢”を提案する精肉惣菜店。職人が厳選した赤身肉を中心に、旨みを最大限に引き出す調理で仕上げた弁当や惣菜を展開します。高級すぎず、トレンドと確かな満足を感じられる“都会のご褒美”として、自宅やオフィスで上質な肉時間を楽しめます。

精肉店直営ならではの品質と価格のバランスが、他にはない強みです。

場所：渋谷 東急フードショー ［しぶちか］

■ビューティー＆ファッション

NEW SHOP

＜ノーズショップ＞

＜ノーズショップ＞ [2月28日（土） OPEN]

＜ノーズショップ＞は、その名のとおり鼻の店。世界中の新進気鋭なニッチフレグランスを一堂に集めた香水専門店です。

今回のオープンを記念して、14,000円（税込）以上お買い上げの方に、パリ発のフレグランスブランド＜Maison Matine（メゾン マティン）＞の「オリジナルチャーム＋ミニ香水」をプレゼントします。また、＜Maison Matine＞の100ml製品をお買い上げの方に、同ブランドのハンドクリームをプレゼントします。※数量限定、なくなり次第終了 ※ノベルティの香りはお選びいただけません

場所：渋谷ヒカリエ ShinQs ［2階］

肌が敏感になりやすい「季節の変わり目」におすすめの、“肌にやさしいコスメのPOP UP”

＜VIRCHE（ヴァーチェ）＞

POP UP＜VIRCHE（ヴァーチェ）＞

＜VIRCHE＞は、SNSでも話題の「ピュアマルラオイル」を中心に、素肌そのものをきれいに整えるミニマルスキンケアブランドです。毛穴・くすみ・乾燥などの肌悩みにアプローチし、メイクノリのよいなめらかなツヤ肌へ導きます。

今回のPOP UPでは、体験ができる「SAMPLE WALL」や、お悩みに合わせたカウンセリング、ここだけの限定セットもご用意。忙しくても“ちゃんと整った肌”でいたい方におすすめです。

期間：2月19日（木）～25日（水） ※最終日は20:00まで

場所：+Q（プラスク） ビューティー 渋谷スクランブルスクエア店 Event Stage 6A

＜スナイデル ビューティ＞

POP UP＜スナイデル ビューティ＞

アパレルブランド＜SNIDEL＞によるビューティーブランド。

天然由来成分にこだわった処方でサステナブルでありながら、心地よさや質感、発色などディテールにこだわり、モードと女性らしさを叶えるカラーアイテムからナチュラルなスキンケアまでトータルにラインアップ。人にも環境にもやさしい製品をポジティブな新しい選択肢として提案しています。

期間：2月26日（木） ※終了日未定

場所：+Q（プラスク） ビューティー 渋谷スクランブルスクエア店 Event Stage 6B

＜モンシーニュ＞

POP UP＜モンシーニュ＞

舞台メイクの肌荒れに悩むバレエダンサーのために開発されたスキンケア発想の化粧品ブランド。“show us your own swan dance”のコンセプトのもと、過酷な舞台環境でも肌本来の美しさを表現し、メイクを楽しむことをサポートします。

今回のPOP UPでは、メイクアップアーティストによるメイクレッスンに加え、元宝塚歌劇団トップスター・紅ゆずるさんを迎えた撮影会を開催します。また、新商品のリップ＆チーク、ハイライト、香水をセットにしたPOP UP限定キットを販売します。

期間：3月5日（木）～11日（水）※最終日は20:00まで

場所：+Q（プラスク） ビューティー 渋谷スクランブルスクエア店 Event Stage 6A

日本の植物の香りを楽しむPOP UP！

＜かおりと-kaorito- 暮らしに寄り添う国産アロマ＞

POP UP＜かおりと-kaorito- | 暮らしに寄り添う国産アロマ＞

＜かおりと-kaorito-＞は日本の田舎に眠る香りの資源を使い、日本で丁寧に抽出した精油にこだわったアロマとコスメのブランドです。代表自らが直接生産者の元へ足を運び、品質や香りを確認したもの、また安心できる材料から、かおりとの施設内で抽出した精油のみを使用した商品を展開しています。

今回のPOP UPでは、精油30種類以上、アロマ雑貨、アロマのコスメを用意します。

期間：3月5日（木）～11日（水）

場所：渋谷ヒカリエ ShinQs 特設スペース ［1階］

日本初POP UPのブランドも登場！

＜60％（シックスティーパーセント）＞

POP UP＜60％（シックスティーパーセント）＞

アジアから2,700以上の話題のブランドが集まるオンラインセレクトストア＜60%＞が、渋谷スクランブルスクエアにて特別なポップアップを開催します。このイベントでは、日本初上陸ブランドを含む各ブランドの人気アイテムや、ここでしか手に入らない限定カラーのアイテムを取り揃えます。

注目のラインアップには、韓国発のアウトドアファッションブランド＜Heisan＞や、開放感を体現したストリートカジュアル＜WEBHAOUSE＞、ユニークなグラフィックとビビッドな色使いが特徴の韓国ストリートウェアブランド＜WONDERWONDER＞などが登場します。さらに、日本発のストリートブランド＜neversaynever＞が、女性らしさを感じられる韓国ブランド＜Kleesier＞とタッグを組んだ本イベント限定のコラボアパレルを販売します。会場では、コラボアイテムに加え、両ブランドの最新コレクションも展開します。

また、開催を記念した特別なノベルティも用意します。

期間：3月5日（木）～18日（水） ※最終日は20:00まで

場所：+Q（プラスク） グッズ 渋谷スクランブルスクエア店 Event Stage 5A

※イベント内容は変更する場合がございます

※表示価格は標準税率１０％（＊軽減税率対象商品は８％）の消費税を含んだ税込み価格です