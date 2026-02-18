自分にぴったりなベースメイクに出会える3日限りのスペシャルイベント「 NARS FACE EVERYTING POP-UP EVENT 」3月6日(金)~8日(日）、東京・渋谷にて開催決定！

資生堂ジャパン株式会社

NY発のメーキャップアーティストブランド「NARS」は、 2026年3月6日(金)～ 3月8(日)の期間、ナチュラル ロングウェア ファンデーションの発売を記念し、自分にぴったりなベースメイクに出会えるスペシャルイベント「NARS FACE EVERYTING POP-UP EVENT」を、東京・渋谷にて3日間限定で開催いたします。

イベント会場では、NARS創始者／クリエイティブ・ディレクターのフランソワ・ナーズが追求し続けてきた透明感と軽やかさはそのままに、毛穴カバレッジを極めた最新のリキッドファンデーション「ナチュラル ロングウェア ファンデーション」の先行発売に加え、ベストコスメを多数受賞したNARSを象徴するベースメイクシリーズ「ライトリフレクティング コレクション」をご体験いただけます。ご自身の感性からおすすめのアイテムに出会える体験型のコンテンツや、NARSメーキャップアーティスト・NARSメーキャップスタイリストによるベースメイクアドバイス*を通じ、気分に寄り添い、魅力を引き出す、自分にぴったりのベースメーキャップとの出会いをお楽しみください。

Friend of NARSの志尊淳氏が、フランソワ・ナーズの哲学とストーリーをひも解く没入型コンテンツにも注目。ご来場の皆様へ「NARS ベースメイクサンプルセット**」のプレゼントや、イベント会場限定の購入特典もお見逃しなく。

フォトグラファーとしても活躍し、光を熟知するNARS創始者/クリエイティブ・ディレクターのフランソワ・ナーズの哲学とストーリーを辿りながら、NARSが追求してきた光の反射で透明感のある肌へと導くベースメイクアイテムと、NARSのメーキャップで解放される自分だけの美しさを、是非お楽しみください。

*ベースメイクアドバイス：事前予約制 (ご予約はこちら(https://narsjapan.stores.jp/reserve/nars_japan_event))

**NARSベースメイクサンプルセット：先着順、なくなり次第終了、お一人様一回限り

＜NARS FACE EVERYTHING POP-UP EVENT概要＞

◆開催日時：

2026年3月6日(金)～8(日) 11:00～20:00 (最終受付19:30)

*3/8(日)のみ11:00～18:00 (最終受付 17:30)

◆会場/住所：

SAI (MIYASHITA PARK SOUTH 3F)

東京都渋谷区神宮前6-20-10

◆ご入場方法：入場無料、予約不要

・入場にはLINEお友達追加が必要です。

・ベースメイクアドバイスは事前予約制です (ご予約はこちら(https://narsjapan.stores.jp/reserve/nars_japan_event))

空き枠が出た際は、当日のご案内が可能です。当日の空き状況はイベント会場でご確認ください。

・混雑状況により当日会場にて入場までお待ちいただく場合がございます。

・混雑状況により事前告知なく営業時間よりも早く受付を終了する場合がございます。

・お支払い方法について、クレジットカード、コード決済、交通系電子マネーがご利用いただけます。

現金、商品券などの金券類、スマートフォンによるタッチ決済はご利用いただけません。詳しくはイベントスタッフにお問い合わせください。

＜ NARS FACE EVERYTHING POP-UP EVENT先行発売概要＞

〇【先行発売】ナチュラル ロングウェア ファンデーション

全15色│内容量 30mL│税込価格 7,480円（本体 6,800円＋税）

2026年3月20日(金) 全国発売

2026年3月6日(金)～8(日) NARS FACE EVERYTHING POP-UP EVENT先行発売

光で毛穴をも忘れ去る

透明感続く新次元マット

NARSファンデーション新時代の幕開け。フランソワ・ナーズが追求し続けてきた軽やかさと透明感はそのままに、毛穴カバレッジを極めたリキッドファンデーションが誕生します。NARS独自の「ウェイトレスブラーテクノロジー」を搭載し、インスタントフィルターパウダーが薄いヴェールを重ねたかのように瞬時に肌ノイズを補正。アドバンストフレキシブルフィルムが肌表面に均一に密着し、表情の動きにもなめらかに追随。美しい仕上がりと軽やかなつけ心地を一日中＊キープします。さらに、オイルアブソービングマイクロスフィアが余分な皮脂を素早く吸着し、毛穴レスで透明感に満ちたシアーマットな質感を実現。加えて、先進のスキンケア技術「ポアリファイニングトリオ」を採用し、毛穴の目立ちにくい状態へと整えます。美容液のように軽くブリーザブルなテクスチャーで、重ねても厚みを感じさせず、ミディアム～フルカバレッジまで自在に調整可能。

すべてに立ち向かう自由を肌に。いつでも、どんな時も。肌とあなた自身を支えるファンデーション。

＊・・・24時間化粧持ち（美しい仕上がり）データ取得済

＜ 「NARS FACE EVERYTHING POP-UP EVENT」ベースメイクアドバイス概要＞

イベント会場にて、NARSメーキャップア―ティスト・メーキャップスタイリストによる、ベースメイクのアドバイスを実施いたします。ぜひこの機会に、NARSが誇る、光を味方に透明感のある肌作りをご体感ください。

◆参加方法：事前予約制

◆予約サイト：https://narsjapan.stores.jp/reserve/nars_japan_event

◆受付期間：2/18(水) 10:00 - 3/4(水) 23:59

１.ベースメイクアドバイスコース

NARSメーキャップアーティストによる肌質や肌悩みに合わせたベースメイクアドバイス

◆お申し込み条件：当日イベント会場にて対象商品2品以上のお買い上げ

◆所要時間：約45分

◆内容：

・肌質や肌悩みに合わせたベースメイクアドバイス (クレンジング、スキンケア含む)

・ベースメイクに合わせたチーク・リップのご提案

◆対象商品：

ナチュラル ロングウェア ファンデーション

ライトリフレクティング ファンデーション

ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション*

ライトリフレクティング トーンアップヴェール

ライトリフレクティング セッティングパウダー プレスト N

ライトリフレクティング メーキャップセッティングミスト

ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー

ラディアント クリーミーコンシーラー

ラディアンス プライマー

ソフトマット プライマー

ソフトマット アドバンスド パーフェクティングパウダー

ラディアントクリーミーコンシーラーブラシ#10

ブロンザー/セッティングパウダーブラシ #14

プレシジョンパウダーブラシ #15

*ライトリフレクティング セラムクッションファンデーションは、レフィルとケースのセット購入のみ対象です。

２.ベースメイクリタッチコース

NARSメーキャップスタイリストによるベースメイクお直し体験

◆所要時間：約15分

◆内容：

・ファンデーションの色選びと使い方のご紹介

＜志尊淳氏について＞

志尊淳（シソン ジュン） 俳優。1995年3月5日生まれ、東京都出身。2011年俳優デビュー。2014年、スーパー戦隊シリーズ第38作『烈車戦隊トッキュウジャー』でトッキュウ1号／ライト役に抜擢され注目を集める。NHKドラマ10『女子的生活』における演技により、第11回コンフィデンスアワードドラマ賞主演男優賞、文化庁芸術祭テレビ・ドラマ部門放送個人賞を受賞。近年の代表作に、NHK連続テレビ小説『らんまん』、TBS金曜ドラマ『フェルマーの料理』、Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』、映画『52ヘルツのクジラたち』などがある。現在、Netflixシリーズ『グラスハート』が全世界配信中。