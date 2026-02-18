【W大阪】第2弾！W大阪開業5周年記念イベント　3月14日（土）、W大阪のパッションが集う「W FES」開催決定！

マリオット・インターナショナル

ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪（所在地：大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人：ピーター・ル ーカス）は、開業5周年を祝し、2026年3月12日（木）から16日（月）までの5日間、アニバーサリーイベントを開催いたします。その中日となる3日目、3月14日（土）には、W大阪のエッセンスを凝縮した1日限定のフェスティバルイベント 「W FES（Wフェス）」 を実施します。本イベントでは、ブランドの核である、Sound（サウンド）／Taste（テイスト）／Body（ボディ）／Stance（スタンス）／Scene（シーン）という5つの“パッションポイント”を軸に、音楽、アート、食体験など多彩なプログラムを展開。W大阪ならではの世界観を、1日通して体感いただけます。

大阪の名店が集結。「Oh.lala…」で楽しむ大阪ソウルフードマーケット

3階のレストラン「Oh.lala…（オーララ）」には、大阪の地元で愛される名店が一堂に会するフードコートが登場します。トリュフ香る一杯で知られる「野口太郎ラーメン」や、「きたしんち 弓場慎之佑」の数種類の具材から選べる土鍋おにぎりをはじめ、「Seiichiro,NISHIZONO」のスペシャルパフェ、「CASABLANCA RIVERSIDE」のチキンケバブ、旨みを極めた「尾崎牛バーガー」など、ここでしか出会えない贅沢なラインアップをご用意しました。人気メニューからこの日限りの特別メニューまで、選りすぐりの味わいが一堂に会する、特別なダイニング体験をお楽しみいただけます。

さらに、開業5周年を記念し、50種類のシャンパーニュを取り揃えたシャンパンマルシェも登場。アカシックレコードより、オーナーミクソロジストの濱口貴志（はまぐち たかし）氏を迎え、華やかなフレアバーテンディングショーが会場を彩ります。フェスならではのフードとドリンクを片手に館内を巡る体験が、W大阪全体を包み込む祝祭空間と、五感を刺激する高揚感を生み出します。

サウンド、アート、美食が重なり合う特別な夜

さらに同日、W大阪の中核である、「LIVING ROOM（リビングルーム）」では、世界で注目を浴びる書道アーティスト 原 愛梨（はら あいり）氏によるライブパフォーマンスも実施します。音と身体表現、そして書が響き合うステージは、その場に集う人々とともにつくり上げられる特別な空間。W大阪が大切にする“Scene”を象徴するひとときをお届けします。

書道パフォーマンスで幕を開けた後は、大阪のミュージックシーンを牽引するキーパーソンを迎え、音楽業界の現在と未来、そしてW大阪が発信する“Sound”の在り方を語るパネルディスカッション 「THE SOUND CIRCLE（ザ・サウンド・サークル）」 を開催。また、毎年恒例の「W OSAKA DJ AWARD」では、この1年を象徴するDJを表彰し、シーンへのリスペクトと次なるムーブメントへの期待を共有します。夜には、「Weekend Blackbox Session 5th Anniversary Special」を開催し、グラミー賞ノミネーション実績を持つスーパープロデューサー Wh0（ホゥ）が来日。世界基準のサウンドによるスペシャルパフォーマンスが、W大阪の夜を鮮烈に彩ります。

ディナータイムには、宮崎県の尾崎牛生産者 尾崎宗春（おざき むねはる）氏を迎え、鉄板焼「MYDO（まいど）」にて、この日限りのスペシャルディナーを開催します。尾崎牛のサーロインやフィレ、希少部位を含む数種類の部位の食べ比べをはじめ、部位に合わせた最適な調理法で、その魅力を最大限に引き出した一皿をご提供します。

さらに、コースの締めには尾崎牛から丁寧に取った出汁に、トッピングにも尾崎牛をあしらった「尾崎牛ラーメン」をご用意。生産者の想いとシェフの技が響き合う、開業5周年にふさわしい特別な一夜を演出します。なお、本ディナーコースは、5月末までの期間限定でお楽しみいただけます。

館内各所を舞台に多彩なプログラムを一堂に展開する「W FES」。ホテルを回遊しながら体験するこの記念すべき日は、W大阪の5年間を祝うと同時に、その歩みを感じていただく特別な1日となります。

■W大阪開業5周年記念イベント 「W FES」 概要

開 催 日 2026年3月14日（土）

時 間 16:00～24:00

※「Oh.lala…」は16:00～22:00

場 所 3F 「Oh.lala…」「LIVING ROOM」

料 金

・一般 1名様 3,000円

（入場料、Wチケット2枚）

・プレミアム 1名様 10,000円

（入場料、Wチケット10枚）

・VIP（19:00～）1シート（4名様まで）

50,000円（入場料、Wチケット30枚）

・VVIP（19:00～） 1シート（6名様まで）

100,000円（入場料、マグナムボトル1本、Wチケット50枚付き）

●追加Wチケット 1枚 1,000円

※全て税金・サービス15%料込み。

内 容

16:00~16:45 「原愛梨 書道パフォーマンス」

17:00~18:00 「THE SOUND CIRCLE」

18:00~19:00 「W OSAKA DJ AWARD」

19:00~24:00 「Weekend Blackbox Session 5th Anniversary Special」

【Special Guest DJ】 Wh0

【出演DJ】 YUUKI YOSHIYAMA / Dmitri Absinthe / Max Pela and more

＜Oh.lala…大阪ソウルフードマーケット セレクション＞

・ 野口太郎ラーメン ラーメン

・ きたしんち 弓場慎之佑 土鍋おにぎり

・ Seiichiro,NISHIZONO スペシャルパフェ

・ CASABLANCA RIVERSIDE 地中海料理

・ 鉄板焼 MYDO たこ焼き

・ 鮨 うき世 箱寿司

・ MIXup ミニ揚げドーナツ

・ LIVING ROOM 尾崎牛バーガー

※当日は、「鮨 うき世」「MIXup」「鉄板焼 MYDO」を除き、館内レストランのディナー営業はございません。

※ご飲食および体験ともにすべてチケット制となります。

※メニュー内容により、チケットの必要枚数が異なります。

Oh.lala...

■「W大阪 Dining Nights 尾崎牛×鉄板焼 MYDO」 概要

時 間 19:00～（18:30 ドアオープン）

場 所 「鉄板焼 MYDO」

料 金 お1人様 38,000円（税・サービス料15％込）

予 約 https://mydo.wosaka.com

■W大阪開業5周年記念 イベントスケジュール（全日程）

【W OSAKA FESイベントに関するお問合せ】

電話 ： 06-6484-5812（レストラン予約）

E-mail： w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

野口太郎ラーメンについて

2020年 店で直接おもてなしが叶わない状況の中でも、お客様に笑顔を届けたいという想いから「野口太郎ラーメン」は誕生しました。丁寧に引いた出汁に、スペシャリテであるトリュフ薫るさつま揚げを添えた一杯は、ラーメンの枠を超えた奥行きのある味わいで、“万福”のひとときをお届けします。

https://noguchitaro.com/index.html

きたしんち 弓場慎之佑について

「料理が一番引き立つ温度」と「お客様に届けたい食材の香り」を何よりも大切にした日本料理を提供。『ミシュランガイド 京都・大阪』セレクテッドレストランに選出。肩肘張らず楽しんでいただきたいという想いのもと、季節の食材を独自のアプローチで取り入れ、既存の型にとらわれない、毎日でも食べたくなる“新しい日本料理”を追究している。

Seiichiro,NISHIZONOについて

2014年に自身の名を冠した「Seiichiro,NISHIZONO」をオープン。素材が持つ本来の香りや余韻を最大限に引き出すことを大切に、温度や食感、構成にまで細やかに配慮したスイーツづくりを続けています。2023年にプロデュースする「Parlor hanaby SN」を開業。2025年にはTime Out Market Osakaにも出店し、五感で楽しむスイーツ体験を国内外に発言しています。

https://www.seiichiro-nishizono.com

CASABLANCA NAMBA RIVERSIDEについて

大阪・なんば、道頓堀川沿いの地中海料理を中心に楽しめるレストラン＆カフェバー。開放感あふれるリバーサイド空間でベジタリアンやヴィーガンなどのヘルシーな料理とソムリエが厳選した豊富なワインやオリジナルカクテルを提供しています。

https://www.casablanca-osaka.jp

＜原愛梨＞

「書道」を「アート」へと昇華させ、国内外で高い評価を受ける書道アーティスト。現在はニューヨークを拠点に、アートの本場で日本文化の書道をジャンルや言語の壁を超えて発信している。2歳から書道を始め、幼少期より数々の大会で受賞。2018年からは“文字で絵を書く”独自の表現スタイルを確立。革新的な作品は多くのメディアで紹介され、国内外の著名人や有名企業やスポーツチームから制作依頼が寄せられている。 またアメリカ、欧州、中東など世界中でも展示やライブパフォーマンスを行い、観客を魅了している。Instagramのフォロワーは約30万人、製作動画は1,000万回以上再生されており、世界的に人気を広げている注目のアーティスト。

原 愛梨

＜DJ＞Wh0

UK出身のDJ／プロデューサー。匿名的マスク姿で登場し注目を集め、現在は素顔で世界的に活躍。Spotify累計再生7,000万超、英国Music Weekや1001TracklistsでNo.1を複数獲得。David Morales「Needin’ U」リワークはBeatport House Chart1位を長期記録。Ten City作品への制作参加でグラミーノミネーションを記録。FIFA 23公式サントラにも楽曲収録。自身のレーベルWho Plays／Who Worx Recordsも主宰。現在最新楽曲Can‘t Sto（Toolroom）がトップチャートにランクイン中。

Wh0

# # #

W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー＆レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。

公式サイト： wosaka.com(https://www.marriott.com/en-us/hotels/osaow-w-osaka/overview/?EM=DNM_WOSAKA.COM)

Instagram： instagram.com/wosakahotel(https://www.instagram.com/wosakahotel)

Facebook： facebook.com/WOsakaJPN(https://www.facebook.com/WOsakaJPN)

Wホテルズについて

ニューヨークのソーシャルエネルギーから誕生したWホテルズは、20年以上にわたりライフスタイルホテルの最前線を牽引してきました。世界70以上のデスティネーションに展開し、細部にこだわったデザイン、シグネチャーサービスである「Whatever/Whenever(R)」、そして活気あふれるリビングルームを通じて、ゲスト同士がつながる特別な体験を提供しています。それぞれのWホテルズは、ブランドが持つ磁力のようなエネルギーと、土地ごとの文化を融合させ、新しい視点や自由な自己表現が花開く空間を生み出しています。現在Wホテルズは、現代のゲストのニーズに応え、次世代のラグジュアリーライフスタイル体験を提供するため、複数年にわたるブランド進化を進めています。Wホテルズの詳細はw-hotels.comをご覧ください。また、Instagram、TikTok、X、Facebook、YouTubeで最新情報を発信しています。Wホテルズは、マリオット・インターナショナルが展開するグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)」に参加しています。会員の皆さまは、世界中の魅力的なブランドポートフォリオや「Marriott Bonvoy Moments」での限定体験、無料宿泊やエリート会員資格の認定など、他にはない特典をお楽しみいただけます。入会費は無料。詳細は MarriottBonvoy.marriott.com をご覧ください。