反田恭平＆JNOメンバーが直接指導！若手演奏家向け滞在型プログラム「ムジークキャンプ2026」受講生募集開始！

奈良県

「Nara for Culture ～ムジーク・サポート～」では、奈良が“ クリエイティブ・アーティストが集まる場”になることを目指し、次代を担う演奏家の「挑戦」と「成長」を支援しています。

今年で3回目を迎える「ムジークキャンプ」は室内楽に特化した、若手演奏家向け滞在型演奏指導プログラムです。

本プログラムは、指揮者・ピアニストの反田恭平氏が代表を務める「Japan National Orchestra (JNO)」のメンバー等を講師に迎え、室内楽を中心に、アンサンブル能力の向上を目指すカリキュラムを実施します。

今年は練習日が1日増え、3泊4日の集中レッスンとなり、より深く、練習に取り組むことができるようになりました。

演奏指導だけでなく、最終日には、成果発表コンサートを開催します。

概要

日程： 令和8年（2026年）5月3日（日）～5月6日（水・振休） ※3泊4日

練習会場： 奈良春日野国際フォーラム 甍（奈良市春日野町101）

成果発表コンサート： なら100年会館 中ホール（奈良市三条宮前町7-1）

講師：

反田 恭平（ピアノ・指揮）

務川 慧悟（ピアノ）

東 亮汰（ヴァイオリン）

島方 瞭（ヴァイオリン）

辻 菜々子（ヴィオラ）

佐々木 賢二（チェロ）

応募について

〇募集期間

申込期間： 令和8年3月15日（日）締切

申込先： 公式Webサイト

〇対象

募集人数：最大15名

募集パート：ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ

応募資格： 将来音楽家を目指す若手演奏家（年齢制限等は公式Webページをご確認ください）

受講料：30,000円（ただし、奈良県出身者・在住者は受講料が免除されます）

宿泊等：期間中の宿泊施設は事務局にて手配可能です（宿泊費は自己負担）。

選考：動画によるオーディション審査あり

〇受講の申込

公式Webサイトより3月15日（日）までに申込みしてください。

詳細を見る :https://www.naraken.com/musik/2026/camp/