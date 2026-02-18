「絵が描けなくても、今日からマンガ家。」『マンガでわかる！AI漫画の教科書』4月28日発売。三省堂書店 神保町本店で特設コーナーでの商品展開も決定
株式会社イーリサ（本社：東京都）は、2026年4月28日（火）に書籍『マンガでわかる！AI漫画の教科書 個人創作からマンガLP活用まで』を刊行いたします。発売元は三省堂書店／創英社。
三省堂書店の全店舗をはじめ、全国の書店、Amazon・楽天ブックスなどの各ECサイトにて販売いたします。また発売に合わせ、2026年3月19日にグランドオープンを迎える三省堂書店 神田神保町本店にて、1ヶ月間の特設コーナーでの商品展開が決定しました。
本書について
「絵が描けなくても、今日からマンガ家。」
本書は、AI技術を活用した漫画制作の入門から実践、そして収益化までを1冊で完全網羅した、これまでにないAI漫画の総合ガイドブックです。
著者は、日本語・英語・中国語・韓国語の4カ国語に対応する日本発AI漫画生成プラットフォーム「MangaNow（マンガナウ）」。リリースからわずか2ヶ月で世界中のユーザーに利用されているサービスの開発過程で得た実践知を、惜しみなく詰め込みました。
個人の趣味としての創作はもちろん、LP（ランディングページ）や広告バナーなどビジネスシーンでの漫画活用まで、AI漫画の可能性をあますところなく解説しています。
いま、なぜ「AI漫画」なのか
本書の刊行背景には、漫画市場とAI技術の劇的な成長があります。
- 国内コミック市場：2024年の推定販売額は7,043億円（過去最高・7年連続成長）
- 全世界マンガ市場：2030年には約6兆円規模へ急拡大すると予測
- AI生成コミック市場：年平均成長率約32%という驚異的なペースで拡大中
マンガは単なるエンターテインメントから「ビジネスの武器」へと進化しつつあります。
LPのコンバージョン率向上、SNSでのエンゲージメント獲得、教育コンテンツの可視化など、あらゆる領域で「マンガの力」が再評価される中、AIがその制作のハードルを一気に下げました。
本書は、この歴史的な転換点に立つすべての方に向けた"最初の一冊"です。
MangaNowが本書に込めた思い
マンガとマンガ家は、日本が世界に誇る財産です。だからこそ、なくなることは絶対にありません。
AIはマンガ家の仕事を奪うものではありません。才能の総量を拡張するものです。プロはより速く作品を生み出せるようになり、初心者はこれまで以上に挑戦できるようになる。物語は衰退するのではなく、爆発的に広がっていく。
AIは「代替」ではなく「拡張」。それが、私たちMangaNowの信念です。
本書の特徴：「気になる全部」に答える決定版
1. プロンプト設計からストーリー構成まで、制作の全工程を完全網羅
AIを使った漫画制作に必要な、キャラクター設計・背景生成・コマ割り・ストーリー構成・プロンプト設計のすべてを、実例とともに丁寧に解説します。
2. 「著作権はどうなる？」誰もが気になる法的論点をわかりやすく整理
AI生成コンテンツの著作権問題、商用利用の可否、法的リスクへの対処法など、クリエイターが最も不安に感じるテーマについて、実務的な観点から明快に回答しています。
3. Kindle出版・SNS展開・収益化ロードマップを徹底解説
作品を作って終わりではありません。Amazon Kindle出版の具体的手順、SNSでの拡散戦略、収益化に至るまでのロードマップを、ステップバイステップで提示します。
4. マンガLP・広告バナー…ビジネス活用の実践テクニック
個人創作だけでなく、企業のマーケティングにおけるマンガLP制作、広告バナーへの活用、コンバージョン改善の実践テクニックまでカバー。ビジネスパーソンにも必携の一冊です。
書籍情報
- 書名：マンガでわかる！AI漫画の教科書 個人創作からマンガLP活用まで
- 著者：MangaNow（マンガナウ）
- 発行：株式会社イーリサ
- 発売：三省堂書店／創英社
- 発売日：2026年4月28日（火）
- 価格：1870円（税込）
- ISBN：9784911147078
※本記事に掲載している情報は、掲載日時点の内容です。商品情報は、予告なく改定・変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
特設コーナー：三省堂書店 神田神保町本店にて1ヶ月間の商品展開
発売を記念し、三省堂書店 神田神保町本店にて1ヶ月間の特設コーナーでの商品展開が決定いたしました。
三省堂書店は、1881年（明治14年）に東京・神田神保町で創業し、2026年3月19日に創業145年を迎える歴史ある書店です。本の街・神田神保町の象徴とも言える「三省堂書店 神田神保町本店」が、同日の2026年3月19日（木）、満を持してグランドオープンします。
新たに掲げられたコンセプトは、「歩けば、世界がひろがる書店」。その言葉どおり、店内を巡るたびに新たな知や発見と出会える空間が広がります。なかでも、建築家の長谷川豪氏が手がけた「知の渓谷」は、知の探求を体感できる革新的なデザインとして、SNS等でも大きな注目を集めています。
特設コーナー概要
- 会場：三省堂書店 神田神保町本店
- 期間：2026年4月28日（火）～ 約1ヶ月間を予定
- 展開内容：書籍展開、ポスター掲載
MangaNow（マンガナウ）について
MangaNowは、AIを活用して誰でも簡単にマンガを作成できるプラットフォームです。日本語・英語・中国語・韓国語の4カ国語に対応し、リリースからわずか2ヶ月で世界中のユーザーにご利用いただいています。
マンガ生成にとどまらず、「デザイナーエージェント」機能により、広告バナー・LP素材・SNS用ビジュアルなど幅広いデザイン制作にも対応。2026年1月には、AI漫画制作を体系的に学べるオンラインスクール「MangaNow Academy」も開講しました。
公式サイト：https://manganow.ai/
会社概要
株式会社イーリサは、Amazon Service Provider Network認定ツール「ERESA」の開発・運営を行うテクノロジー企業です。ERESAは、Amazonマーケットプレイスに対応した市場分析プラットフォームとして、60,000人以上のユーザーにご利用いただいています。Eコマース領域で培ったデータ分析力とテクノロジーを基盤に、MangaNowをはじめとするAIプロダクトの開発にも注力しています。
会社名：株式会社イーリサ
代表者：代表取締役 大竹マニエル
所在地：東京都渋谷区道玄坂２丁目１５番１号
設立：2021年3月
資本金：2,000,000円
URL：https://eresa.co.jp/
事業内容：インターネットのウェブサイト、ウェブコンテンツ及び
ホームページの企画、デザイン、制作、販売、運営及び管理