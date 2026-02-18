ATELIER Spick & Span ラシック名古屋店にて春イベント開催！特別なアートのノベルティーをご用意。
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する、ATELIER Spick ＆ Span 名古屋ラシック店にて、３月９日に名古屋ラシック21周年をお祝いして、今年も春のイベント開催いたします。
https://baycrews.jp/blog/detail/100005621
ATELIER Spick ＆ Span ラシック名古屋店
住所：愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 3F
電話番号：052-259-6409
営業時間11：00-21：00
定休日不定休
※《Spick&Span/FRAMeWORK/NOBLE/Lilas》の４ブランドを展開する複合セレクトショップ
ご自身のファッションやスタイルにも注目のアーティスト、KAZUKI さんにこのために描き下ろしていただいた作品を閉じ込めたスペシャルなノベルティースカーフをご用意いたしました。
※税込33,000円以上お買い上げのお客様限定となります。
※なくなり次第終了となります。
描き下ろしていただいたアート作品と、作品を落とし込んだノベルティーを着用するKAZUKIさん。
柔らかく透け感のあるコットン素材のノベルティースカーフ。ほんのり艶もあって美しい。
本格的に春が立ち上がるこの時期。
「Time to bloom。（花咲くときがきた）」をテーマに、
2026年春夏コレクションファッショントレンドカラーの４色をオーダー。
（ダスティーローズ・アイスブルー・シトラスイエロー・ディープブルー）
店頭ウィンドウのペインティングもいただき、
春のワクワクするような空間を演出していただきます。
KAZUKIさん在店！ちいさなミニアートもプレゼント！
１日限定でKAZUKIさんに在店いただき、
このイベントのためにご用意いただいた「小さなミニアート」を
ご購入いただいたお客様へ特別なギフトとしてご用意いただきました。
唯一無二の大切な作品をお持ち帰りいただきます。
※税込33,000円以上お買い上げのお客様限定となります。
※なくなり次第終了となります。
SPECIAL INTERVIEW
ご自身のファッションやスタイルにも定評のあるKAZUKIさん。
アトリエにお邪魔して、インタビューさせていただきました。
Q. 絵を描き始めたきっかけはあるのですか？
「大きなきっかけとかは本当になくて、小さな衝動や好奇心が重なって、物心ついたら描いていたというか、衣、食、住、絵、という感じで、起きてふと思い立ったり、誰かに色で想いを伝えたくなったら、描いていました。ハートをそのまま映せるアートに、小さい頃からずっと惹かれています。」
Q. 昨年Parisでも展示を開催されていましたね！
「パリでは" Exposition d'art de KAZUKI"を開催いたしました。その前の年は、NYでの個展に挑戦しました！海外のマーケットも視野に入れていて。次はアジア圏も考えていて、韓国やシンガポールもいいな、と思っています。」
Q. KAZUKIさんはファッションスタイリストとしてもご活躍ですよね？
「実は父がスタイリストなんです。10代の頃から現場に連れて行って勉強させてもらっていました。小さい頃は、姉とふたりでモデルとして撮影してもらったり・・・母も元々帽子作りをしていて、ものすごくおしゃれな人で、ファッションやクリエイティブに関することは、両親の影響が大きいと思います。なので、アートディレクターやスタイリストの道は、ごく自然な流れだったように感じます。 今はアートがメインなので、あまり受けれていないのですが、どのお仕事も学びの彩りがいっぱいで、やりがいを感じます。」
Q. なるほど！ちなみにブロンズヘアはいつ頃から？ファッションのルールなどはありますか？
「もう10年くらいブロンズボブです。髪型を変えないということが、わたしに無地なベースと、飾らない自分なりのスタンダードが定着して、とても心地良いです。ファッションもアートも、ルールがないことがルールですが、「引き算」と「余白」を大切にしています。まずは、白いキャンバスをイメージする。そのあと、そこにどの色をのせていくか。ワントーンで潔いときもあれば、色を重ねるのを楽しんだり。私自身も、何色でも、なんでも着ます。家族で集まるときは『今日は〇色着ます』と母から連絡がきて、それに合わせてスタイリングしたりするときもあります。笑」
アトリエで身にまとう私物のつなぎには、そのとき描いている作品の色が重なっていく。
Q. おやすみの日はなにをして過ごしていますか？
「趣味は、料理や読書ですね。海、湖、川、山、自然に触れ合うのも好き。あとは・・友達に手紙を書いたりするのが好きですね。」
Q. 今回のイベントでお配りするミニアートも、手紙に近いものがありますよね。
「そうですね。いつも手紙を書いているような気持ちで、一枚ずつ丁寧にこころを込めて描いて、お客様にお届けできたらな、と思っています。」
Q. コラボしたスカーフの描き下ろしアートは、どんな思いで制作しましたか？
「まだ遠くにいる春の風や香りを、引き寄せるように深呼吸し、明るい装いが待ち遠しい気持ちを胸に、筆をうごかしました。春は一瞬ですが、自分作りには大事な節目が沢山訪れる季節。スカーフを身につけてくれた、だれのこころにも、あなたらしい春色の希望が咲きますように。と願いを込めて描きました。」
profile
KAZUKI／アーティスト、アートディレクター
東京生まれのアーティスト。クリエイターに囲まれて育ち、物心ついた時から描き始める。
ニューヨークなどへの留学経験を経て、独学でアートを学び、音楽・ファッション・ビューティー・パッケージ等、様々なアートワークを手がけ、カフェやホテルなどの空間にも、アブストラクトなアート作品を提供している。
独特で豊かな色彩感覚と、人と暮らしに寄り添いながらも、自由で大胆かつボーダレスな表現が魅力で、オーダーメイドの人気も高い。
現在ELLE DECOR のオンラインショップでも、アート作品が取り扱われている。
近年は海外進出に力を入れていて、これまでにニューヨークやパリでの個展を開催。
アートディレクター・スタイリストとしても活動中。
▶instangram
@artkazuki :
https://www.instagram.com/artkazuki/
@kazukiyon :
https://www.instagram.com/kazukiyon/
ATELIER Spick & Spanラシック名古屋店限定！POP UP ITEM
イベントに向けて、特別なPOP UP ITEM が登場！
KAZUKIさんをモデルに、展開アイテムをご紹介いたします。
Spick ＆ Span / jour couture（ジュール クチュール）
Spick & Span からは、日本人デザイナーが手掛けるアクセサリーブランド
「jour couture」のPOP UPを開催いたします。
左：ネックレス・・上から\13,750、\11,880（onix）、\9,680 / jour couture
右：ピアス・・\8,580 / jour couture イヤカフ・・\16,500 /Lilas
FRAMeWORK / ASAUCE MELER（アソースメレ ）
FRAMeWORK からは、身につけるたび心地よさに包まれる上質な素材選びとクラフトマンによるものづくりにこだわった日本のストールブランド「アソースメレ」のPOP UP を展開いたします。
メッシュスカーフ・・\25,300 / ASAUCE MELE
カーディガンー・・\29,700 / COG THE BIG SMOKE（その他、ご本人私物）
スカーフ・・\25,300 / ASAUCE MELER
カーディガン・・\20,900 / COG THE BIG SMOKE（その他、ご本人私物）
NOBLE / COG THE BIG SMOKE（コグ ザ ビッグ スモーク）
NOBLEからは、大人の女性に向けた、着心地が良く綺麗に見えるタイムレスなアイテムを展開する「 COG THE BIG SMOKE」の限定アイテムが登場いたします。
Tシャツ・・\20,900 / COG THE BIG SMOKE（その他、ご本人私物）
カーディガン・・\29,700 / COG THE BIG SMOKE（その他、ご本人私物）
Lilas / SAMH by LILAS (サム バイ リラ）・ハーキマーダイヤモンドシリーズ
Lilasからは、シルバーライン「SAMH by LILAS」よりダイヤモンドのような美しい輝きを放つ、ハーキマーダイヤモンド（クオーツ）が名古屋限定発売！ルースの良さを生かし、天然ならではの透き通る輝きが魅力です。
ブレスレット・・\16,500 ネックレス・・\22,000 / Lilas
カーディガン・・\29,700 / COG THE BIG SMOKE（その他、ご本人私物）
人気スタッフ在店も在店いたします！
２０２６年０３月０７日（土）のみ、本社より人気スタッフも在店いたします。
当日の朝にはインスタライブも予定しております。ぜひごらんください。
左から・・FRAMeWORK ＠ma___1007 / NOBLE @nb_eguchi / Spick & Span @rika__abe
LIVEアカウント📣10：30～10：45配信
＠noble.jp :
https://www.instagram.com/noble.jp/
この機会にぜひ足をお運びくださいませ。
SHOP情報
ATELIER Spick ＆ Span 名古屋ラシック店(https://baycrews.jp/store/detail/0242)
住所：愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 3F
電話番号：052-259-6409
営業時間：11:00 - 21:00 定休日不定休
■会社概要
（株）ベイクルーズ
設立：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/