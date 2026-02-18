＜アンテプリマ/ワイヤーバッグ＞サンリオの人気キャラクター「シナモロール」にフィーチャーした「CINNAMOROLL COLLECTION」を3月6日（金）に全店にて発売

株式会社アンテプリマジャパン

株式会社アンテプリマジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：アンソニー・キョン）は、株式会社サンリオのキャラクター「シナモロール」とコラボレーションをした「CINNAMOROLL COLLECTION」を2026年3月6日（金）より、ANTEPRIMAオンラインストアと全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップにて発売いたします。

サンリオの人気キャラクター、シナモロールにインスパイアされた本コラボレーションは、彼の優しいイメージ、愛くるしい表情をファッションと融合させ、アンテプリマのシグネチャーであるワイヤーバッグで表現しました。

シナモロールは、白いふわふわの毛、青い瞳、ピンクのほっぺ、そしてシナモンロールのようなしっぽが特徴です。 雲の上で生まれ、大きな耳で空を飛ぶことができる彼は、控えめで純粋な心を持っており、世界中のファンに愛されています。 アンテプリマは彼の魅力をそのままに反映し、細部までこだわり抜いた、バックパック、ショルダーバッグ、ポーチの3型を展開いたします。

シナモンの誕生日である3月6日に全店にて登場！ぜひご覧ください。

＜販売店舗＞

・アンテプリマ・オンラインストア（https://www.wirebag.jp/）

・全国のアンテプリマ/ワイヤーバッグの店舗（https://jp.anteprima.com/shop_list/locationlist/loc:jp/cat:wirebag/）

＜商品情報＞

シナモロールの全身を立体でそのままに表現。彼の特徴であるシナモンロールのようなくるんとしたシッポなど細部までこだわって編み上げられています。短長2種のチェーンが付属されているので、バックパック、ショルダーバッグ、ハンドバッグの3WAYでお使いいただけます。

CINNAMOROLL(シナモロール)

品番：PB26SPC714 価格：\132,000 (税込) サイズ：W:28 H:26 D:13 cm

カラー：LATTE METALLICO(オーロラホワイト)

オーバルシルエットのボストンバッグにシナモロールのふんわりとした雰囲気がマッチしたショルダーバッグ。彼の特徴である大きな耳がポイントです。マチがあるので、コンパクトな見た目ながらしっかりとお荷物の収納も可能です。

CINNAMOROLL(シナモロール)

品番：PB26SPC6BG 価格：\69,300 (税込) サイズ：W:26 H:11 D:7 cm

カラー：LATTE METALLICO(オーロラホワイト)

ころんとした愛らしいフェイス型のポーチ。ポーチとしてはもちろん、チャームとしてバッグのアクセントにもなるデザインです。

CINNAMOROLL(シナモロール)

品番：PL26SPC243 価格：\47,300 (税込) サイズ：W:15 H:7 D:3 cm

カラー：LATTE METALLICO(オーロラホワイト)

CINNAMOROLLはこちら :https://www.wirebag.jp/display/search/?keyword=CINNAMOROLL株式会社アンテプリマジャパン

・アンテプリマ オフィシャルブランドサイト：https://jp.anteprima.com/

・アンテプリマ・オンラインストア：https://www.wirebag.jp/



“Smart, Precious with Love”をコンセプトに、今の時代をしなやかに楽しみ、美しく強く生きる女性へ向けて発信するANTEPRIMA(アンテプリマ)。1993年にスタートし、1998年からミラノコレクションに公式参加しています。



アンテプリマのシグネチャーともいえるワイヤーバッグは、1998年にデビューしました。“Smart, Precious with LOVE”をコンセプトに、今日までに600以上のスタイルと100を超えるカラーが発表され、そのバリエーションはシーズンを追うごとにますます豊富になっています。 光を受けてきらきらと輝くバッグは、プリズムのような光沢感のあるワイヤーコードを、 職人がすべて手で丁寧に編んで作られています。適度な伸縮性があり、中に物を収納すると形が変化するのも特徴の一つ。スタイルを問わないベーシックなフォルムは、女性のライフスタイルにフィットし、あらゆるシーンに溶け込んで生き生きとした楽しさを与えてくれます。