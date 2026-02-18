世界初、指の動きを見て”弾き方”まで教えてくれる対話型AIピアノコーチ

Luminary ROLI ltd.

Luminary ROLI （本社: イギリス・ロンドン、CEO: Roland Lamb、以下ROLI）は本日、2026年2月18日にハンドトラッキング技術に対話型AIを融合した、世界初の「AI Music Coach」を日本国内向けに発表いたします。 従来のアプリとは一線を画し、AIが指の動きを「視覚」で捉え、自然な会話を通じて、まるで専属コーチのように学習者一人ひとりの上達をサポートします。ROLIは2026年第2四半期より、日本国内での製品・サービスの提供を本格的に開始いたします。

音だけでなく、”弾き方”まで見てくれるAI

従来のピアノ学習アプリは、演奏された音の正誤判定が中心でした。しかし実際の上達には、指の形、脱力、姿勢、運指といった身体的要素が不可欠です。

「AI Music Coach」の最大の特徴は、こうした”弾き方”そのものをAIが認識できる点にあります。 ROLIのデバイス「Airwave」に搭載された赤外線カメラ技術により、両手それぞれにある27の関節を毎秒90フレームで捉えます。これにより、AIは演奏された音だけでなく、「どのように弾いているか」までをリアルタイムで解析します。その結果、「指が寝ているので立てましょう」といった、これまで対面レッスンでしか受けられなかった具体的な技術的アドバイスを、自宅にいながらいつでも受けることができるようになりました。

AIと会話しながら学ぶ新しいレッスン体験

これまでの学習アプリは一方向のレッスンが中心でした。一方、「AI Music Coach」では、学習者自身がAIと会話しながらレッスンを進めることができます。 高度な音声AIモデルの統合により、学習者はAIに質問したり、その場で学習ペースや内容をリクエストしたりすることができます。

「ここが難しいから、もっとゆっくり教えて」 「ジャズっぽく弾くコツはある?」と問いかけると、AIコーチが即座に意図を理解し、一人ひとりのレベルやペースに合わせたアドバイスを受けることができます。そのため、楽譜やテキストを読む必要はなく、会話を通じてレッスンを進めることができるため、楽器に初めて触れる方でも自分のペースで無理なく取り組みやすい設計となっています。

「AI Music Coach」3 つの構成要素

製品情報 （AI Music Coach）

2026年第2四半期より、ROLI Piano × Airwave × ROLI Learnの連携により実現する新しいピアノ学習を日本でも体験できるようになります。「AI Music Coach」機能を含む「ROLI Learn App」は、Apple StoreおよびGoogle Playより提供予定です。「AI Music Coach」のビデオはこちら(http://youtube.com/watch?v=R_v8jggKMlM&feature=youtu.be)。

「AI Music Coach」に関する最新情報、提供開始のご案内などは、こちら(https://join.roli.com/jp/)の事前登録フォームよりお受け取りいただけます。

日本における今後の展開について

2026年第2四半期より、株式会社ヤマハミュージックジャパンとともにROLIの一部ハードウェア製品を国内で展開予定です。併せて、プレス・関係者向けのイベントの開催も予定しております。詳細は改めて4月に発表いたします。

テクノロジーは、人と楽器のつながりをより深めるためにある

ROLIの共同創業者兼CEOであるRoland Lamb（ローランド・ラム）は次のように述べています。

「私たちは、テクノロジーが人の創造性を置き換えるものではなく、それを引き出し、拡張するものであるべきだと考えています。音楽は本来、身体と感情を通して生まれる、人間にとって最も自然な表現の一つです。だからこそハンドトラッキング技術と対話型AIを組み合わせることで、”正しい音”を追うだけの学習ではなく、自分自身の身体の使い方や表現と向き合う体験を実現したいと考えました。AIが教師の代わりになる存在ではありません。学ぶ人の可能性をそっと支え、気づきを与える伴走者です。演奏プロセスそのものに寄り添いながら、一人ひとりの成長を支えます。楽器を学ぶために、楽譜どころか文字が読める必要すらない。音楽は一部の人だけのものではなく、誰にでも開かれているべきだと私たちは信じています。ROLIが描くAI時代の音楽学習のビジョンは、「AI音楽学習のためのマニフェスト」としてこちら(https://roli.com/static/manifesto-jp)に公開しています。ぜひご覧ください。」

ROLI 共同創業者兼CEO ローランド・ラム

発明家でありデザイナーでもある、ROLIの共同創業者ローランド・ラム。幼少期を米国ニューハンプシャー州の農村部で過ごした後、イギリス・サフォークの実験的教育機関サマーヒル・スクールに進学。17歳のときに日本に移住し、兵庫県・安泰寺にて約1年間、禅の修行を経験。その後、ハーバード大学で中国古典哲学およびサンスクリット哲学を学んだ後、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（RCA）にてプロダクトデザインの博士号を取得しました。

2010年よりROLIのCEOを務め、「Seaboard」「Blocks」「ROLI Piano」など、数々の受賞歴を持つ革新的な音楽製品の開発・デザインを手がけ、楽器と人との関わり方を再定義するとともに、誰もが音楽を学べる世界の実現を目指しています。

ROLIについて

2021年に設立されたROLI（Luminary ROLI）は、「Free the Music（音楽を解放する）」をミッションに掲げ、テクノロジーを通じて人の創造性を拡張することを目指す音楽テクノロジー企業です。人を中心に据えたアプローチのもと、AIおよびハンドトラッキング技術を音楽学習へと応用し、誰もが直感的に音楽と向き合える環境づくりに取り組んでいます。同社はその一環として、ハンドトラッキング分野をリードするUltraLeapを買収し、身体の動きを高精度に捉える「Airwave」プラットフォームの開発を進めています。

※「世界初」の記載について：2026年2月時点、自社調べ。ハンドトラッキング技術と対話型AIを組み合わせたピアノ学習支援システムとして。

