『ソニックランブル』期間限定イベント「ナイツ」とのコラボイベントが本日より開催！

株式会社セガは、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向けに配信中のマルチプレイパーティーゲーム『ソニックランブル』について、本日2月18日（水）17:00から3月16日（月）17:00まで期間限定イベント「NiGHTS コラボイベント」を開催することをお知らせいたします。

イベント期間中は、イベントパスやレッドスターリングショップでスキンを入手することで、「ナイツ」のキャラクターでバトルに参戦できるほか、コラボならではの特別なゲーム内アイテムも獲得できます！

■イベントパス報酬

今回のイベントでは、無料パスと有料のプレミアムパスの2種類をご用意しています。

無料パスでは、スキン「クロームナイツ」やバディ「アラームエッグ」などが獲得できます。

プレミアムパスでは、スキン「ナイツ」やバディ「ナイトピアン」などを入手可能です。

■ショップラインアップ

イベント期間中、「レッドスターリングショップ」では、「NiGHTS コラボイベント」限定のスキンやスキルが含まれるパックが登場します。

・「パープルメッキナイツ」スキン

・「リアラ」スキンパック

「ナイツ」のライバルである「リアラ」スキンと「パラループ」スキルが含まれます。

■収集イベント報酬

イベント期間中は、「リングサバイバル」モードなどをプレイしたり、ミッションをクリアしたりすることで、イベントアイテム「Blue Chip」を集め、抽選ボックスを開封できます。

抽選ボックスの開封数に応じて、「ナイツ」アイコンをはじめとした各種報酬を獲得できます！

■「ナイツ」とは

『NiGHTS into dreams...』は、ソニックチームの開発で1996年にセガサターンにて発売され、大ヒットした唯一無二のフライトアクションゲームです。

ツインシーズに住む2人の少年少女、エリオットとクラリスのいずれかを操作し、人々が眠っている間に広がる夢の世界「ナイトピア」を舞台に、そこで出会う不思議な存在「ナイツ」とデュアライズ（同化）することで空中を自由に飛び回り冒険を繰り広げます。

その後2007年には続編となる『ナイツ～星降る夜の物語』がリリースされ、より深くナイツの物語が描かれました。その後も複数のプラットフォームに移植され、現在でも多くのファンに親しまれています。

■『ソニックランブル』とは

『ソニックランブル』は、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちがスリリングな障害物コースや競技アリーナで競い合うマルチプレイパーティーゲームです。ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなどがプレイアブルで登場し、多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズを楽しむことができます。

スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦可能。基本モード「リングサバイバル」では、3つのステージを勝ち抜きながらより多くのリングを集めることを目指します。ルールは「ラン」「サバイバル」「チーム」「リングバトル」など多彩で、ステージも「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」などシリーズおなじみの舞台を含む75以上が登場します。

■Steam版 / Google Play Games版最低動作環境

OS： Windows 11(64bit)

プロセッサ: Intel(R) Pentium(R) Gold 4417U / AMD Athlon(TM) 3000G 同等以上

メモリ: 4GB RAM

グラフィック: Nvidia GeForce GT 630 (VRAM 2GB) / Radeon R7 240 同等以上

DirectX: バージョン11以上

ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続

デスク空き容量： 7GB以上

【『ソニックランブル』製品概要】

商品名：ソニックランブル

対応機種：iOS／Android／PC(Steam／Google Play Games)

配信開始日：配信中（2025年11月5日（水）配信）

対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム

メーカー：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonicrumble.sega.com/ja/

公式X：https://x.com/Sonic_Rumble_JP

