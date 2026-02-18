スポーツ報知「巨人那覇キャンプ特別版」を発行

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）では巨人の那覇キャンプに合わせ、「巨人那覇キャンプ特別版」を発行しました。今年は沖縄出身の選手を大特集。昨季途中から加入したリチャード選手をはじめ、山城京平投手、小浜佑斗内野手、知念大成外野手のルーキートリオ、ベテラン・大城卓三捕手にスポットを当てています。キャンプ期間中、沖縄セルラースタジアム那覇などで無料でお手に取っていただけます。

【配置場所】

沖縄本島・石垣島・宮古島のファミリーマート

沖縄セルラースタジアム那覇

沖縄都市モノレール各駅

沖縄海邦銀行本店・各支店

那覇市役所

那覇市観光案内所

【キャンプ情報を毎日お届け】

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp