【鹿島アントラーズ】2/21柏戦で初の「サステナビリティマッチ」開催決定！

「ずっと同じ夢を」――。このマッチタイトルには、創設期から不変のスローガンとして掲げる「Football Dream」を未来へつなぎ、クラブに関わるすべての仲間とともに、これからも同じ夢を見続けていくという強い決意が込められています。



時代が変わり、環境やフットボール、地域の在り方が大きく変化していくなかで、鹿島アントラーズにとってはクラブが持続し続けるための基盤――環境を守り、地域とともに成長し、次の世代へ価値観を受け継いでいくことが欠かせません。この姿勢を、クラブのサステナビリティ方針「ずっと同じ夢を ～ With Antlers, For Sustainability ～」として定め、今回初めて「サステナビリティマッチ～ずっと同じ夢を～」を実施します。

鹿島アントラーズ サステナビリティ方針についてはこちら(https://www.antlers.co.jp/pages/sustainability)



アントラーズは「未来の世代が安心してサッカーを楽しめる環境を守る」という強い想いを持っています。ピッチの上で勝利を目指すことと同じ情熱で、地球・人・地域の未来と真剣に向き合い、サポーターの皆様とともに持続可能な社会を築いていきたいと考えています。



また、Ｊリーグがアジアで初めて参画する、スポーツ界の気候変動対策を評価する「Sport Positive Leagues（スポーツ・ポジティブ・リーグ）」においても、世界基準の「頂点」を目指します。ピッチの上で常に勝利とタイトルを追求するのと同様に、持続可能な未来に向けた取り組みにおいても真摯に取り組み、サポーターの皆様とともに具体的なアクションを加速させてまいります。

対象試合

2月21日（土）16:00キックオフ（13:00開場予定）

明治安田Ｊ１百年構想リーグ地域リーグラウンド EAST 第3節 柏レイソル戦

会場

メルカリスタジアム（茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2）

イベント内容

1）「アントン」がアンバサダーとしてサステナ活動をリード！

YouTubeで楽しく学べるコラボ動画も公開

アントラーズ公式マスコットの「アントン」が、サステナビリティマッチのアンバサダーに就任しました。サポーターの皆様とともにサステナ活動を楽しく、深く広めていくため、アントンが先頭に立って様々な活動を行っていきます。

公式YouTubeチャンネル「トコトンアントンTV」では、本マッチに向けたコラボレーション動画を配信します。アントンの日常を通じて、子どもから大人まで、サステナビリティについて楽しく、分かりやすく学べる内容となっています。スタジアム来場前に、ぜひご家族でご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=91ytdoXbxFo ]

【トコトン"サステナ"TV】アントンの"サステナビリティな1日"に密着！

2）楽しみながら学ぶ！「アントン”サステナ”クイズラリー」

アントラーズが、パートナー企業と協力して推進しているサステナビリティ活動を、楽しく学べるクイズラリーを開催します。当日は、各社と連携した活動を紹介する展示ブースを回りながらクイズに挑戦。全問正解した方には、先着1,500名に「アントンオリジナルステッカー」をプレゼントするほか、選手サイン入りの最新レプリカユニフォームが当たる抽選会も実施します。クイズラリー用紙には「ちょっとした仕掛け」も施していますので、ぜひスタジアムでご参加いただき、クラブが目指す未来に触れてみてください。

■実施時間

12:00 ～ 16:00（試合開始まで）

■実施場所

カシマDANDANひろば

■参加特典

１.先着1,500名様：アントンオリジナルステッカー

２.抽選・3名様：選手サイン入り 26 NIKE レプリカユニフォーム（1st）

１.アントンオリジナルステッカー２.26 NIKE レプリカユニフォーム

3）「持続可能なスタジアム」への実証実験

持続可能なスタジアムの形を見つけていく一歩として、当日は以下の実証実験に取り組みます。

・相乗りサービス「notteco」実証実験

・スタジアム排出ゴミの組成分析

・CO2排出量の計測実験

本イベントはクラブパートナーである株式会社NTTドコモとの協業施策「推しＪクラブ応援キャンペーン」で集まった応援金を活用して開催いたします。



各イベントの詳細については、「観戦ガイド(https://www.antlers.co.jp/pages/mdp)」にてお知らせいたします。

柏レイソル戦のチケット購入は「鹿チケ(https://www.jleague-ticket.jp/sales/perform/2600593/001)」で

