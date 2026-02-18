国際女性デー特別企画 ひなまつり鬼ごっこスポーツ体験開催のお知らせ

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）は、一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ(Wリーグ)、株式会社川崎フロンターレとともに3月8日の国際女性デーを前に女子スポーツの普及発展を目的に3月3日(火)に、「おにごっこスポーツ体験」を開催します！

誰もが知っている「おにごっこ」を入口に、スポーツがはじめてのお子さまでも安心して、体を動かせる“スポーツのはじめの一歩”を体験できるイベントです。

当日は、スペシャルゲストが参加予定！元トップアスリートと一緒に、楽しく・のびのび体を動かせる特別な時間をお届けします。

【ひなまつり鬼ごっこスポーツ体験】

日時：2026年3月3日（火）17:30～19:00（17:00開場予定）

📍 場所：東急ドレッセとどろきアリーナ（川崎市中原区等々力1-3）

★イベント目的：複数の女子競技団体が連携し、女の子がスポーツに触れやすい環境づくりを進める。安心して参加できる体験機会を提供し、国際女性デーに合わせて発信することで、全国の女子小学生がスポーツ参加に一歩踏み出す契機を生み、女性のスポーツ実施率向上を目指す。

来場者特典：

・ 2025/26 WEリーグ クラシエカップ決勝≪4月29日（水・祝）≫観戦チケット（ご家族全員分）

※ 観戦チケットの受け取り方法等は、イベント参加後にあらためてお知らせいたします。

・そのほか、プレゼントもご用意！

※ 内容は変更となる場合がありますので、ご了承ください。

応募締め切り：2月23日（月・祝）23:59

※応募多数の場合は、抽選にて参加者を決定させていただきます

応募はこちらから！ :https://forms.gle/39eWJMC1gZULvVEq7

📧 当選結果通知：2月25日（水）までに、当選された方のみにイベント詳細メールでご連絡します。

■実施内容（鬼ごっこスポーツ体験）

鬼ごっこ協会の公式ルールをベースに、WEリーグオリジナルの鬼ごっこを実施。誰でも安全に楽しめる運動プログラムを実施。

１. じゃんけん鬼ごっこ

・じゃんけんを使った鬼ごっこでアイスブレイク

・初対面同士でも自然に交流できる内容

２. ボール集めゲーム

・サッカーボールやバスケットボールを集める、鬼ごっこ形式のゲーム

・「鬼ごっこ」から自然にボールスポーツへつながる導入プログラム

３. スポーツ鬼ごっこ

・スポーツの要素を取り入れ、チームで協力しながら楽しめるプログラム

・シンプルなルールで年齢・性別問わず参加可能。攻守の役割やチーム戦略が鍵となる競技性

■スペシャルゲストの参加形式

・ゲストは小学生と一緒に逃げる役として参加、スポーツを楽しむ

・“鬼役”としての登場企画など、演出含め現在調整中

■実施時間（予定）

・オープニング：17:30～17:45

・イベント全体：17:45～18:45

・クロージング・写真撮影：18:45～19:00

イベントの詳細はこちら :https://weleague.jp/news/1835/