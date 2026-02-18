シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「同胞へ飛来せし聖甘露の実！」の開始！新キャラ「聖実士」、「聖胞士」、「聖露士」が登場！
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「同胞へ飛来せし聖甘露の実！」が2026年2月18日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「羅音の調 羅味線・聖梵ムガル」の開始、「次界リーデルII推参！ガチャ」等を開始いたしました。
◆期間限定イベント「同胞へ飛来せし聖甘露の実！」について
期間限定イベント「同胞へ飛来せし聖甘露の実！」が公開されました。
本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。
◆あらすじ
未層域から飛来し聖戦士一行に合流した聖ウォーマンIを追う、３人の女戦士。
だが、逸る気持ちから勢い余って天聖界まで飛んでしまい……？
これは、第二の聖ウォーマンがヤマト爆神達に合流するお話。
開催期間
2026/2/18(水) メンテナンス終了後 ～ 2026/2/27(金) 13:59
「未層の星晶」交換可能期間
2026/2/18(水) メンテナンス終了後 ～ 2026/3/6(金) 13:59
◆新キャラ追加！「次界リーデルII推参！ガチャ」の開始！
新たな☆3キャラクター「[聖ウォーマンII]聖実士」と「[聖ウォーマンII]聖胞士」、「[聖ウォーマンII]聖露士」が登場する、「次界リーデルII推参！ガチャ」を開始いたしました。
・[聖ウォーマンII]聖実士
・[聖ウォーマンII]聖胞士
・[聖ウォーマンII]聖露士
については、期間限定で排出確率がUPします。
新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター
開催期間
2026/2/18(水) メンテナンス後 ～ 2026/3/3(火) 13:59
◆ダメージチャレンジイベント「羅音の調 羅味線・聖梵ムガル」の開催！
赤属性の「聖梵ムガル」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたしました。
100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。
他にも「絆の欠片」や「アイテムボックス」、「触媒」、「S5素材」なども獲得できます。
また専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[第二創聖巡師]聖梵ムガル」を獲得できますので、ぜひご参加ください！
開催期間
2026/2/18(水) メンテナンス後～ 2026/2/27(金) 13:59
◆【闇神の謀略】新しい「強敵の記憶」を追加！
「闇神の謀略」に、聖魔編「強敵の記憶6」を追加いたします。
※各「強敵の記憶」の「階層1」はクエストのクリア状況によらず初めから解放されています
※「闇神の謀略」は、メインクエスト「次代冒険編」1-10をクリアしたお客様が遊ぶことができます
◆「カムバックログインボーナス」の開始！
メンテナンス終了後より、最終ログインから30日以上経過しているお客様を対象とした「カムバックログインボーナス」を開始いたしました。
対象のお客様がログインすると、「ワンコレガチャチケット」を10枚獲得できます。
※現時点で開催期限はございませんので、30日以上ログインされていないお客様であれば、いつでも対象となります
◆「ワンコレシールガチャ13」の開始！
新しいシールを追加した「ワンコレシールガチャ13」を開始いたしました。
こちらは既存の「シールガチャチケット」で引くことができます。
※ガチャから排出するシールの内容は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます
※他の「ワンコレシールガチャ」も継続して引くことができます
◆「アプリペイ公式ストア登録キャンペーン」の開始！
「次界リーデルII推参！ガチャ」に登場する新しい☆3キャラクター3体の中から、お好きな1体を選んで無料で獲得できる「アプリペイ公式ストア登録キャンペーン」を開始いたしました。
キャンペーン期間中に、ゲームアプリ外課金サービス「アプリペイ公式ストア」に、特別な商品「≪無料≫【アプリペイ・1回限定】キャンペーンガチャチケット」を設置しております。
その商品を選択（購入）することで、特別な「アプリペイキャンペーンガチャ」を引くことができる「アプリペイキャンペーンガチャチケット」が1枚プレゼントボックスに送られます。
また、ゲームアプリ外課金サービス「アプリペイ公式ストア」の決済方法に、新たに「PayPay」を追加いたしました。
この機会に「ビックリマン・ワンダーコレクション アプリペイ公式ストア」を、ぜひご登録・ご利用ください。
詳しくは、お知らせ（【PayPay決済追加】「アプリペイ登録キャンペーン」と「アプリペイキャンペーンガチャ」開催！（2/18））をご確認ください。
■キャンペーン開催期間
2026/2/18(水) メンテナンス後 ～ 2026/3/16(月) 13:59
※既に登録済みのお客様は、すぐに特別な商品を選択（購入）できます
※「アプリペイキャンペーンガチャチケット」でガチャを1回引くことができ、溜まった交換ポイントで、「次界リーデルII推参！ガチャ」に登場する新しい☆3キャラを1回交換（獲得）できます
※「アプリペイキャンペーンガチャ」からは「冒険の情熱ガチャ」に登場するキャラが排出されます
◆アプリペイにお得な新商品が登場！
アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。
期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！
◆ゲームの概要
ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。
お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！
さあビックリマンの世界へ旅立とう！
◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！
『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。
■公式Webサイト
https://bmwc.marv.jp
■公式X (Twitter)
https://x.com/bikkuriman_wc
■公式YouTube
https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc
●App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947
●Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC
●アプリペイ公式ストア
https://app-pay.jp/app/bmwc
