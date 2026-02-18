【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】2月5日（木）～2月18日（水）に43作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は2月5日（木）～2月18日（水）に新しく配信を開始した43作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください！

2月5日（木）リリース

■配信アルバム：『ミスクレイジースピード』

■クリエイター：cosMo＠暴走P ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5436

BPM220はミドルテンポ！ 理屈無用で繰り出される淑女の高速歌唱楽曲！

cosMoさんの真骨頂とも言えるカオティックナンバーです。

2月6日（金）リリース

■■配信アルバム：『アリア』

■クリエイター：なちぴ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5411

「一緒につくろう！第31回楽曲コンテストプロセカNEXT」採用楽曲。

無常感の寂しさとかすかな温もりがじんわりと染み入るエレクトロニカです。

【クリエイターコメント】

私にとっての幸せってなんだろうか。人生を通してそれを問い続ける、そんな曲です。

■配信アルバム：『星屑ジェットコースター』

■クリエイター：かめりあ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5424

「初音ミク 夜空プログラム 2025」書き下ろしテーマソング。

くるくる変化するアップテンポに合わせてサウンドが煌めいて弾けるかのようです。

【クリエイターコメント】

こんばんは。かめりあです。

新潟サントピアワールドで2025年に開催されたイベント「初音ミク 夜空プログラム 2025」のテーマソングとして、

こちらの楽曲「星屑ジェットコースター」を書き下ろしました。

そしてこの度、KARENTさんを通じて、配信でも皆さんに星屑をお届けしに馳せ参じました。

ジェットコースターの方はお届けが難しかったので、ぜひ現地に遊びに行ってみてくださいね。

夜空、魔法、そして遊園地。

この世界で一番光を放つ、輝きの成分を全部混ぜて、

「この夜が終わってほしくない」という気持ちをそのまま音にしています。

ジェットコースターの浮遊感、一瞬で消える花火みたいなきらめき、でも心の中にはちゃんと残る夜空と星の魔法。

そんなイメージで作りました。

花火をしたあとは、ちゃんと残った燃えカスを片付けましょうね。

ぜひ夜に聴いて、星屑に振り回される感じを楽しんでもらえたら嬉しいです。

振り回されても乗り物酔いにはご注意ください。

かめりあでした。

■配信アルバム：『ころしちゃった! (Sped Up)』

■クリエイター：夏山よつぎ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5437

縦型動画で大注目「ころしちゃった!」のSped Up版が登場！

キュートコアなボーカルとストーリーのギャップにさらに注目です。

■配信アルバム：『輪廻』

■クリエイター：IMO ／ ボーカル：MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5438

ベースを主体にした渋いメロディーにハスキーなボーカルがマッチ。

サウンドと歌詞が深遠な雰囲気を生み出すシンセロックです。

【クリエイターコメント】

マルチタスクの極みみたいな、ベースの弾き語りをMEIKOさんにやってもらいました。

ベース単体で聴いても鬼みたいなタッピング、スラップ、コード弾き、6弦、なのに同時に歌も歌えるMEIKOさんまじかっこいい。目撃してしまったヒトを魅了してほしいね。輪廻、輪廻、決めきれない輪。

2月10日（火）リリース

■配信アルバム：『洛陽ヴィジランテ』

■クリエイター：宮守文学 ／ ボーカル：KAITO、巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5454

『桃園レイトチューン』『九龍ストレイドッグ』に連なるシリーズ3作目。

舞台となる不穏な街、そこに敷かれた絶対のルールとは……？

【クリエイターコメント】

シリーズ3作目です。受け入れてください。

2月12日（木）リリース

■配信アルバム：『バッドエンド症候群』

■クリエイター：夜未アガリ ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5440

病のような諦念と自己嫌悪に蝕まれて、もうただエンドロールを待つだけ。

鬱屈をアーバンな曲調で吐き出すダンスチューンです。

■配信アルバム：『感傷癖の神さま』

■クリエイター：ムシぴ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5443

2013年に発表された作品のリメイクバージョンです。

やわらかな響きが増してより夢想感溢れるバンドサウンド風となっています。

■配信アルバム：『トートネニア』

■クリエイター：ヒガテル ／ ボーカル：可不

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5444

誰にでも平等に、ただ静かに終焉をもたらす “何か”の歌。

アンビエントな曲調により淡々とした世界観が染み入るエレクトロニカです。

■配信アルバム：『えんじぇる☆てすと！』

■クリエイター：irucaice ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5447

電子空間の見習い天使が挑む運命の試験！？

度重なるトライアンドエラーにもめげず元気に弾けるキラキラ・アップテンポチューン！

2月13日（金）リリース

「KAITO 20th Anniversary」特集として、23作品を配信！

同特集参加作品の配信情報については、下記ページで紹介しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000617.000052709.html

2月14日（土）リリース

■配信アルバム：『ちょこれいと』

■クリエイター：一二三

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5439

恋焦がれ、つきまとう不安に翻弄され…じれったい甘苦さははたして実を結ぶのか？

この季節にぴったりの和風バンドサウンドです。

【クリエイターコメント】

日頃の感謝の気持ちを込めて、2月14日にちょこれいとをお届けします。

■配信アルバム：『永遠（Ver2）』

■クリエイター：刹那P ／ ボーカル：KAITO、初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5425

新しい一年が始まる冬の朝の晴れやかさに願いを託す1曲。

伸びやかなデュエットが響くミドルテンポのロックナンバーです。

【クリエイターコメント】

KAITO20周年おめでとう！

爽やかな朝日をイメージした、ミディアムテンポのロックをKAITOと初音ミクのツインボーカルでお送りします。

太陽のような、エネルギッシュで雄大なギターをお楽しみ下さい。

■配信アルバム：『刹那中毒（セツナ・ホリック）』

■クリエイター：刹那P ／ ボーカル：KAITO、初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5421

刹那Pさんの3rdアルバム。

ご自身の演奏による激しいギターロックを主軸に、書き下ろし最新作を含む10曲を収録しています。

【クリエイターコメント】

KAITO20周年おめでとう！

ロックシンガーとなったKAITOによる3rdアルバムです。

テクノ調だったり、クラシック風だったり、様々なロック曲を収録しています。

悲しい時も、楽しい時も、このアルバムを聴いてテンション上げて頂けると幸いです！

■配信アルバム：『怒り[VOCALOID ver.] (feat. Noz.)』

■クリエイター：カンザキイオリ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5467

カンザキイオリさんとNoz.さんのタッグが荒々しいバンドサウンドに乗せて放つ、渾身の“怒り”！

ボーカロイド歌唱バージョンが登場です。

【クリエイターコメント】

それは怒り。

お前さえいなければ、人になれたんだ。

人ではない、ミクとリンが歌います。

カンザキイオリ

誰しも持っている「怒り」という感情を美しく、荒々しいサウンドで表現しました。

是非聴いていただけると嬉しいです。

Noz.

2月15日（日）リリース

■配信アルバム：『愛言葉V』

■クリエイター：DECO*27

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5374

満を持してDECO*27さんが贈る「愛言葉」のニューナンバー。

17年分積み重ねた思い、そして今なお尽きない愛がこめられたダンスアンセムです。

【クリエイターコメント】

愛言葉V、ついに出ました！

ずっと続けてきた愛言葉シリーズももう今回で5作目ですね。

アレンジは僕がボカロPを志すきっかけとなったkzさんにお願いしました。

楽曲やMVにたっぷり詰め込んだ過去曲要素もぜひ探してください！

2月18日（水）リリース

■配信アルバム：『誰が為の英雄譚』

■クリエイター：nogumi ／ ボーカル：歌愛ユキ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5434

アイリッシュ音楽のような哀愁あるサウンドにはっとするドラマチックな作品。

不条理を受け入れて進む痛みと不安、強さを歌い上げます。

■配信アルバム：『MIKU! MAKE YOU MOVE!』

■クリエイター：Kuraiinu ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5453

「MIKU EXPO 2026楽曲コンテスト」特別賞受賞曲。

初めてでも気にせずビートに乗って！

ついつい体が動き出してしまうダンスチューンです。

■配信アルバム：『ロル』

■クリエイター：ざんぎ ／ ボーカル：歌愛ユキ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5455

押しつぶされそうな閉塞感に囚われるダークなエレクトロスウィング。

EDM感強めなサウンド＆ビートに引き込まれてしまいます。

■配信アルバム：『i）』

■クリエイター：99piano ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5458

99pianoさんの1st EP。

『インフォーマルダイブ』『カルチャレベリング』を含むお洒落なピアノロックナンバー4作品を収録しています。

■配信アルバム：『ありあまる不幸』

■クリエイター：あ子 ／ ボーカル：KAITO、鏡音レン、MEIKO、巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5459

アルバム『ありふれた幸せでいいのに』に連なるExtra Album。

様々な“不幸”が大胆ながら多彩なピアノ×スウィングで表現されています。

【クリエイターコメント】

あ子 Extra Album ありあまる不幸。

劇的な不幸や日常に転がる些細な不幸せを詰め込んだドラマティックな作品集です♪

ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです♪

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/