eスポーツチーム「SCARZ」Pokemon UNITE部門が『Pokemon UNITE Asia Champions League 2026 FINALS』に進出
eスポーツチーム「SCARZ」を運営する株式会社XENOZ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：洞本宗和)は、2026年3月28日（土）・29日（日）に開催される『Pokemon UNITE Asia Champions League 2026 FINALS』に進出することをお知らせいたします。
日本リーグでは、数ヶ月にわたる長期戦を通して安定した成績を残しました。Day3では優勝を果たし、その後も上位進出を左右する重要な勝利を重ねた結果、「PUACL2026 FINALS」への進出が決定いたしました。
SCARZは『Pokemon UNITE Asia Champions League 2026 FINALS』にて、アジア王者の獲得を目標に横浜BUNTAIの舞台へ挑みます。引き続き、皆様のご声援をよろしくお願いいたします。
大会概要
開催日程：2026年3月28日（土）～3月29日（日）
開催場所：横浜BUNTAI
大会サイト：https://puacl2026.com/
配信サイト：YouTube(https://www.youtube.com/@%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%A6%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)/ Twitch(https://www.twitch.tv/pokemonunite_asiacl_jp)
SCARZ Pokemon UNITE部門
Kapio - X(https://x.com/Kapipara_GG)
Shiganaki - X(https://x.com/yu1re_re)
Charu - X(https://x.com/5Ukzc)
Kusamusi - X(https://x.com/musityanndesu) / Youtube(https://www.youtube.com/@kusamus1)
Kamenero - X(https://x.com/kamenero012)
Okamoto - X(https://x.com/KAZUYASEVENN) / Youtube(https://www.youtube.com/@SZ-Okamoto)
『Pokemon UNITE Asia Champions League 2026』について
『Pokemon UNITE Asia Champions League 2026』は、アジア地域を代表するトップチームが参加する、Pokemon UNITEの最高峰大会です。日本・東南アジア・インドの3地域でリーグ戦を実施し、各地域の上位チームに加え、招待チームが日本開催のオフライン決勝大会「Pokemon UNITE Asia Champions League 2026」にてアジア王者の座を懸けて戦います。
また、日本代表の座を懸けた日本リーグでは、上位8チームが「プレーオフ」へ進出。プレーオフを勝ち抜いた上位4チームが「FINALS」への出場権を獲得となります。
決勝は横浜BUNTAIで開催され、各地域予選を突破した強豪チームが集結し、アジア王者の座を懸けて激戦を繰り広げます。
株式会社XENOZ（SCARZ）について
株式会社XENOZは、esportsチーム「SCARZ」の運営をはじめとするesports事業を展開しています。その他にもアパレル/グッズの運営やeスポーツ施設の運営、eスポーツを活用したビジネス開発など幅広く手がけております。
2022年には、大丸松坂屋百貨店やパルコを有するJ. フロントリテイリンググループの一員となり、日本から世界に通用するeスポーツ企業を目指し、事業を行っております。
◼️ 株式会社XENOZ
《HP》https://www.scarz.net/
《X》https://x.com/SCARZ5
《Instagram》https://www.instagram.com/scarz_jp/
