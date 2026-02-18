白馬の森を香りで記録するクラフトジン　「HAKUBA GIN」を2月18日（水）より販売開始　― 自然保全へのメッセージを込めたクラフトジン ―

株式会社新東通信

株式会社新東通信（本社：東京都中央区／愛知県名古屋市、代表取締役社長：谷 鉃也）は、長野県白馬村に自生する植物をボタニカルとして活用したクラフトジン「HAKUBA GIN」を、2026年2月18日（水）より販売開始します。

本商品は、気候変動により刻々と変化する白馬の森の「今の姿」を、香りという形で記録し届けるという独自のコンセプトのもと、蒸留スタートアップのエシカル・スピリッツ株式会社と共同で開発しました。売上の一部は白馬村の自然保護活動に活用され、森の恵みを楽しみながら自然を守るサイクルの実現を目指します。

■EC販売ページはこちら

https://shop.ethicalspirits.jp/products/hakuba_gin

■プロジェクトWEBサイトはこちら

https://cdstudio.jp/hakuba-gin/

■開発の背景

日本有数の山岳リゾートである白馬村は、豊かな自然環境に恵まれた地域です。しかし近年、気候変動の影響により、森林環境の変化が懸念されています。「HAKUBA GIN」プロジェクトは、その時々の森に自生する植物を採取しジンに仕立てることで、移ろいゆく自然の姿を「香りの記録」として残すことを目指して誕生しました。

白馬の森を歩いているかのような爽やかな香りを楽しみながら、「残していきたい自然」について思いを馳せていただきたい――そのような願いを込めた一本です。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103090/table/130_1_d231b657d62f689de800ed703c8d65a2.jpg?v=202602180651 ]

使用ボタニカル（白馬村産）

シシウド／ナナカマド／クマザサ／コシアブラ／ミソガワソウ／タムシバ／クロモジ／ホオバ

※すべてのボタニカルは、どんぐり村周辺および五竜高山植物園にて、専門家の監修のもと樹木に負担をかけない方法で採取しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Him5-QPXDFs ]

■商品の特徴

1. 森の「今」を記録するラベルデザイン

ラベルには、ボタニカルを採取した日付・場所（緯度経度）・気温を記載。その日の森の状態を、ジンという形で「記録」しています。

2. ジンの向こうに森が見える、幻想的なボトルデザイン

ラベルに使用している写真は、実際にボタニカルを採取した森の風景を撮影したもの。両面印刷したラベルを瓶の裏側に貼ることで、ジンの液体を通して森の景色を眺めるような、幻想的なデザインを実現しました。

3. 「ナラ枯れ」木材を使用したブック型の特別パッケージ

白馬村で近年問題になっている「ナラ枯れ」の被害に遭った木材を活用し、ブック型のパッケージを制作。HAKUBA GINに込められた自然保全の思いやボタニカルを深く知るための情報を掲載しています。

※ブック型パッケージは、現在白馬村の一部飲食店でご覧いただけます。一般販売はしておりません。

4. 売上の一部を白馬村の自然保護活動に還元

「HAKUBA GIN」の売上の一部は、白馬村の自然保全活動に活用していきます。森の恵みをジンとして楽しみ、その対価が再び森を守る活動に還元される――持続可能な循環の仕組みを目指しています。

■GREEN WORK HAKUBAから生まれたコラボレーション

HAKUBA GINが生まれたきっかけは、株式会社新東通信と一般社団法人白馬村観光局が共同で開催する「GREEN WORK HAKUBA」（白馬村の事業者や村外のパートナー企業が集まり、サーキュラーエコノミーを起点に白馬村の未来をつくっていくプロジェクト）。エシカル・スピリッツ株式会社が同イベントに参加し、白馬村の自然の素晴らしさを伝えること、その持続を願う思いを込めて、今回のジン製造の連携を図ることになりました。

■製造パートナー

エシカル・スピリッツ株式会社（The Ethical Spirits & Co.）

未活用素材の価値を引き出すクラフトジンを通じて、新たなものづくり文化を発信する蒸留スタートアップ。再生型蒸留という独自のアプローチにより、循環型社会の実現に取り組んでいます。

https://ethicalspirits.jp/

【販売情報】

発売日：2026年2月18日（木）

販売チャネル：白馬村内の一部飲食店、ECサイト

価格：5,000円（税抜）

販売ページ：https://shop.ethicalspirits.jp/products/hakuba_gin(https://shop.ethicalspirits.jp/products/hakuba_gin)

■株式会社新東通信について

「何かおもろいことないか」を行動原理に、地域、社会に貢献する活動を推進する総合広告会社。GREEN WORK HAKUBA、銀座街バル、愛・地球博、名古屋シティマラソン等、数々の地方創生事業に取り組み、生活者、地域、社会、クライアント企業を繋ぎながら、SDGsに資する活動を行っています。

代表者 ：代表取締役社長 谷 鉃也

東京本社 ：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）

名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29

事業概要 ：総合広告事業、地域創生事業、SDGs事業、リテールメディア事業、展示会事業、インフルエンサー事業、デジタル事業、PFI事業、スペイン事業等

会社HP : https://www.shinto-tsushin.co.jp/

■本リリース・卸売販売についてのお問い合わせ先

株式会社新東通信 CIRCULAR DESIGN STUDIO.

担当：松下

E-mail：cds@shinto-tsushin.co.jp