CLOUDY×MR.BROTHERS CUT CLUB BARBER ACADEMY in Ghanaにて32名が卒業

＜バーバー競技会について＞

特定非営利活動法人CLOUDY

特定非営利活動法人CLOUDY (代表理事 銅冶 勇人、以下「NPO CLOUDY」)と株式会社ファイヤーワークス（代表取締役社長 小松 大輔）は、“CLOUDY × MR.BROTHERS CUT CLUB” は2024年3月にガーナの首都アクラでバーバーアカデミーを開校。2025年12月21日・22日の2日間にわたり、「バーバーアカデミー」において、第1期・第2期生 合計32名の卒業式およびバーバー競技会を開催いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1zeLmyDVnf4 ]

競技会には、事前に選抜された8名の学生が参加しました。

第1ラウンドは「自由課題」とし、モデルに合わせたヘアカットとスタイリングを30分以内で仕上げる内容。

審査項目：衛生面／時間配分／フェード技術／全体の完成度／創造性

特別審査員として日本から参加いただいたMR.BROTHERS CUT CLUB代表

西森氏からは、

「海外ですぐに活躍できるレベルの技術だ」と高い評価をいただきました。

最終結果：

1位：Abraham Sowu Narh

2位：Victoria Adubea Saka

3位：Isaac Appiah

＜卒業式について＞

22日に執り行われた卒業式には、政府関係者や親族など合わせて100名以上の方に参列頂き、最終的に13名の卒業生が参加しました。

ガーナでは就業を優先する文化があり、すでに現地で働き始めている学生も多く見られるため、この日に参加可能な卒業生が一同に介し卒業式が執り行われました。

卒業生からは、バーバーアカデミーで出会えた恩師との縁、そして仲間たちとの縁が一番の宝物であり、学んだ技術を力にバーバーの世界で成功したいとの強い意志を表明した挨拶から始まり、ガーナ政府が管轄する技術・職業教育訓練機関（TVET）のダイレクターであるMr. Quanoo Michael氏からは、技術習得が人生の選択肢を広げ、収入向上に直結する、それほどに技術習得はとても大切であり、ガーナで初めてのバーバーアカデミー誕生を心から嬉しく思っていると嬉しいメッセージをいただきました。

＜今後の展開について＞

バーバーアカデミーは、現在「専門学校・仮認定」を取得しています。

今後半年以内に本認定審査に挑み、正式な専門学校としての認可取得を目指します。

認定取得により、学生たちの資格価値が高まり、より多くの若者が技術を通じて安定したキャリアを築く機会が広がります。

