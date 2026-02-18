俳優・山崎努の連載エッセイ「山崎努の『どんぶらこ』」が、2/19発売の「週刊文春」でスタート！　「感謝を込めて書きます。お付き合い下さるとうれしい」

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）が発行する総合週刊誌「週刊文春」は、2026年2月19日（木）発売の2026年2月26日号から、俳優・山崎努さんの新連載「山崎努の『どんぶらこ』」を掲載します。

「週刊文春」2026年2月26日号（2月19日発売）と新連載のページ

本連載は、今年90歳を迎える名優・山崎努さんが、日々のできごとやこれまでの歩みを振り返るエッセイです。ふとしたときに日常の思いを書き留めてきたノートや、演技論についてのメモなどを引用しつつ、俳優として、人間としての思いがつづられていきます。

第１回の「おもしろかったよ」も、次女の結婚式の日を思い出しながら書き留めたノートの記述から始まります。近年はX（旧ツイッター）での発信も話題の山崎さんは、2006年9月～2013年9月に「週刊文春」で「私の読書日記」を連載していました。今回が２度目の連載となります。

タイトル「どんぶらこ」に込められた思いとは？

タイトルの「どんぶらこ」は、これまでしばしば山崎さんの文章に登場してきました。『「俳優」の肩ごしに』（文春文庫）にはこんな記述があります。

〈どんぶらこ。僕は「どんぶらこ」作戦で日々を送るしかなかった。桃太郎。桃が川をどんぶらこと流れ下る。途中岩もある。滝も現れるかもしれない。まあなんとかなるだろう。川下でおばあさんが洗濯をしていないかもしれない。まあなんとかなるだろう。流れに身を任せるしかない。〉

連載開始にあたっての、山崎努さんのコメント

久しぶりの作文になります。

肩の力を抜いて、感謝を込めて書きます。

お付き合い下さるとうれしい。

山崎努さん プロフィール

山崎努（やまざき・つとむ）

１９３６（昭和１１）年、千葉県生まれ。都立上野高校卒業後、俳優座養成所を経て文学座に入団。６０年、三島由紀夫の戯曲『熱帯樹』でデビュー。その後、劇団「雲」創立に参加。のち独立。６３年、映画『天国と地獄』（黒澤明監督）の誘拐犯役で注目を集め、以降、幅広いジャンルで活躍。出演作多数。受賞歴多数。２０００年、紫綬褒章、０７年、旭日小綬章受章。著書に『俳優のノート』『「俳優」の肩ごしに』（いずれも文春文庫）、『柔らかな犀の角』（電子版・文藝春秋）がある。

公式ホームページ https://yamazaki-tsutomu.com/

X 山崎努公式アカウント @yamazaki_do

◆ 「週刊文春」について

1959（昭和34）年4月創刊の総合週刊誌。スクープからコラム・グラビアまで幅広く旬な話題を詰め込み、「より深く知りたい」「もっと面白いものが読みたい」という読者の要望に応えつづけ、実売部数21年連続1位（総合週刊誌／ABC公査）。

◆ 雑誌情報

雑誌名：『週刊文春』2026年2月26日号

発売：2026年2月19日

定価：550円 (税込)

雑誌情報：：https://post-v.bunshun.jp/articles/-/86250

「週刊文春」2026年2月26日号 書影