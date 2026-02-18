音量では解決しない“聞こえづらさ”へ。人の声の再生に強いBAドライバー搭載の新型集音イヤホン「きこエールPRO」GREEN FUNDINGで先行販売開始

クロスブレイン株式会社

聞こえをサポートする集音器ブランド「きこエール」を展開するクロスブレイン株式会社（大阪府大阪市北区、代表取締役:中山 智雄）は、シリーズの最上位モデルとなるワイヤレスイヤホン機能付き集音器「きこエールPRO」を、2026年2月18日（水）よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行予約販売を開始しました。

2026年4月30日（木）まで挑戦中。早期のご支援で、早期割引のリターンを受けることができますので、ぜひチェックください。

本製品は、「人の声が聞き取りづらい」「最近、話を聞き返すことが増えてきた」とお感じの方に最適な１台です。

プロジェクト終了後に一般販売を検討しており、メーカー希望小売価格は29,700円（税込）です。

これまでの集音器と、どう違う？

■聞こえづらさは「音量」だけの問題ではない

年齢を重ねると、低音よりも高音域から聞こえづらく感じるケースが多いです。そして、高音域の中には、人の声の「子音」が属しています。子音は言葉の輪郭をつくる音のため、子音が聞き取りづらくなると、「音（声）は聞こえているのに、ぼやっとしている」「聞き間違えた」ということが起きます。

■聞き間違いのメカニズム

サ行・タ行・カ行などの子音は、特に高い周波数を含む音のため、聞こえづらく、聞き間違いが起こりやすいです。例えば、「加藤さん」は「あおうさん」、「魚」は「あな」、「7時」は「いちじ（1時）」などの聞き間違えは、子音の聞こえづらさが原因となっていることがあります。この場合、ただ音量を上げるだけでは、本来の聴力で聴こえている音も大きくしてしまうため、音がキンキン響いて聞こえたり、聞きたい音が聞こえづらいと感じやすいです。

■だからこそBAドライバーを搭載！金属振動板を電磁力で振動させるため、中音～高音域の高い音をクリアに再生できる特長がある。

＜バランスド・アーマチュアドライバーの特長＞

・補聴器にも搭載されているドライバー

・ドライバー金属振動版で音を鳴らすので、高音域の再生に優れる子音がよりクリアになるので、会話が聞こえやすく

・いま聴こえている音はそのままに、聞こえづらくなっている高音域を増幅するから、無理に音量を上げなくて済む

一般的な集音器には「ダイナミック」ドライバーが搭載されているため、高音域が聞こえづらい方にとっては、物足りなく感じたり、すでに聞こえている音だけが増幅されて違和感を感じやすいです。

そのため、『きこエールPRO』では、「人の声」を含む高音域をクリアに再生できるBA型ドライバーを搭載しました。

■製品仕様

きこエールシリーズ

[会社概要]

商号 ： クロスブレイン株式会社

代表者 ： 代表取締役 中山 智雄

所在地 ： 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館6F

設立 ： 2012年9月

事業内容： 新規事業立ち上げ支援、商品やサービスの企画開発支援、企業向け研修等

資本金 ： 300万円

URL ： http://cross-brain.co.jp

